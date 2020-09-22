Слушали о бюджете-2019 и изменениях в Устав

В зале заседаний администрации города прошли два публичных слушания, на которых обсуждены важные вопросы.

На первых заслушан отчет об исполнении городского бюджета за 2019 год, с которым выступила председатель финансового комитета администрации города Н. В. Лыкова.

Отмечено, что прошлогодний бюджет Ельца исполнен по доходам более чем на 2537 миллионов рублей, по расходам — на 2551 миллион рублей. Из областного бюджета в городскую казну в отчетный период поступило свыше 1881 миллиона рублей.

Бюджетные средства главным образом расходовались в рамках реализации 7 муниципальных программ, доля таких средств в общей сумме расходов составила более 97 процентов.

Как отмечалось, городской бюджет 2019 года имел выраженную социальную направленность. Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают траты на образование (42,37 процента), национальную экономику (22,43 процента), жилищно-коммунальное хозяйство (12,9 процента).

С экспертными оценками отчета на публичных слушаниях выступили председатель городской контрольно-счетной комиссии А. В. Бородин и М. И. Шепелев, заведующий кафедрой экономики ЕГУ им. И. А. Бунина.

После обсуждения вопроса участники слушаний приняли рекомендации, направленные на совершенствование бюджетного процесса, предложив городскому Совету депутатов утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2019 год.

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На вторых публичных слушаниях рассмотрен проект изменений в Устав Ельца.

Как отмечалось, эта работа связана с необходимостью приведения Устава города с нормами действующего федерального законодательства.

Заслушаны доклад председателя комитета по организационной работе и повышению качества муниципальных услуг администрации города Л. А. Фроловой и предложения заместителя председателя городского Совета депутатов А. Б. Изотова, а также экспертная оценка, с которой выступил руководитель городского центра правовых технологий С. Ю. Орлов.

После обсуждения проекта участники публичных слушаний приняли соответствующие рекомендации.