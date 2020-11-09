Такие нужные бумажки…

атьяна ЩЕРБАТЫХ

— Пожалуйста, расскажите в газете о работе архивного комитета администрации города. Для назначения пенсии понадобилась справка, за который мы туда и обратились. И коллектив во главе с председателем Е. В. Карауловой буквально тонны бумаг перевернул, чтобы помочь нам получить более достойную пенсию, подтвердив «горячий» стаж. Большое и полезное для людей дело делают в этом комитете, за что им огромное спасибо!

Человек, позвонивший в редакцию, не пожелал назвать себя: «Напишите Иванов Петр Иванович и другие». Однако и оставить просьбу читателя без внимания мы посчитали неправильным. Позвонили в архивный комитет. И вот что узнали.

«Мы теряем надбавку к пенсии, так как нужна справка из архива, чтобы подтвердить льготу. Мы можем получить у вас нужный документ?».

— С подобными вопросами мы очень часто сталкиваемся, — рассказала его председатель Е. В. Караулова. — И для них это жизненно важный вопрос! Ведь им необходимо представить дополнительные доказательства, подтверждающие их пенсионные права, трудовой стаж и размер заработной платы.

Еще больше проблем возникает у тех, кто претендует на досрочное назначение пенсии по старости. Как пояснила Елена Владимировна, в трудовой книжке не предусмотрено отражение соответствующих сведений, поэтому свои права на льготы будущим пенсионерам приходится подтверждать справками либо от работодателя, либо из государственного архива, в который были переданы документы организации после ее ликвидации.

К тому же мы, граждане, часто ошибочно думаем, что в документах предприятия будет присутствовать точная формулировка, например, со словами «вредные условия труда». Как бы не так!

— Одно из обращений заставило нас провести целое расследование по документам завода «Эльта», — вспоминает Е. В. Караулова. — Это когда-то крупнейшее предприятие содержало и финансировало свои детские лагеря и базы отдыха, учреждения санаторного типа, детские сады и прочий соцкультбыт. В то же время в архивах, к примеру, стекольного цеха и других структур предприятия, где находились производства с вредными условиями труда, ни разу не отражены эти важные факторы. И тем более не было дословно именно таких формулировок, так нужным бывшим эльтовцам! Поэтому нам пришлось в буквальном смысле перевернуть гору документов, чтобы зацепиться хоть за что-то, что поможет в дальнейшем гражданину, иначе выданная нами справка может быть не признана надлежащим доказательством…

Подобные истории в архивном комитете случаются чуть ли не ежедневно. Вот из последнего. Гражданин Р. обратился в управление Пенсионного фонда по г. Ельцу с заявлением о досрочном назначении трудовой пенсии по старости. Чтобы получить ее, ему потребовалось документально подтвердить свою занятость в течение полного рабочего дня, причем в условиях, предусмотренных списком № 1 (специальные/вредные условия труда, работ, производств с особо вредными и тяжелыми условиями), он дает право на льготу. При этом надо понимать, что спорные периоды работы гражданина включаются в специальный стаж только после документальных подтверждений архива, то есть получается, что от добросовестности и ответственности его работников зависит судьба и благосостояние человека — ни больше и не меньше…

Архивная справка тому гражданину была выдана — на основании найденной личной карты формы Т-2, приказов по личному составу, лицевых счетов на выплату заработной платы и устава предприятия. Таким образом, с помощью архивного комитета человек подтвердил свою занятость на работах, дающих право на досрочное назначение пенсии.

Нередки и ситуации, когда для разрешения вопросов и сомнений специалисты управления Пенсионного фонда выезжают непосредственно в архивный комитет и вместе с его сотрудниками проверяют обоснованность выдачи документа.

К сожалению, бывают случаи, когда в архиве ни нужных бумаг, ни даже сведений об их местонахождении просто нет, потому что в свое время не было должного госконтроля за сдачей предприятиями и организациями документов в архив. В результате страдает множество честных людей, не имеющих возможности повлиять ни на недобросовестных работодателей, ни на ситуацию с обеспечением сохранности документов, подтверждающих их пенсионные права.

В связи с этим в архивном комитете задаются вопросом: почему отсутствие документов ставится в вину гражданину, а не государству и его органам? Ведь работник никак не мог повлиять на работодателя, не выполняющего свои обязанности по передаче документов в архив. Почему же теперь он оказывается крайним в этой ситуации да еще теряет возможность получать более высокую пенсию? Может, стоит «перевернуть» процедуру: например, обязать тот же Пенсионный фонд доказывать, что гражданин не имеет прав на льготную пенсию, а не наоборот. Или нашим законодателям вникнуть в ситуацию и издать циркуляр, облегчающий участь будущих пенсионеров-льготников в подобных ситуациях и дающий возможность решать вопрос в их пользу, то есть по справедливости.