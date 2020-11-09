Человек многих талантов

На днях елецкому поэту и барду Юрию Ширяеву исполнилось 70 лет.

Юрий Вячеславович относится к людям, которые не нуждаются в особом представлении на страницах нашей газеты. Причин тому несколько. Прежде всего потому, что Ю. В. Ширяев — наш внештатный автор, очень давно и плодотворно сотрудничает с «Красным знаменем». Около 30 лет назад он всерьез взялся сочинять стихи. И с многими из них ельчане познакомились, прочитав наши публикации. Но творческие рамки автора, конечно, этим не ограничивались. Юрий Ширяев, пожалуй, — самый активный из елецких поэтов. Он издал 28 (!) поэтических сборников. Последний из них, вышедший под названием «Капли вечности», подоспел как раз к 70-летнему юбилею.

Однако сам Ю. В. Ширяев главной книгой своей жизни считает «Быль о земле елецкой». Она вышла из печати минувшим летом прекрасным полиграфическим изданием, о котором мы уже рассказывали, в ней не только стихи, но и проза. Особо интересна она тем, что в ней автор воспоминания и размышления о собственной жизни очень органично соединил с картинами из будней Ельца давних лет, с рассказами о горожанах, которые оставили заметный след, как в жизни города, так и в судьбе Юрия Вячеславовича. «Быль о земле елецкой» тем особенно и притягательна, что ее герои — наши земляки, известные многим из нас. Вмести с ними читатель как бы проходит через годы детства, юности, зрелости автора, вспоминая одновременно и то, чем тогда жил наш Елец.



Но помимо такого исторического экскурса, очень занимателен и рассказ автора о себе. Ведь Ю. В. Ширяев — очень интересный и разносторонне одаренный человек. Он не только поэт, но и бард. Многим ельчанам памятны его авторские вечера, собиравшие полные залы зрителей. Выпускник Липецкого педагогического института многие годы проработал в школе учителем. Его спортивная судьба заслуживает отдельного большого рассказа. Ведь он мастер спорта по тяжелой атлетике и гиревому спорту. Будучи гиревиком, Ю. Ширяев в 80-х годах прошлого века выступал в составе сборной России.

Предлагаем читателям подборку, в которую включены выдержки из книги «Быль о земле елецкой» и сборника стихов «Капли вечности».



Яркие краски детства



(из книги

«Быль о земле елецкой»)

В 9 лет со старшими ребятами я проводил на реке целые дни: игры в догонялки от чугунного до Каракумского моста — по течению, игры в футбол на золотом песке «женского» пляжа. Почему пляж назывался «женским»? Потому что глубина в этом месте была небольшая.

В летние месяцы, в жаркие дни, городской пляж был частью жизни ельчан. Работали два лодочных перевоза: под Аргамачей и «под садами», в ста метрах южнее пивзавода, куда «знающие тайные тропы» пляжники бегали за пивом в плавках с различной многолитровой посудой и пригоршнями «серебряной» мелочи. Мамы и бабушки с авоськами еды и питья располагались на песке, наблюдая за барахтающимися в воле чадами. Над рекой стоял несмолкаемый крик и писк. По глубокой воде курсировали лодки с отдыхающими, мелькали головы пловцов. Одни группы отдыхающих играли в волейбол, другие — в футбол. Пляж гудел, как пчелиный улей. По кромкам берега прогуливались серьезные дяди с синими наколками на теле, как с написанной героической автобиографией. Тут тебе и профили вождей на груди, и святые соборы с ангелами на спине, и душещипательные надписи на различных частях тела. Одного из них уважительно звали «дядя Вася — Третьяковская галерея». Ниже Каракумского моста, на «быстринке», елецкая беднота, экономя на бане, мылась и стиралась…

В 50-е и 60-е годы футбол был религией елецких пацанов: играли и во дворах, и на больших площадках, и на самодельных стадионах — «на карантине» за агрегатным заводом, «под сазоном» — в пос. Мирном, «на голубятне» — у элементного завода, «в тупике» — у мясокомбината и т. д.

