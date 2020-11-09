Человек многих талантов
На днях елецкому поэту и барду Юрию Ширяеву исполнилось 70 лет.
Юрий Вячеславович относится к людям, которые не нуждаются в особом представлении на страницах нашей газеты. Причин тому несколько. Прежде всего потому, что Ю. В. Ширяев — наш внештатный автор, очень давно и плодотворно сотрудничает с «Красным знаменем». Около 30 лет назад он всерьез взялся сочинять стихи. И с многими из них ельчане познакомились, прочитав наши публикации. Но творческие рамки автора, конечно, этим не ограничивались. Юрий Ширяев, пожалуй, — самый активный из елецких поэтов. Он издал 28 (!) поэтических сборников. Последний из них, вышедший под названием «Капли вечности», подоспел как раз к 70-летнему юбилею.
Однако сам Ю. В. Ширяев главной книгой своей жизни считает «Быль о земле елецкой». Она вышла из печати минувшим летом прекрасным полиграфическим изданием, о котором мы уже рассказывали, в ней не только стихи, но и проза. Особо интересна она тем, что в ней автор воспоминания и размышления о собственной жизни очень органично соединил с картинами из будней Ельца давних лет, с рассказами о горожанах, которые оставили заметный след, как в жизни города, так и в судьбе Юрия Вячеславовича. «Быль о земле елецкой» тем особенно и притягательна, что ее герои — наши земляки, известные многим из нас. Вмести с ними читатель как бы проходит через годы детства, юности, зрелости автора, вспоминая одновременно и то, чем тогда жил наш Елец.
Но помимо такого исторического экскурса, очень занимателен и рассказ автора о себе. Ведь Ю. В. Ширяев — очень интересный и разносторонне одаренный человек. Он не только поэт, но и бард. Многим ельчанам памятны его авторские вечера, собиравшие полные залы зрителей. Выпускник Липецкого педагогического института многие годы проработал в школе учителем. Его спортивная судьба заслуживает отдельного большого рассказа. Ведь он мастер спорта по тяжелой атлетике и гиревому спорту. Будучи гиревиком, Ю. Ширяев в 80-х годах прошлого века выступал в составе сборной России.
Предлагаем читателям подборку, в которую включены выдержки из книги «Быль о земле елецкой» и сборника стихов «Капли вечности».
Яркие краски детства
(из книги
«Быль о земле елецкой»)
В 9 лет со старшими ребятами я проводил на реке целые дни: игры в догонялки от чугунного до Каракумского моста — по течению, игры в футбол на золотом песке «женского» пляжа. Почему пляж назывался «женским»? Потому что глубина в этом месте была небольшая.
В летние месяцы, в жаркие дни, городской пляж был частью жизни ельчан. Работали два лодочных перевоза: под Аргамачей и «под садами», в ста метрах южнее пивзавода, куда «знающие тайные тропы» пляжники бегали за пивом в плавках с различной многолитровой посудой и пригоршнями «серебряной» мелочи. Мамы и бабушки с авоськами еды и питья располагались на песке, наблюдая за барахтающимися в воле чадами. Над рекой стоял несмолкаемый крик и писк. По глубокой воде курсировали лодки с отдыхающими, мелькали головы пловцов. Одни группы отдыхающих играли в волейбол, другие — в футбол. Пляж гудел, как пчелиный улей. По кромкам берега прогуливались серьезные дяди с синими наколками на теле, как с написанной героической автобиографией. Тут тебе и профили вождей на груди, и святые соборы с ангелами на спине, и душещипательные надписи на различных частях тела. Одного из них уважительно звали «дядя Вася — Третьяковская галерея». Ниже Каракумского моста, на «быстринке», елецкая беднота, экономя на бане, мылась и стиралась…
В 50-е и 60-е годы футбол был религией елецких пацанов: играли и во дворах, и на больших площадках, и на самодельных стадионах — «на карантине» за агрегатным заводом, «под сазоном» — в пос. Мирном, «на голубятне» — у элементного завода, «в тупике» — у мясокомбината и т. д.
