новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Даты

Памятник Ленину

0 2

Роман ДЕМИН

7 ноября исполнилось 85 лет с того дня, как в центральной части Ельца появился памятник В. И. Ленину.

Его поставили здесь в 1935 году, увековечив образ вождя мирового пролетариата на елецкой земле и дав его имя здешней площади. Она появилась в городе весной того же года. Комсомольцы разобрали старые торговые ряды и лавки, теснившиеся на этом месте. Ранее это место считалось частью большой Хлебной площади (тут торговали зерном), включавшей в себя территорию скверов Соломенцева и Бунина.


В 80-е годы ХХ века площадь Ленина подверглась коренной реконструкции, а памятник Владимиру Ильичу был заменен на новый — бронзовый и более крупный, установленный на гранитный постамент.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Дали женщине шанс

«Елецкий дневник» № …

«Они ничего не просят — только работу!»

«Антоновские яблоки» в новом формате

«Люблю детей, а они отвечают мне взаимностью»

1 из 5