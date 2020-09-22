Маруся БЫКОВА

В воскресенье, 27 сентября, будет отмечаться День воспитателя и дошкольного работника. Наш рассказ — о молодом воспитателе детского сада № 24 Екатерине Сергеевне Быковой.

К выбору своей профессии она подошла осознанно. С детства мечтала о том, что будет работать с малышами. С серьезным выражением лица, будучи пятилетней девочкой, Катя рассаживала вокруг себя игрушки, кормила, учила, рисовала, пела песни, гуляла с ними. Чуть позже стала это проделывать и со сводными братьями и сестрами.

После школы девушка поступила в ЕГУ им. И. А. Бунина, чтобы получить профессию воспитателя, а окончив вуз в 2017 году, сразу пошла работать. За три года ни разу не пожалела о своем выборе.

Полина Анафиева, Екатерина Сергеевна Быкова и Милана Курбанова в детском саду

№ 24.



— Считаю, быть воспитателем — мое призвание. Я люблю детей, а они отвечают мне взаимностью. Здорово, когда ребенок, которого ты на протяжении длительного времени учил держать в руках кисточку или правильно надевать колготки, начинает это делать самостоятельно. Такое неподдельное счастье в глазах этого малыша, вы себе не представляете! Ради этого и хочется ежедневно приходить на работу, — рассказала Е. С. Быкова.

Сначала у нее была первая младшая группа (детки от 1,5 до 3 лет), сейчас — вторая младшая и средняя (от 3 до 5). Помимо этого, Екатерина Сергеевна ведет кружок по раннему развитию речи у детей.

Девушка призналась, что поначалу было непросто, напрягали разная документация и отчеты, но благодаря коллегам и руководителю Зинаиде Дмитриевне Чистяковой со всем этим она быстро справилась. Екатерина считает, что именно поддержка коллектива помогла ей выиграть региональный этап всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2020».

Многие говорят, что текущий год в связи с пандемией коронавируса неудачный. Екатерина Сергеевна так не считает. Она окончила магистратуру по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», победила, как уже сказано выше, в престижном конкурсе, прошла аттестацию как воспитатель 1-й категории и вышла замуж.

— Действительно, этот год для меня счастливый. Но я не собираюсь останавливаться на достигнутом. В планах — аттестоваться на высшую категорию, много учиться и совершенствовать мастерство.

Воспитанники Е. С. Быковой Полина Анафиева и Милана Курбанова в один голос твердят, что Екатерина Сергеевна — очень добрый воспитатель.

— Мне нравится ходить в садик. У нас дружная группа. Екатерина Сергеевна нас очень любит, она с нами рисует, читает книги, играет, — рассказала Милана Курбанова.