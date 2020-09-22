За каким макаром писать Президенту?

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

В социальных сетях появилось письмо жителя Ельца Геннадия Макарова, адресованное не кому-нибудь, а лично Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. В нем автор от «лица общественности города» просит у главы государства позволения поблагодарить губернатора И. Г. Артамонова за борьбу с коррупцией.

Странный способ сказать спасибо

Согласитесь, очень необычный (мягко говоря) способ высказать «большое человеческое спасибо» должностному лицу. Это вам любой практикующий психиатр подтвердит. А с учетом того, что автор челобитной регулярно поносил того же Путина, «российский режим», да еще и Артамонову от него крепко доставалось, налицо явная беда! Действительно, с одной стороны, можно только пожалеть человека, который совсем недавно во всеуслышание заявлял (стиль и орфография автора): «Не причастен к силовым структурам террористического формирования «Российская Федерация» таким как ФСБ, МВД, Министерство обороны, и иным, никогда не состоял на службе в указанных структурных подразделениях, не посещал территорию оккупированного Крыма». А с другого бока, прочитав его письмо к Путину, невольно прослезишься: эко челобитчика-то забирает, эко его заносит, сердешного. Но кабы только это! Кабы наш «правдоруб» и «правозащитник» токмо испрашивал у Президента РФ разрешения поблагодарить губернатора… Тогда б и откликаться на сей реверанс не стоило. Авось и так все ясно, в особенности врачам.



Мы против коррупции,

но зачем же Путину голову забивать?

Конечно же, большинство людей доброй воли против коррупции и благодарны всем прогрессивным силам, которые с ней неустанно борются. Однако наш ушлый паренек пошел куда дальше: он сделал главе государства предложение (!) опять же от имени общественности Ельца. Иными словами, изобразил из себя толпу (тут должна звучать тревожная музыка), цитирую автора: «Касаемо траты бюджетных средств города».

Каково?! А вы думали! Так и представляются сенсационные заголовки ведущих мировых агентств новостей, типа: «Геннадий Макаров и Владимир Путин обсудили бюджет города Ельца!», а лучше так: «Владимир Путин наконец-то внял предложениям Геннадия Макарова и скорректировал бюджет Ельца!».

Далее еще веселее. Наш доморощенный «финансовый гений» перечислил учреждения, которые, по его мнению, «…не несут никакой смысловой ни полезной нагрузки для ельчан и для города, напротив, они опустошают городские деньги».



Как это — опустошать деньги?

В числе «опустошителей денег», например, газета «Красное знамя», телерадиокомпания «Елец ТВ», драмтеатр «Бенефис»… Именно эти творческие организации «великий экономист» Геннадий Макаров призывает Президента РФ (!) оптимизировать. Попросту говоря: взять все, да и позакрывать! Мол, тогда город сэкономит «сотни бюджетных миллионов». А закончил свое письмо он таким макаром: «Когда власть не хочет и не может слышать предложений из «народа», происходит то, что сейчас в Хабаровске и Минске». В общем, недвусмысленно припугнул российского Президента: вот не закроете «Красное знамя» и тогда…

Кто-то скажет сакраментальную фразу: «Грешно смеяться над Геннадием Макаровым». Соглашусь и отвечу, что лично меня плоские мысли этого пафосного паренька заставили не только улыбнуться, но и сердечно пожалеть буйну голову, в которой они родились, а также оглянуться вокруг. В ежедневной суете и рутине делать это порой не успеваешь.



Про оценку качества работы

Например, глянул на своих коллег, которых Г. Макаров оценил, как «бездарей и бездельников», а их деятельность определили словосочетанием «никуда не годится».

Уверен, определять качество работы журналиста (или иного специалиста) может экспертное сообщество. Тот же Союз журналистов России (СЖР), жюри различных профессиональных конкурсов. Так вот, за последние пару лет редакция «Красного знамени» неоднократно награждалась Дипломами СЖР на конкурсе «10 лучших газет России» в номинациях «За разработку и реализацию общественно значимых проектов», «За вклад в развитие модели проектной деятельности современной городской газеты», Дипломом СЖР «Лучший веб-сайт городской газеты», благодарственными письмами и грамотами СЖР, Почетной грамотой Общественной палаты ЦФО, не считая наград областного уровня. Именно так знающие люди оценили нашу работу!



Про коллектив

Что касается «коллег-бездарей», то только в нынешнем 2020 году журналисты «Краснознаменки» удостоены грамоты СЖР «За вклад в развитие региональной прессы» (Н. И. Сыромятников), звания «Заслуженный работник СМИ Липецкой области» (Н. Е. Федянина), медали «Во славу Липецкой области» (В. М. Перцев и Т. В. Щербатых), занесена на Доску почета «Трудовая слава Ельца» (Т. В. Щербатых). А еще получили премию СЖР «Золотое перо России» в номинации «За профессиональное мастерство» (Р. В. Демин, тут я краснею и опускаю глаза долу). Все это тоже объективная оценка со стороны профессионалов, а не домыслы местного недооцененного «гения».



Про деньги

и Интернет

В своем письме к Президенту России Г. Макаров пишет (дословно): «Газета «красное знамя» — также полностью содержится на наши с Вами средства, средства бюджета».

Ура, о нас теперь знает Путин! Вот только на самом деле средств, выделяемых редакции газеты «Красное знамя» из городского бюджета на год, не хватает даже на заработную плату сотрудникам, а она далеко не самая высокая в Ельце. Между прочим, по оценке экспертов управления информационной политики Липецкой области, «Краснознаменка» — одно из самых эффективных в экономическом плане СМИ региона. Городская газета почти на 70% окупает собственные затраты. Для сравнения, у некоторых наших коллег этот показатель — 16%.

Не согласен я и с утверждением Г. Макарова, что: «…Все давно пользуются Интернетом и другими средствами информации». Да нет же, Геннадий, далеко не все горожане «сидят в сети». Еженедельно 5 тысяч семей читают газету «Красное знамя». Это факт, за которым стоят реальные цифры, причем без учета пользователей интернет-ресурсов «Краснознаменки», а их тоже немало.



Подведем итог

Упреки Г. Макарова, адресованные редакции «Красного знамени» (я сейчас отвечаю только за свой коллектив, но уверен, есть что возразить и другим руководителям), беспочвенны, а предложения абс­урдны и к тому же противозаконны. Напомню, Президент России В. В. Путин в свое время поручал региональным и муниципальным властям сделать печатную прессу по-настоящему доступной. А премьер-министр М. В. Мишустин не случайно распорядился поддержать СМИ (теле- и радиокомпании, а также газеты) в связи с пандемией COVID-19. Кроме того, статья 58 Закона РФ о СМИ гласит: «Ущемление свободы массовой информации, то есть воспрепятствование в какой бы то ни было форме со стороны граждан, должностных лиц, государственных органов и организаций, общественных объединений законной деятельности учредителей, редакций, издателей и распространителей продукции СМИ, а также журналистов посредством вмешательства в деятельность и нарушения профессиональной самостоятельности редакции, незаконного прекращения либо приостановления деятельности СМИ (и т. д.), влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность».

Ну и разрушать всегда легче, чем созидать. Именно поэтому важно бережно хранить то, что имеешь, особенно если это связано с историей и культурой большой и малой родины.