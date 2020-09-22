Школьное питание глазами народных контролеров

С Ельца активисты регионального отделения партии «Единая Россия» начали проверки того, чем и как кормят детей в школах.

Первый рейд единороссы провели в Ельце. Они посмотрели, как организовано питание в четырех школах.

Горячий обед для первоклассников в гимназии № 97 проходит строго по расписанию. Еду готовят на месте повара, а продукты доставляет кейтеринговая компания из Липецка. С учетом эпидемиологической обстановки проверяющие обратили внимание и на то, что столы в столовой стоят на должном расстоянии друг от друга, перед едой дети обязательно моют руки. В день проверки на обед подавались картофельный суп, пюре, рыбная котлета, салат из свежих овощей и компот из яблок. Стоит такой комплекс 50 рублей 70 копеек. Для начальных классов питание бесплатное.

— Суп вкусный, а вот рыбные котлеты мы не любим, — ответили школьники на вопрос регионального координатора партийного проекта «Народный контроль» Екатерины Пинаевой, хорошо ли их кормят?

Выяснилось, что не нравятся такие котлеты ученикам младших классов и в трех других школах Ельца — № 17, 23 и ее филиале, где проводилась проверка. Зато супы, макароны, пюре и салаты дети едят с удовольствием и порой просят добавки. Но убрать из меню рыбу школы сами не могут, питание детей утверждается Роспотребнадзором в соответствии с доведенными нормами и требованиями.

Начальник управления образования администрации города Г. А. Воронова рассказала о том, как пришлось «повоевать» с кейтеринговой компанией за качество продуктов.

— Ежедневно проверяли, что привозят в столовые, — рассказала Галина Анатольевна. — Если были некачественные продукты — возвращали. В итоге добились того, что наши дети кушают в школах — и начальные классы, и старшие. Мы постоянно на связи с родителями, если возникают какие-то проблемы, тут же на месте их решаем.

Родители могут и сами посмотреть на сайте управления образования или школы, чем кормят учеников, там выложено двухнедельное меню.

Во время рейда.



Отзывы об организации питания в школах в основном положительные.

— Моя дочка учится в четвертом классе, — рассказала мама одной из учениц школы № 23. — Никогда не жалуется на обеды, говорит, что вкусно и она наедается. Еда горячая, денег не требуют.

— Мы проверили пока только четыре школы, — подвела итог первого рейда Екатерина Пинаева. — В целом горячее питание учеников начальных классов организовано в соответствии со всеми требованиями. Хочется отметить хорошую совместную работу в этом отношении управления образования г. Ельца, школ, санитарных врачей и родительского сообщества. Но это пока первый рейд, к нам поступают сообщения от родителей учеников из многих школ региона, не везде ситуация благоприятная. Проверки будут продолжены, свои замечания мы направим в областное управление образования и науки и депутату Государственной Думы, руководителю проекта «Народный контроль» Анне Кувычко.

Соб. инф.

P. S.: Как сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России», в настоящее время проводится мониторинг горячего питания в школах. Свои замечания и предложения родители могут оставить на странице регионального отделения «Единой России» https://vk.com/erlipetsk?w=wall-191700451_1509.