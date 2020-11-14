Лидеры XXI века из Ельца — в финале

Анна ОСЬМУХИНА

Трое ельчан стали победителями федерального заочного этапа всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». В числе 232 лучших — Алексей Окорочков, Татьяна Корнюхова и Кирилл Белоусов.

Кирилл Белоусов.

Татьяна Корнюхова.

Алексей Окорочков.

Молодые люди представили проекты в сфере творчества, добровольчества и патриотического воспитания. Суть своих трудов конкурсанты изложили в эссе на тему «Кто такой лидер?».

Так, студент ЕГУ им. И. А. Бунина Алексей Окорочков, занимающийся волонтерской деятельностью на протяжении пяти лет, в 2019 году организовал творческое объединение «КОФЕBOOK», поддерживающее начинающих поэтов, художников и писателей. Эта площадка для молодых талантов помогает им в реализации и получении первичного опыта выступлений на сцене.

Социальный педагог Елецкого железнодорожного техникума эксплуатации и сервиса Татьяна Корнюхова на конкурс представила свой добровольческий проект «Живая память», реализуемый при помощи студентов. Его основная задача состоит в патриотическом воспитании молодого поколения. В рамках проекта проводятся творческие и спортивные мероприятия, а также конкурсы на тему истории Великой Отечественной войны.

Третий победитель — ученик школы № 23 Кирилл Белоусов — организатор патриотического объединения «Студия-75». Кирилл вместе со своими товарищами снимает видеоролики о героях Великой Отечественной войны.

Следующим шагом для всех конкурсантов станет финальный этап всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», где из 232 участников с разных уголков страны жюри выберет победителей федерального уровня.

В ТЕМУ:

«Лидер XXI века» — проект, призванный поддержать деятельность общественных детских и молодежных организаций, формирующих новое поколение граждан Российской Федерации, включенных в решение социально значимых проблем и развитие гражданского общества.