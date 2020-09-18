Неуплата штрафа в срок: чем чреват этот порок

Оксана ПОЛЯКОВА,

помощник мирового судьи судебного участка № 5 г. Ельца

В течение каждого рабочего дня мировые судьи 6 городских судебных участков рассматривают десятки дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административных штрафов в установленные сроки). Только мировым судьей судебного участка № 5 за 8 месяцев текущего года было рассмотрено 257 таких дел об административных правонарушениях.



Самое частое

наказание

Административный штраф — наиболее распространенный вид наказания в судебной практике. Видов правонарушений, за которые на физических или юридических лиц налагаются материальные взыскания, огромное количество, все они перечислены в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации. Самые часто встречающиеся из них: нарушение правил дорожного движения, сроков подачи налоговой отчетности, общественного порядка или общественной безопасности, правил торговли или хозяйственной деятельности.



Правила исполнения

Административный штраф должен быть уплачен наказанным в течение 60 дней со дня вступления в законную силу соответствующего постановления суда. В судебном постановлении указываются реквизиты счета, на который должны быть перечислены деньги. Удобнее оплачивать штраф в банках, где на выданной квитанции обязательно указывается назначение платежа.

Чтобы в дальнейшем избежать возможных недоразумений в виде неуплаты штрафа, квитанцию об оплате лучше представить в тот орган, который вынес постановление: случается, что государственная информационная система, оповещающая впоследствии о выполнении штрафниками своих обязательств, не всегда отражает актуальную информацию.

Если административный штраф налагается на несовершеннолетнего, не имеющего официального самостоятельного заработка, взыскиваемую сумму обязаны оплатить его родители или законные представители.



Нерадивых могут

и арестовать

Ответственность за неуплату в срок административного штрафа предусмотрена частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, которой установлены такие виды наказания: административная ответственность в виде наложения штрафа в двукратном размере (но не менее 1 тысячи рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, или же обязательные работы на срок до 50 часов.

Важно знать: привлечение к административной ответственности за неуплату административного штрафа не освобождает от обязанности оплатить первоначальный штраф. Поэтому каждый оштрафованный должен погасить предписанную сумму своевременно — если он этого не сделает, то последствия подобной нерадивости будут еще жестче.

Вот пример подобной ситуации. Мировому судье поступил протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Мужчина не оплатил в срок штраф в размере 2 тысячи рублей. Как он сам пояснил, это произошло по забывчивости. В итоге было принято законное решение о «лечении» «забывчивости» еще одним штрафом, вдвойне превышавшим предшествующий.



Наказание

по фотовидеофиксации: особенности «операции»

В практике мировых судей нередко встречаются дела о неоплате водителями автомобилей штрафов, наложенных за нарушение ПДД, когда подобные проступки документируются с применением средств фотовидеофиксации. Часто автомобилист — участник дела об административном правонарушении — не соглашается с протоколом, объясняя, что о штрафе ничего не знал, квитанцию не получал, поэтому не имел возможности оплатить его в установленный срок.

Тут нужно понимать один важный момент: постановление о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде штрафа с применением средств фотовидеофиксации направляется человеку по месту его регистрации. По смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации, по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам, либо его представителю.

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по вышеуказанным адресам.

Более того, Пленум Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснил, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения «Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное», то есть такое сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, не получил корреспонденцию, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Вот конкретный пример такого дела. Мировым судьей судебного участка № 5 был рассмотрен материал в отношении гражданина Г., согласно которому он не оплатил штраф, наложенный на него с применением средства фотовидеофиксации на автодороге М-4 за превышение скорости. Водитель пояснил, что об этом штрафе ему не было известно, квитанцию по почте он не получал.

Однако в материалах дела имелись сведения о направлении по месту регистрации Г. копии постановления и квитанции об оплате штрафа. Но мужчина не получил указанные документы, они возвратились отправителю за истечением срока хранения. Доказательств уважительности причин неполучения Г. почтовой корреспонденции представлено не было. Мировой судья пришел к выводу о наличии вины в действиях водителя и привлек его к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Из этого следует, что нужно понимать: риск неполучения поступившей корреспонденции несет сам адресат, он должен предпринять все меры для получения сведений о возможных наложенных штрафах. Тем более что это не так уж и трудно: достоверная информация о том, где, когда и что нарушил тот или иной водитель, регулярно публикуется на сервисах «Проверка штрафов» на сайте гибдд.рф, а также портале госуслуг.