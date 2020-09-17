4 года плюс месяц

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Столь серьезный срок лишения свободы с пребыванием в колонии общего режима получила по приговору Елецкого городского суда мошенница, у которой следствие доказало 9 эпизодов жульничества с жильем (часть 2 статьи 159 УК РФ).

Государственное обвинение по этому уголовному делу поддерживала гособвинитель прокуратуры города О. Н. Полянских. Ольга Николаевна сообщила редакции газеты «Красное знамя» подробности совершения серии данных преступлений.



Осужденная за преступления, квалифицированные как мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам, 34-летняя ельчанка, по данным следствия, была неоднократно судима за мошенничество. Фабула ее новых криминальных похождений: с июня прошлого года по февраль текущего эта дама обманом завладела крупной суммой денег, сумев ввести в заблуждение 9 человек (у 7 доверчивых граждан она выманила от 160 до 225 тысяч рублей, еще у двух — по 200 тысяч).

В первом случае мошенница назвалась посредником в постановке на льготную очередь по программе «Малоимущая семья» в администрации Ельца (якобы для получения в собственность квартиры). Во втором случае представилась риэлтором и вызвалась помочь двум своим жертвам продать дома.

Преступница старалась вести себя как можно убедительнее — брала у потерпевших документы, якобы необходимые для постановки на льготную очередь, писала расписки с указанием, что принимает деньги в долг. Само собой, она не только не вернула взятые суммы, но и «обнадежила» своих «клиентов» — дескать, жилье уже почти ваше: на интернет-сайте администрации Ельца обманщица скачала образцы бланков по предоставлению квартир гражданам по льготной программе, а потом изготовила и передала доверчивым горожанам постановления от имени муниципального жилищного отдела. «Документы» гласили: такой-то конкретной семье в безвозмездное пользование предоставляется бесплатное жилье (двухкомнатная квартира) в ЖК «Бунина Парк».

Подсудимая вину признала, написала явки с повинной, двум потерпевшим частично возместила ущерб, ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства (это когда суд следствие не проводит).

Вместе с тем по делу установлено обстоятельство, отягчающеее наказание — рецидив преступлений. Учитывая позицию государственного обвинителя и потерпевших, суд признал мошенницу виновной в совершении 9 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.