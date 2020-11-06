Оценили качество, указали на недостатки

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

В Ельце прошла комиссионная поверка работ по капремонту, ремонту дорог и тротуаров, проведенных в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В обследовании приняли участие представители регионального управления дорог и транспорта, муниципального комитета по коммунальному хозяйству (заказчика работ), подрядных организаций.

В ходе проверки комиссия осмотрела 7 объектов — отремонтированные участки проезжей части на улицах Дружбы, Ленина, Пирогова, Дякина, Межзаводской, переулка Дзержинского, а также проверила качество капитально отремонтированных тротуаров на улице 9 Декабря.

Работы по капремонту тротуаров (от переулка Коммунаров до улицы Стадионной, протяженность участка свыше 2,5 км, площадь — 7850 кв. м) выполнялись подрядной организацией ООО «Артстрой», их стоимость свыше 9,8 миллиона рублей.

Самый большой фронт работ из оцениваемых в ходе проверки — у ООО «Елец Дорога». На улице Дякина дорожники ремонтировали покрытие проезжей части и тротуары на участке протяженностью 2,2 км, стоимость работ составила более 21,8 миллиона рублей. Из-за сложного рельефа местности не везде дорога получилась «как яичко» — в некоторых местах на обновленной проезжей части стояли лужи. Гендиректор ООО «Елец Дорога» А. Н. Божанов заверил: через 4 дня после комиссионной проверки рабочие все исправят.

За счет средств экономии с подрядной организацией ООО «Промстрой» в октябре текущего года муниципалитет заключил контракт на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на улице Дружбы, в переулке Дзержинского, а также на участках улиц Ленина (от улицы Песковатской до улицы Коллективной), Пирогова (от улицы 9 Декабря до улицы С. Разина).

Проверяющие фиксировали строительные огрехи, которые дорожникам предстоит устранять — к примеру, закатанные в асфальт канализационные люки на улице Дружбы, незаделанные керны (вырезки асфальтобетонного покрытия, которые отправляются для лабораторных исследований).