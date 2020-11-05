Елец — колыбель суворовских училищ 2

Адольф ШЕВЕЛЮК,

Москва

Сегодня наш рассказ об истории создания суворовских училищ.

(Продолжение. Начало в № 55).



Первый звонок

30 ноября в здании драматического театра города состоялось торжественное собрание личного состава училища, куда прошагали по центральным улицам Ельца пока не очень стройные колонны суворовских рот с оркестром во главе со своими командирами. Небывалое зрелище привлекло множество народа. Собравшиеся на тротуарах люди приветствовали мальчиков в черных шинелях с алыми погонами, а некоторые даже прослезились, настолько впечатляло увиденное. На другой день все роты и колонна преподавателей выстроились на плацу. Начальник строевого отдела майор Н. И. Цепин зачитал личному составу приказ о формировании и начале учебного процесса: «В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстанов­лению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации» Орловское суворовское военное училище считать сформированным 1 декабря 1943 г. в городе Ельце».

Первые суворовцы.



В тот же день прозвенел первый звонок, начался первый учебный год.

Под Орловское СВУ в Ельце отдали целый квартал со всеми строениями и с Детским парком: нынешний 2-й учебный корпус ЕГУ им. И. А. Бунина (ул. Коммунаров, 15), здание бывшего ломбарда (нынешнего управления соцзащиты, ул. Коммунаров, 9) были оборудованы под классы для школьных занятий, канцелярия и различные кабинеты начальственного состава находились в здании Государственного банка (расчетно-кассовом центре) по ул. Ленина, 81 и части почтамта (Ленина, 83-а), спальни — в здании современного сада «Светлячок» (Ленина, 77) и в домах по улице Коммунаров. Все здания под общежития отапливались печками, но в них было холодновато. В Детском парке соорудили плац для военных построений.

19 декабря 1943 года личный состав училища был построен на плацу. «Под знамя смирно!» — торжественно прозвучала команда, и все замерло. От имени Президиума Верховного Совета СССР знамя вручил начальнику училища генерал-майор Фоминых. Он напутствовал собравшихся: «Товарищи суворовцы, вы носите высокое и почетное звание суворовцев, имя великого русского полководца, народного героя Александра Васильевича Суворова. Так будьте же достойны этого звания!». Начался торжественный парад. Начиная с этого памятного дня, Красное знамя всегда находилось впереди суворовских рот.

День 19 декабря 1943 года стал знаменательным. Эту дату теперь торжественно отмечают в суворовском училище каждый год, как самую значимую в его истории и в жизни каждого суворовца.



Будни суворовцев

После этого начались трудовые будни. В распорядке дня шестидневной рабочей недели было предусмотрено 6 уроков, а кроме того, самоподготовка: для 1 — 2-х классов — 2 часа, для других — 3 учебных часа. По сравнению с обычной школой в СВУ было увеличено изучение иностранного языка, а еще строевая подготовка, военные дисциплины, уроки физкультуры и … танцы (!).

Было у ребят и личное время после обеда — 3 часа, из них 1,5 часа на воздухе, а также сон — 9 часов. В увольнения в город они отправлялись в воскресенье и праздничные дни.

В декабре 1944 года генерал А. В. Кузьмин сдал должность генерал-майору А. Г. Вязаничеву, который пришел в училище с должности заместителя командующего войсками военного округа по МТО. До революции он окончил военное училище. С 1920 года начал служить в РККА, а в 1932 году окончил военный академический факультет. Генерал А. Г. Вязаничев был строг. В период его командования случилось наверное, самое главное событие Орловского СВУ: первые три роты (около 200 человек) принимали участие в историческом Параде Победы 24 июня 1945 года в составе сводного полка суворовских училищ на Красной площади в Москве. В нем участвовали ельчане Виктор Черных, Игорь Дударев, Евгений Демин, Юрий Владимиров, Алексей Марков, Юрий Коровкин, Владимир Матвеев, Евгений Миленин и другие.

Участвовала сводная колонна елецких суворовцев и на парадах на Красной площади 1 мая и 7 ноября.

Генерал-майор А.Н. Афанасьев принял суворовское училище у А. Г. Вязаничева. Он запомнился всем красивым седым стариком, хотя ему было только 52 года. В свое время он окончил кадетский корпус, в 1918 году поступил в РККА, в 1929 году окончил курсы «Выстрел». С 1941 по 1943 год был командиром запасной стрелковой бригады на Юго-Западном фронте. При нем Орловское суворовское военное училище приказом министра СССР № 033 от 15 мая 1948 года перевели из Ельца в Свердловск.