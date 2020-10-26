Елец — колыбель суворовских училищ

Адольф ШЕВЕЛЮК,

Москва

Сегодня наш рассказ об истории создания суворовских училищ.



С чего все начиналось

Инициатива создания суворовских военных училищ по образцу дореволюционных кадетских корпусов принадлежала генерал-лейтенанту Красной Армии, выпускнику Пажеского корпуса и бывшему графу А. А. Игнатьеву. В апреле 1943 года он обратился с письмом к И. В. Сталину, в котором говорилось: «Специфика военного ремесла требует привития к нему вкуса с детских лет, а недостаток дисциплинированности детей в домашней, школьной обстановке вызывает необходимость создать специальные военные средние школы для подготовки нравственно воспитанных и физически развитых будущих командиров Красной Армии».

А. А. Игнатьев предлагал создать один экспериментальный «советский кадетский корпус» в Москве, но И. В. Сталин решил этот вопрос по-своему: во-первых, назвать училища суворовскими в честь великого русского полководца А. В. Суворова, а во-вторых, образовать их сразу девять в городах, где ранее были кадетские корпуса.

Для выполнения этой задачи Главкоматом сухопутных войск Красной Армии в мае 1943 года в Ельце был сформирован отдел суворовских военных училищ (начальник — генерал-лейтенант В. И. Морозов, заместитель — полковник И. В. Владимиров), который готовил все документы по созданию суворовских военных училищ, разрабатывал их штатное расписание и учебные планы, осуществлял подбор преподавателей и командного состава училищ, набор суворовцев, а со временем и их выпуск. Таким образом, в Ельце находилось руководство организации всех первых суворовских училищ.

Август 1943 года… Совет Народных Комиссаров принимает постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». В документе был такой пункт: «Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать… девять суворовских военных училищ типа старых кадетских корпусов по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитанников…». Именно с этого документа началась история создания суворовских училищ. В тот военный год их и было сформировано 9, в том числе Орловское СВУ, дислоцировавшееся первоначально в Ельце из-за оккупации областного центра. Орел был выбран не случайно: с 1843 года в нем располагался Орловский (Бахтина) кадетский корпус, названный в честь помещика М. П. Бахтина, на деньги которого было сооружено здание учебного заведения в Орле, (разрушено в ходе Великой Отечественной войны).



На подготовку — два месяца

В соответствии с требованиями директивы Генерального штаба Красной Армии 29 августа 1943 года в Елец прибыли помощник начальника училища подполковник И. И. Евдокимов, начальник ОВС ст. лейтенант А. А. Саллак и временно исполняющий обязанности начальника строевого отдела младший лейтенант Ф. Т. Трунин, а 4 сентября — начальник ПФС майор С. М. Шемякин и начальник КЭО лейтенант А. И. Белкин. На них была возложена задача по приему зданий и сооружений и организации ремонтных работ для подготовки их к учебному процессу. В середине сентября в Елец прибыла колонна из тяжело нагруженных имуществом автомашин и группа офицеров, которую возглавлял назначенный начальником Орловского СВУ полковник А. В. Кузьмин. В суворовское училище он попал после тяжелой контузии с должности начальника штаба дивизии. Широкоплечий, невысокого роста, с небольшими усами, с ясным, но строгим взглядом, очень подвижный и энергичный, полковник (в конце года он получил звание генерала) А. В. Кузьмин сумел почти в двухмесячный срок создать все условия для нормальной работы училища. Он иногда азартно играл с подростками в футбол. Говорил с ними просто, без хитростей. Досконально вникал во все дела многосторонней жизни училища.



Наставники

с фронта

С октября 1943 года прямо с фронтов в училище стали прибывать офицеры. А. В. Кузьмину помогали в деле открытия суворовского училища на пустом месте заместитель начальника по политической части подполковник Я. И. Герасименко и начальник учебного отдела А. И. Аверин. Среди прибывших офицеров были выпускники специальных учебных заведений, педагогических институтов, имевшие стаж преподавательской работы. Так, старший лейтенант Макаров имел высшее педагогическое и музыкальное образование. За проявленные отвагу и мужество в боях с немецкими захватчиками он был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За оборону Ленинграда». Старший лейтенант Одинцов закончил Горьковский пединститут, затем — пехотное училище, участник Сталинградской битвы. Лучшими офицерами-воспитателями были капитаны Чеусов, Титов, старшие лейтенанты Гудков, Минаев, Овчинников. Сутками пропадали они на службе, работали ради детей. У всех суворовцев в памяти остались эти требовательные, но добрые люди, отцы-командиры.



Елецкие учителя

В суворовское училище пришли лучшие учителя Ельца: О. Д. Хренникова (жена старшего брата Тихона Хренникова), Л. В. Конде, А. А. Елецкий, А. И. Хижняк, З. П. Прокофьева. Русский язык вели К. П. Полосин (бывший воспитанник кадетского корпуса) и О. С. Ананьевская, немецкий язык — Л. И. Яхонтова, английский — Л. Н. Григорова, воспитанница института благородных девиц, математику преподавали Л. Н. Филатова и А. В. Хрычикова, географию — М. И. Попова, естествознание — Н. Н. Хрычикова.

Две преподавательницы Л. И. Яхонтова и Л. Н. Григорова работали в елецких гимназиях длительное время еще до революции.

