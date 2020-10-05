Удочка для предприимчивых
Татьяна ЩЕРБАТЫХ
О такой мере социальной поддержки, как социальный контракт, мы, журналисты, уже исписали не одну газетную страницу и сняли не один десяток телевизионных сюжетов. И как раз из средств массовой информации, в том числе и из нашей газеты, ельчанин Руслан Владимирович Фалин узнал о возможности стать предпринимателем, используя эту меру социальной поддержки.
Он по профессии строитель, освоил несколько специальностей, исколесил полстраны, работая на разных объектах. Но всегда мечтал заняться собственным делом — опыта и соответствующих знаний ему уже не занимать, к тому же он внимательно следит за новыми технологиями в этой сфере, появляющимися современными материалами, как говорится, держит руку на пульсе.
Как рассказал Руслан Владимирович, особых проблем с оформлением документов не возникло. Внимательно изучил условия заключения социального контракта, обратился в центр социальной защиты населения по городу Ельцу, где ему все подробно объяснили, а также помогли решить ряд организационных вопросов.
На средства, выделенные ему для осуществления предпринимательской деятельности, приобрел современный станок, который позволяет не только резать листы металла по нужным параметрам, но и гнуть их для получения необходимых конфигураций по заданным размерам. Агрегату по силам изготавливать самые сложные металлические детали, которые применяются в строительной индустрии. Как индивидуальный предприниматель, он уже сотрудничал с компанией «ТРИО», обустраивал окна в школе в селе Грунин Воргол, сейчас согласно заключенному договору изготавливает металлические детали для бассейна в Становом, а также выполняет небольшие заказы горожан и местных бизнесменов.
Своим станком, его возможностями и собственным новым статусом Руслан Владимирович очень гордится — еще бы, сбылась давняя мечта! Безусловно, без социального контракта он вряд ли смог приобрести дорогое оборудование — извечная проблема начинающих предпринимателей как раз и заключается в отсутствии первоначального капитала. При этом Фалин отмечает, что в нашем городе остается еще очень много свободных ниш для открытия собственного бизнеса именно в строительной сфере, которая в последнее время активно развивается и предлагает немало интересных технологий, материалов. Он сам, к примеру, уже мечтает о новом оборудовании, дающем возможность использовать так называемую мембранную плитку…
А главное заключается в том, что социальный контракт позволил человеку не только стать предпринимателем, но и обеспечил ему возможность хорошего старта. Дальше уже все зависит от него самого. Ведь недаром социальный контракт называют удочкой, при помощи которой человек сам ловит ту рыбу, которую хочет и сколько хочет…