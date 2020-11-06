Памятник Ленину

Роман ДЕМИН

7 ноября исполнилось 85 лет с того дня, как в центральной части Ельца появился памятник В. И. Ленину.

Его поставили здесь в 1935 году, увековечив образ вождя мирового пролетариата на елецкой земле и дав его имя здешней площади. Она появилась в городе весной того же года. Комсомольцы разобрали старые торговые ряды и лавки, теснившиеся на этом месте. Ранее это место считалось частью большой Хлебной площади (тут торговали зерном), включавшей в себя территорию скверов Соломенцева и Бунина.



В 80-е годы ХХ века площадь Ленина подверглась коренной реконструкции, а памятник Владимиру Ильичу был заменен на новый — бронзовый и более крупный, установленный на гранитный постамент.