С ноября 1945 года математику преподавал капитан, затем майор Александр Васильевич Фирсанов. По воспоминаниям воспитанников: «Он был прекрасным человеком. Лысый, плотно сбитый, со шрамом на лице (ранение при штурме Кенигсберга). Его лучистые серые глаза, открытое, умное лицо не позволяли воспитанникам обманывать его. Объясняя, он никогда не раздражался на переспрашивающих, но бездельников не терпел. Добрый душой, он старался преподать материал просто, наглядно, с примерами прикладного применения математики и в военном деле тоже. Свои задания Александр Васильевич никогда не забывал, обязательно контролировал их исполнение. С отстающими занимался сам, приходя в класс во время самоподготовки».

Областная приемная комиссия по организации Орловского СВУ находилась в Ельце. Ее председателем был назначен Герой Советского Союза А. Д. Бондаренко, тогда первый секретарь Елецкого горкома КПСС. Заявлений на учебу поступило очень много, только от жителей Ельца их было подано 250.



О суворовцах

К 25 ноября 1943 года в училище окончательно были зачислены 514 воспитанников из Московской, Тульской, Рязанской и Орловской областей. Из них детей генералов — 13, офицеров — 108, сержантов и рядовых — 191, партийных и советских работников — 23, рабочих, служащих, колхозников — 28. Более 60% — дети погибших офицеров, сержантов и партизан, круглых сирот — 51.

32 суворовца — участники Великой Отечественной войны (разведчики, связисты, сыны полков), многие имели правительственные награды. Медалью «За отвагу» были награждены юный разведчик, сын полка Рем Савонькин, Виктор Черняк, Владимир Валахов, в свои 12 лет имевший звание сержанта; медалью «За боевые заслуги» — связист Виталий Богданов и Дмитрий Красников. Ельчанин Виктор Черных, участвовавший в освобождении Ельца, был награжден даже двумя медалями — «За отвагу» и «За боевые заслуги». Суворовцы Дмитрий Красников, Владимир Левшинский, Владимир Наумцев и Виталий Богданов носили нагрудные знаки «Гвардия». Несколько позже суворовцу Симпуре вручили медаль «За оборону Москвы». О Володе Валахове рассказывается в книге А. Жарикова «Повесть о маленьком сержанте». Были в составе нового училища и юные партизаны: грудь Ивана Агейцева украшала медаль «Партизану Отечественной войны» I степени.

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР и ЦК КПСС, которое требовало направить имевшихся в воинских частях сынов полков и детей из партизанских соединений в открываемые суворовские военные училища, в Орловское СВУ прибыли шесть сынов полка. Федор Митрофанов, ему было только 13 лет, а он носил воинское звание «сержант», летал в составе экипажа бомбить вражеские объекты. Его ровесник Петя Зигуновский боевую закалку получил в артиллерии. Юра Ивановский, ему шел тринадцатый год, а он уже повоевал с немецкими оккупантами, будучи партизанским разведчиком. Алеша Семченко, мальчик с Брянщины, в конце 1941 года оказался в оккупации. Его отец — коммунист, подпольщик. Алеша с 10 лет выполнял обязанности связного подполья с партизанами. Не раз его жизнь висела на волоске, но выручали выдержка, сметливость. Володя Левшинский, 14 лет. Он уже гвардеец, носил медаль «За отвагу». Трижды был ранен, воевал в Сталинграде. На Западном фронте служил в зенитной артиллерии. 5 августа 1943 года с первыми конниками вошел в Орел. Коля Веремьев — из партизанского отряда. Юный партизан мстил немецким оккупантам, расстрелявшим его мать и сестру. Участвовал в подрыве мостов, в разрушении железнодорожного полотна.



Получение формы

Жизнь в училище для всех суворовцев 10 — 13 лет начиналась в ноябре 1943 года одинаково. Вот что вспоминает выпускник Орловского СВУ Е. П. Миленин: «Будущий наш зам. командира взвода старший сержант Комаров вызвал меня и еще человек двадцать ребят. Повел он нас в городскую баню, в которую я с отцом до войны часто ходил. Приказали раздеться, вещи сложить в мешки, приделать к ним бирки с нашими адресами, и стали нам делать санитарную обработку. Постригли, а вши с нас сыпались буквально как мелкий дождик, обмазали какой-то зеленой жидкостью голову, под мышками и в паху. Запустили в моечное отделение и выдали каждому по маленькому кусочку хозяйственного мыла. В бане было холодно, некоторые окна были разбиты, и холодный ветер чувствовался довольно хорошо. Вода была чуть теплой, и мы кое-как помылись. Выход из моечного зала — в другое отделение. Там находились горы белья и различного обмундирования. Комаров нас построил и начал выдавать имущество. Стояли мы в одну шеренгу по ранжиру. Вначале выдали белые солдатские кальсоны с завязками, потом нательные рубашки и носки. Сержант каждого внимательно осматривал и каждому давал тот размер, который в основном сразу и подходил. Особенно мне понравились ботинки и шапка. Шапки были пошиты из настоящего каракуля, красивые и очень теплые. Ремни были с медной бляхой со звездой и из настоящей кожи. Нас одели, показали, как надо заправляться, вывели на улицу и построили в колонну по три. Из дома напротив вышла очень старая бабуля. Она взялась рукой за подбородок и сказала: «Батюшки, и этих на фронт погнали»! Мы были ребята по 11 — 13 лет и маленькие росточком, а одеты были в военную форму и уже с погонами».

Продолжение следует…