Наш город и святитель Алексий

Роман ДЕМИН

8 сентября исполнилось 20 лет с того дня, как на берегу Быстрой Сосны (район ул. Труда) была вновь открыта и освящена часовня в честь святого Алексия, построенная по проекту местных архитекторов А. В. Новосельцева и А. А. Шашина.

Один из первых местных краеведов И. И. Уклеин свидетельствует о том, что митрополит Московский Алексий в 1357 году был в нашем городе по пути из Москвы в Орду. Мало того, священнослужитель сыграл важную роль в судьбе Ельца. Но обо всем по порядку.

Икона с ликом Святителя Алексия.

Лечил ханшу за Русь

Митрополит направлялся в ставку хана Золотой Орды Чанибека (Джанибека), чтобы исцелить его жену — красавицу Тайдулу, по преданию одержимую «корчей» и «судорогой» (как тогда говорили — демонами) и страдавшую из-за этого слепотой. Современные ученые считают: скорее всего, ханша страдала из-за болезни, связанной с употреблением в пищу хлеба, зараженного спорыньей (род грибов, паразитирующих на злаках). Спорынья содержит ядовитый нейротоксин, очень пагубно влияющий на здоровье.

Хан Джанибек писал своему даннику, великому князю Ивану II (Красному): «Слышали мы, что есть у вас поп, которому Бог дает все по молитве его. Пустите к нам сего служителя Божия, да испросит он здравие моей супруге». По другой версии, Джанибек еще и пригрозил Ивану Красному очередным разорением московских земель: «Если по молитве вашего главного священника моя царица исцелится, будете иметь со мною мир, а не пришлете — пойду войной».

Иными словами, митрополит Алексий отправился в неблизкий путь в Орду в роли спасителя Руси. Накануне он много молился и сетовал: «Прошение и дело превышает меру сил моих, но я верю Тому, Который дал прозреть слепому, Он не презрит молитвы веры».

От Москвы путь посольства лежала через Елец, куда путники прибыли по старомосковской дороге (этот тракт проходил в районе современной улицы Маяковского). Далее пришлось плыть на стругах по рекам Быстрая Сосна и Дон.



Крестный отец нового Ельца

Надо сказать, что лето 1357 года выдалось невиданно жарким и построенный из дерева Елец тогда практически полностью выгорел от случайного пожара. Память об этом разрушительном стихийном бедствии впоследствии передавалась горожанами из поколения в поколение. Святитель побывал на пепелище крепости и окрестных слобод.

Предание гласит, что, садясь в свой челн, митрополит Алексий свершил крестное знамение и предрек сгоревшему городу богатство в будущем, а также благословил уцелевших от огня ельчан. Тогда погорельцы обратились к владыке с просьбой указать им место, где ставить новую крепость. Окинув взглядом окрестности, митрополит указал на высокую гору, покрытую дубовым лесом, над которым кружилась стая диких голубей. Он будто бы даже выходил на берег у подножия этой живописной горы.

В честь сего здесь был поставлен деревянный столб с иконой, потом срублена часовня, на месте которой в 1812 году возвели каменную. В ней до самой октябрьской революции хранился образ Святителя Алексия.



Чудо митрополита Алексия

Интересно, что согласно легенде митрополит Алексий излечил-таки больную ордынку Тайдулу. Хотя до этого у ее ложа побывали знаменитые персидские, арабские врачи и даже степные шаманы, оказавшиеся бессильными перед недугом. В память о чудесном исцелении царевна сделалась усердной заступницей русских людей пред ханом. От нее сохранились в русском переводе три ярлыка-грамоты митрополитам Феогносту, Алексию и Ионе. Увы, ханша погибла всего два года спустя после излечения, в 1359 году, во время начавшейся в Орде смуты.

Для ельчан же самое главное в этой истории то, что их город наконец обрел свое окончательное местоположение — на Кошкиной горе, в районе Красной площади.

Что же касается часовни в память святителя Алексия, то из-за разливов реки к 1863 году она совсем обветшала и пришлось ее изрядно подправлять. А после революции 1917 года ее и вовсе разрушили, как многие другие культовые сооружения Ельца. И только в 2000 году благодаря пожертвованиям тысяч ельчан часовню наконец вновь восстановили и провели здесь церковную службу.