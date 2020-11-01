Имущественный: кому, как и сколько платить

Многие горожане уже получили уведомления об уплате налогов на свою собственность. О всех нюансах и нововведениях 2020 года в этой сфере журналист «Красного знамени» беседует с и. о. руководителя МИФНС № 7 по Липецкой области В. М. МЕНЬШИКОВЫМ.

— Владимир Михайлович, кто должен платить имущественные налоги?

— К этим налогам относятся сразу три: на имущество, транспортный и земельный. Соответственно, плательщиками признаются физические лица, обладающие правом собственности на жилой дом, квартиру, комнату, гараж, на объекты незавершенного строительства, иные здания, строения и помещения. Транспортный налог уплачивают граждане, имеющие в собственности автомобили, мотоциклы, автобусы, яхты, катера, снегоходы, воздушные и другие транспортные средства. Земельный уплачивают владельцы земельных участков.

— Сколько у ельчан есть времени, чтобы выполнить свою обязанность перед государством?

— За 2019 год имущественные налоги должны быть оплачены не позднее 1 декабря 2020 года.

— Что делать, если уведомление не пришло?

— Его неполучение не является основанием для неуплаты налогов. Уведомления отправляются не позднее 30 дней до наступления срока платежа. Поэтому если документ не пришел до 1 ноября, необходимо обратиться за ним на почту, если и там нет — в налоговую инспекцию.

Хочу обратить внимание, что пользователям электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» налоговые уведомления направляться почтой не будут.

Кроме того, они не отсылаются, если общая сумма налогов менее 100 рублей.

— Что делать, если в уведомлении содержатся ошибочные или неполные данные?

— Есть несколько вариантов: обратиться в налоговую инспекцию лично, отправить письменное заявление по почте, а также через «Личный кабинет» или сайт ФНС. Заявления рассматриваются в течение 30 дней с даты его поступления в службу. Для того чтобы самостоятельно разобраться в полученном уведомлении, на сайте ФНС России появилась новая промостраница «Налоговое уведомление 2020». Здесь горожане смогут узнать, как воспользоваться льготой, а также что делать, если указана некорректная информация.

В отдельном разделе промостраницы размещены изменения в налоговом законодательстве, которые учитываются при исчислении имущественных налогов физическим лицам в 2019 году.

Здесь же граждане могут ознакомиться с видеороликами, которые доступно разъяснят порядок применения налогового вычета по земельному налогу, а также ознакомят с единым налоговым платежом новым способом уплаты.

— Вы упомянули про изменения налогового законодательства…

— Их несколько. Во-первых, предпенсионеры с 2019 года имеют право на налоговый вычет на величину кадастровой стоимости шести соток (ст. 391 НК РФ), а по налогу на имущество и вовсе освобождены от уплаты по одному объекту определенного вида (ст. 407 НК РФ).

Во-вторых, отменен налоговый вычет по налогу в размере платы за вред, который дорогам федерального значения причиняют большегрузы с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн (ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ).

В-третьих, расчет имущественных налогов производится на основании сведений, поступающих из регистрирующих органов. Уже второй год налог на имущество исчисляется путем умножения кадастровой стоимости объекта (по состоянию на 1 января года, за который исчисляется налог) на ставку налога. При этом учитывается период и доли владения, а также уменьшенная на величину кадастровой стоимости площадь: 20 кв. м квартиры, части жилого дома, 10 кв. м площади комнаты, части квартиры и 50 кв. м общей площади жилого дома.

Однако если сумма налога за 2019 год больше платы за 2017 год (когда налог считался от инвентаризационной стоимости), то на эту разницу применяется понижающий коэффициент 0,4, к ней прибавляется сумма налога от инвентаризационной стоимости. Например, если по кадастровой стоимости налог составляет 900 рублей, а за 2017 год он был 200, то разницу (900—200=700) умножаем на 0,4 и получаем налог в сумме 480 рублей (280+200).

В-четвертых, уменьшилось количество ИП, имеющих льготы по налогу на имущество. Согласно НК РФ применение специальных налоговых режимов индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от налога на имущество физических лиц за исключением объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Напомню, перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых используется кадастровая стоимость, определяет уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ определяет. И за 2019 год он существенно расширился.

— Какой вариант предпочтительнее для уплаты налога?

— Здесь каждый выбирает, что ему удобнее и проще. К примеру, пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут оплатить его с помощью этого сервиса, а также на сайте ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов», который находится в разделе «Физическим лицам» и разделен на две вкладки: «Уплата за себя» и «Уплата за третье лицо». Сервис позволит сформировать платежные документы и оплатить налоги в режиме онлайн через один из банков-партнеров ФНС России.

Можно также использовать любое отделение банка и «Почты России».

Еще вариант — добровольно перечислить единый налоговый платеж в счет предстоящей уплаты имущественных налогов. Произвести его можно либо через «Личный кабинет» (сервис «Уплати налоги») на сайте ФНС, либо в любом учреждении, принимающем платежи (банки, почтовые отделения и т. д.), указав КБК (182 1 06 07000 01 1000 110) единого платежа и его сумму. Зачет перечисленных физическим лицом авансов сотрудники налогового органа будут производить самостоятельно, известив гражданина о принятии решения. Деньги, которые не пошли в зачет налоговых обязательств, можно вернуть, подав соответствующее заявление.

Все ответы на интересующие вопросы, связанные с уплатой имущественных налогов, можно найти на сайте ФНС www.nalog.ru или позвонив в единый контакт-центр ФНС 8-800-222-22-22.

Интервью вела Т. ЩЕРБАТЫХ.