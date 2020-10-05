Кто такие самозанятые и как им помогают

Коронавирусная пандемия не только круто изменила нашу жизнь, но и расширила возможности для тех, кто занятия любимым делом превратил в маленький бизнес, чтобы получать доход. О том, кто может использовать этот статус, чем это выгодно и что для этого нужно, журналист «Красного знамени» узнал у заместителя начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 7 по Липецкой области Р. А. МИЛЯЕВА.

— Роман Александрович, каким законом регулируется деятельность самозанятых граждан?

— С 1 июля 2020 года на территории Липецкой области установлен «Налог на профессиональный доход». Он не дополнительный, это новый специальный режим, установленный Федеральным законом, который будет действовать до конца 2028 года.

Перейти на этот специальный режим можно добровольно. Это вправе сделать физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые соблюдают определенные условия. Например, они получают доход от самостоятельной деятельности или использования имущества, работают в регионе, где введен указанный режим. Также у них нет работодателя, с которым заключен трудовой договор, и они сами не привлекают наемных работников, не перепродают товары и не реализуют подакцизные изделия. Есть требования и к доходам — они не должны в текущем календарном году превышать 2,4 миллиона рублей.

— Давайте для того чтобы нашим читателям было понятно, приведем несколько примеров, когда самозанятым подойдет специальный налоговый режим.

— Это могут сделать предприниматели, оказывающие косметические услуги на дому, сдающие квартиры в аренду, перевозящие пассажиров и грузы, продающие продукцию собственного изготовления, занимающиеся фото- и видеосъемкой на заказ, а также проведением мероприятий и праздников, оказывающие юридические консультации и ведущие бухгалтерию, занятые на строительных работах и ремонте помещений.

Иностранные граждане тоже могут уплачивать налог на самозанятых. Но не все, а только из стран, входящих в Евразийский экономический союз: Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.

При этом у тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги, которые с них взымают в обычном порядке.

— Можно ли совмещать разные спецрежимы?

— Нет, нельзя. При использовании упрощенной системы запрещено регистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Придется отказаться от «упрощенки» или другого применяемого спецрежима. На это есть один месяц с момента регистрации в качестве самозанятого. В противном случае статус самозанятого будет аннулирован.

— Тогда логичен вопрос о преимуществах налога на самозанятых?

— Их несколько. Например, взаимодействие с налоговой службой: регистрация, учет доходов, оплата налога, передача сведений о расчетах, формирование чека и передача его покупателю осуществляется в мобильном приложении «Мой налог» или на сайте ФНС России. Кроме того, не нужно представлять налоговую декларацию — учет доходов ведется автоматически. Опять же не надо покупать контрольно-кассовую технику — чек можно сформировать в том же мобильном приложении. А еще самозанятый не обязан уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. Можно работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Доход подтверждается справкой из мобильного приложения, а налог начисляется автоматически. Кстати сказать, налоговые ставки составляют всего 4 процента с доходов от физических лиц и 6 процентов — от юридических и индивидуальных предпринимателей. Других обязательных платежей нет! Важно и то, что человек может получать заработную плату на основной работе и зарегистрироваться самозанятым. При этом сумма доходов от работодателя не будет учитываться в ходе расчета лимита для спецрежима. Платить налог на профессиональный доход с заработной платы тоже не придется, трудовой стаж по месту основной работы не прерывается.

— Что нужно сделать, чтобы зарегистрироваться самозанятым?

— Это делается просто, не нужен даже визит в инспекцию. При регистрации в бесплатном приложении «Мой налог» понадобится только паспорт для сканирования и проверки, а также фотография, которую можно сделать прямо на камеру смартфона. При его отсутствии можно с компьютера зайти в приложение «Мой налог» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Процесс регистрации для граждан, уже имеющих доступ в «Личный кабинет налогоплательщика» — физического лица — максимально прост. Достаточно войти в мобильное приложение, используя ИНН и пароль, указать и подтвердить свой номер мобильного телефона и выбрать регион осуществления деятельности.

Все вопросы, касающиеся налога на профессиональный доход, можно получить по телефонам: 8-800-222-22-22, (47-467) 4-22-68, 2-37-39, 5-41-53.

Интервью вела

Т. ЩЕРБАТЫХ.