В 12 лет я ходил тренироваться в футбол к Юрию Николаевичу Полухину в «Спартак». Тренировки проходили на «Труде», и мне, как ответственному товарищу, доверяли таскать тяжелую сетку с десятью футбольными мячами через весь город. Я гордился этой миссией. Как-то раз с этими мячами я приперся на прием к зубному врачу, поскольку было по пути, и врач, добрая душа, меня не выгнал из кабинета. Ребята в нашей команде все были старше меня на 2 — 3 года. Позже некоторые из них играли даже в командах мастеров — В. Коновалов, В. Останков, Е. Карпухин. Я тоже был фанатом футбола, но в 13 лет легкая атлетика всерьез и надолго вошла в мою жизнь…
Пришел я в спортивную школу с твердым желанием стать гимнастом, но через месяц упорных тренировок, когда из-за высокого роста приходилось цеплять ногами гимнастические маты, то под кольцами, то под брусьями, вызывая дружный смех своих «маломерных» товарищей по секции, я решил попробовать себя в прыжках в высоту. Вышел из зала в Комсомольский парк, где тренировалась группа прыгунов и стал прыгать вместе с ними. К своему удивлению я стал победителем этих мини-соревнований…
Из школьной жизни мне запомнились выходы в Черникин лес всем классом в золотые сентябрьские деньки с классным руководителем Сергеем Михайловичем Финиковым: детские игры, веселая беготня в догонялки по шуршащей листве, ловля пескарей в холодной речушке Пажень… До сих пор вспоминается все это, как яркая красивая сказка.
Каждый год на весенних каникулах в Ельце проводились смотры самодеятельности школ города. В городском доме культуры (теперь это театр «Бенефис») негде было яблоку упасть! Юные зрители поддерживали своих артистов как могли! Мне посчастливилось выступить в детской пьесе в роли отца Петрушки. Потом после «триумфа» мы — группа школьного театра — долго бегали за нашим главным режиссером, учителем трудового обучения В. В. Дьяконовым в надежде разучить еще какую-нибудь пьесу…
Мы собирали металлолом, макулатуру, в составе тимуровских отрядов шефствовали над ветеранами войны и труда. В годы моего детства я не слышал выражения «военно-патриотическое воспитание», потому что жизнь нашего поколения и была самым настоящим патриотическим воспитанием. Многие наши учителя имели фронтовые ранения и награды. Уроки мужества отец преподавал мне и на словах, рассказывая о войне, и на деле…
Друзьям-«семидесятникам»,
кому в 2020 исполнилось 70 лет
Из сборника
«Капли вечности»
Летят по жизни, как в атаку
всадники,
Мои все повидавшие друзья —
Неунывающие
«семидесятники»,
Которых с толку сбить враньем
нельзя.
Мы рождены в году
пятидесятом,
Когда вставала из руин страна,
Ведомая Иосифом Усатым,
Хлебнувшая великих бед сполна!
Не только бед, но и свершений
главных,
В полях сражений, в
созидательном труде!
Пример берем с отцов мы наших
славных.
Их образ нас сопутствует везде!
Жизнь нас учила… Поколению
героев
Мы вовремя подставили плечо.
Трудясь на совесть, каждый
счастье строил,
Гордясь Страной Советов
горячо!
И как же так случилось это,
братцы,
Что после трех кремлевских
похорон
До власти Горбачев сумел
добраться,
А вслед за ним и Ельцин сел
на трон?
Цари-иуды перед Западом
на брюхе
Ползли, как черви, к нашему
стыду!
Союз Советский в одночасье
рухнул
И был народ наш ввергнут
в нищету!
Мы выживали… Наше поколенье
Спасало от развала русский
дом.
Мы перед злом не стали
на колени,
А судьбоносным занялись
трудом.
Мы не отчаялись и рук
не опускали,
Не спились, не сбежали
«за бугор».
Трудились, как могли, детей
растили
И трудимся, как можем, до сих
пор.
«Семидесятников» я сразу узнаю
По их поступкам, их духовной
силе!
Они в патриотическом строю,
Где с ними я плечом к плечу
стою,
Один из верных сыновей России!
Родник
Я обласкан лишь природой
Да родительским теплом.
Я горжусь своей породой,
Силы черпаю в былом.
От казаков-однодворцев
Род Ширяевых возник.
Вольнодумцев, ратоборцев
На Лучке поил родник.
Но с войной явились беды.
И заилился родник.
В госпитале День Победы
Встретил бывший фронтовик.
Три родных отцовых брата
Спят в далекой стороне.
Эта страшная утрата
Не дает покоя мне.
Я живу в деревне дальней.
Там родник береговой
Песнь поет — исповедальный, —
Плещет влагою живой.
И сквозь солнечные блики
Вижу я издалека
Милые, родные лики
В чистых водах родника.