В 12 лет я ходил тренироваться в футбол к Юрию Николаевичу Полухину в «Спартак». Тренировки проходили на «Труде», и мне, как ответственному товарищу, доверяли таскать тяжелую сетку с десятью футбольными мячами через весь город. Я гордился этой миссией. Как-то раз с этими мячами я приперся на прием к зубному врачу, поскольку было по пути, и врач, добрая душа, меня не выгнал из кабинета. Ребята в нашей команде все были старше меня на 2 — 3 года. Позже некоторые из них играли даже в командах мастеров — В. Коновалов, В. Останков, Е. Карпухин. Я тоже был фанатом футбола, но в 13 лет легкая атлетика всерьез и надолго вошла в мою жизнь…

Пришел я в спортивную школу с твердым желанием стать гимнастом, но через месяц упорных тренировок, когда из-за высокого роста приходилось цеплять ногами гимнастические маты, то под кольцами, то под брусьями, вызывая дружный смех своих «маломерных» товарищей по секции, я решил попробовать себя в прыжках в высоту. Вышел из зала в Комсомольский парк, где тренировалась группа прыгунов и стал прыгать вместе с ними. К своему удивлению я стал победителем этих мини-соревнований…

Из школьной жизни мне запомнились выходы в Черникин лес всем классом в золотые сентябрьские деньки с классным руководителем Сергеем Михайловичем Финиковым: детские игры, веселая беготня в догонялки по шуршащей листве, ловля пескарей в холодной речушке Пажень… До сих пор вспоминается все это, как яркая красивая сказка.

Каждый год на весенних каникулах в Ельце проводились смотры самодеятельности школ города. В городском доме культуры (теперь это театр «Бенефис») негде было яблоку упасть! Юные зрители поддерживали своих артистов как могли! Мне посчастливилось выступить в детской пьесе в роли отца Петрушки. Потом после «триумфа» мы — группа школьного театра — долго бегали за нашим главным режиссером, учителем трудового обучения В. В. Дьяконовым в надежде разучить еще какую-нибудь пьесу…

Мы собирали металлолом, макулатуру, в составе тимуровских отрядов шефствовали над ветеранами войны и труда. В годы моего детства я не слышал выражения «военно-патриотическое воспитание», потому что жизнь нашего поколения и была самым настоящим патриотическим воспитанием. Многие наши учителя имели фронтовые ранения и награды. Уроки мужества отец преподавал мне и на словах, рассказывая о войне, и на деле…

Друзьям-«семидесятникам»,

кому в 2020 исполнилось 70 лет



Из сборника

«Капли вечности»

Летят по жизни, как в атаку

всадники,

Мои все повидавшие друзья —

Неунывающие

«семидесятники»,

Которых с толку сбить враньем

нельзя.

Мы рождены в году

пятидесятом,

Когда вставала из руин страна,

Ведомая Иосифом Усатым,

Хлебнувшая великих бед сполна!

Не только бед, но и свершений

главных,

В полях сражений, в

созидательном труде!

Пример берем с отцов мы наших

славных.

Их образ нас сопутствует везде!

Жизнь нас учила… Поколению

героев

Мы вовремя подставили плечо.

Трудясь на совесть, каждый

счастье строил,

Гордясь Страной Советов

горячо!

И как же так случилось это,

братцы,

Что после трех кремлевских

похорон

До власти Горбачев сумел

добраться,

А вслед за ним и Ельцин сел

на трон?

Цари-иуды перед Западом

на брюхе

Ползли, как черви, к нашему

стыду!

Союз Советский в одночасье

рухнул

И был народ наш ввергнут

в нищету!

Мы выживали… Наше поколенье

Спасало от развала русский

дом.

Мы перед злом не стали

на колени,

А судьбоносным занялись

трудом.

Мы не отчаялись и рук

не опускали,

Не спились, не сбежали

«за бугор».

Трудились, как могли, детей

растили

И трудимся, как можем, до сих

пор.

«Семидесятников» я сразу узнаю

По их поступкам, их духовной

силе!

Они в патриотическом строю,

Где с ними я плечом к плечу

стою,

Один из верных сыновей России!



Родник

Я обласкан лишь природой

Да родительским теплом.

Я горжусь своей породой,

Силы черпаю в былом.

От казаков-однодворцев

Род Ширяевых возник.

Вольнодумцев, ратоборцев

На Лучке поил родник.

Но с войной явились беды.

И заилился родник.

В госпитале День Победы

Встретил бывший фронтовик.

Три родных отцовых брата

Спят в далекой стороне.

Эта страшная утрата

Не дает покоя мне.

Я живу в деревне дальней.

Там родник береговой

Песнь поет — исповедальный, —

Плещет влагою живой.

И сквозь солнечные блики

Вижу я издалека

Милые, родные лики

В чистых водах родника.