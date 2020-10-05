Удочка для предприимчивых

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

О такой мере социальной поддержки, как социальный контракт, мы, журналисты, уже исписали не одну газетную страницу и сняли не один десяток телевизионных сюжетов. И как раз из средств массовой информации, в том числе и из нашей газеты, ельчанин Руслан Владимирович Фалин узнал о возможности стать предпринимателем, используя эту меру социальной поддержки.

Р. В. Фалин демонстрирует возможности своего станка.

Он по профессии строитель, освоил несколько специальностей, исколесил полстраны, работая на разных объектах. Но всегда мечтал заняться собственным делом — опыта и соответствующих знаний ему уже не занимать, к тому же он внимательно следит за новыми технологиями в этой сфере, появляющимися современными материалами, как говорится, держит руку на пульсе.

Как рассказал Руслан Владимирович, особых проблем с оформлением документов не возникло. Внимательно изучил условия заключения социального контракта, обратился в центр социальной защиты населения по городу Ельцу, где ему все подробно объяснили, а также помогли решить ряд организационных вопросов.

На средства, выделенные ему для осуществления предпринимательской деятельности, приобрел современный станок, который позволяет не только резать листы металла по нужным параметрам, но и гнуть их для получения необходимых конфигураций по заданным размерам. Агрегату по силам изготавливать самые сложные металлические детали, которые применяются в строительной индустрии. Как индивидуальный предприниматель, он уже сотрудничал с компанией «ТРИО», обустраивал окна в школе в селе Грунин Воргол, сейчас согласно заключенному договору изготавливает металлические детали для бассейна в Становом, а также выполняет небольшие заказы горожан и местных бизнесменов.

Своим станком, его возможностями и собственным новым статусом Руслан Владимирович очень гордится — еще бы, сбылась давняя мечта! Безусловно, без социального контракта он вряд ли смог приобрести дорогое оборудование — извечная проблема начинающих предпринимателей как раз и заключается в отсутствии первоначального капитала. При этом Фалин отмечает, что в нашем городе остается еще очень много свободных ниш для открытия собственного бизнеса именно в строительной сфере, которая в последнее время активно развивается и предлагает немало интересных технологий, материалов. Он сам, к примеру, уже мечтает о новом оборудовании, дающем возможность использовать так называемую мембранную плитку…

А главное заключается в том, что социальный контракт позволил человеку не только стать предпринимателем, но и обеспечил ему возможность хорошего старта. Дальше уже все зависит от него самого. Ведь недаром социальный контракт называют удочкой, при помощи которой человек сам ловит ту рыбу, которую хочет и сколько хочет…