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Благоустройство

Оценили качество, указали на недостатки

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Николай СЫРОМЯТНИКОВ

В Ельце прошла комиссионная поверка работ по капремонту, ремонту дорог и тротуаров, проведенных в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В обследовании приняли участие представители регионального управления дорог и транспорта, муниципального комитета по коммунальному хозяйству (заказчика работ), подрядных организаций.

В ходе проверки комиссия осмотрела 7 объектов — отремонтированные участки проезжей части на улицах Дружбы, Ленина, Пирогова, Дякина, Межзаводской, переулка Дзержинского, а также проверила качество капитально отремонтированных тротуаров на улице 9 Декабря.
Работы по капремонту тротуаров (от переулка Коммунаров до улицы Стадионной, протяженность участка свыше 2,5 км, площадь — 7850 кв. м) выполнялись подрядной организацией ООО «Артстрой», их стоимость свыше 9,8 миллиона рублей.
Самый большой фронт работ из оцениваемых в ходе проверки — у ООО «Елец Дорога». На улице Дякина дорожники ремонтировали покрытие проезжей части и тротуары на участке протяженностью 2,2 км, стоимость работ составила более 21,8 миллиона рублей. Из-за сложного рельефа местности не везде дорога получилась «как яичко» — в некоторых местах на обновленной проезжей части стояли лужи. Гендиректор ООО «Елец Дорога» А. Н. Божанов заверил: через 4 дня после комиссионной проверки рабочие все исправят.
За счет средств экономии с подрядной организацией ООО «Промстрой» в октябре текущего года муниципалитет заключил контракт на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на улице Дружбы, в переулке Дзержинского, а также на участках улиц Ленина (от улицы Песковатской до улицы Коллективной), Пирогова (от улицы 9 Декабря до улицы С. Разина).
Проверяющие фиксировали строительные огрехи, которые дорожникам предстоит устранять — к примеру, закатанные в асфальт канализационные люки на улице Дружбы, незаделанные керны (вырезки асфальтобетонного покрытия, которые отправляются для лабораторных исследований).

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