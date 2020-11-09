Беззаявительный порядок продлится

— В феврале 2020 года нашему сыну исполнился год, мы получаем ежемесячную выплату. С 1 апреля по 1 октября 2020 года мы пользовались беззаявительным порядком ее назначения. Наступил ноябрь. Надо ли сейчас собирать документы?

Софья СИМОНОВА





Директор центра социальной защиты населения по городу Ельцу И. В. ЛЫКОВА пояснила: «Если вы являетесь получателем ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ему в период с 01.10.2019 по 29.02.2020 исполнилось (или исполнится) 1 или 2 года, то подавать документы на продление ежемесячной выплаты на первенца не нужно до 1 марта 2021 года. Это касается семей, у которых ежемесячный доход не превышает 2-кратной величина прожиточного минимума для трудоспособного населения (в нашем регионе это 21030 руб.). Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Впервые подать документы на предоставление ежемесячной выплаты на первенца можно, записавшись на прием в МФЦ по телефонам: 4-79-20, 4-72-46, 4-51-39».