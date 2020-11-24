Художник, пишущий о прошлом Ельца

Владимир ДУРНЕВ,

член Союза журналистов РФ

Художника А. И. Тимофеева можно отнести к тем редким людям, которые определяются с выбором жизненного пути с детства. Впрочем с этим не все было просто. Сами посудите: много ли шансов у сельского мальчишки из обычной семьи стать мастером и добиться высот в художественном творчестве? А ведь детские годы Александра Ивановича прошли в селе Чернава, расположенном недалеко от Ельца.

А. И. Тимофеев с этюдом к диораме, посвященной освобождению Ельца.



Жил здесь мальчик и рос, как и его сверстники. С той лишь разницей, что с раннего детства Саша очень любил рисовать. И уже тогда многие отмечали, что получается это у него очень хорошо. Школьные учителя советовали родителям: «Вашему сыну надо учиться, у него талант художника, его необходимо развивать!».

Советы подействовали: после 5-го класса с альбомом рисунков Сашу Тимофеева повезли в Москву на смотрины. И таланты пацана из глубинки высоко оценили. Несмотря на большой конкурс, его приняли в художественную школу при институте имени Сурикова (!).

Пять лет Саша проучился в суриковской школе. Вместе с основными школьными предметами осваивал навыки художественного творчества, изучал шедевры искусства. Благо учебное заведение находилось недалеко от Третьяковской галереи, куда учащиеся ходили выполнять практические работы.

Сразу после окончания школы для Александра открылись двери Суриковского художественного института. Здесь конкурс тоже был немалый. Нашего земляка взял к себе на курс народный художник СССР, знаменитый живописец Илья Глазунов, ставший наставником молодого человека на все годы учебы. После окончания вуза Илья Сергеевич предлагал Александру остаться в Москве. Но тот предпочел уехать из столицы в Елец, более близкий ему по духу.

Здесь А. И. Тимофеев стал преподавателем ЕГУ им. И. А. Бунина. Доводилось работать ему и в училище искусств им. Т. Н. Хренникова.

Сегодня член Союза художников России А. И. Тимофеев известен не только в Ельце, но и далеко за его пределами. Он участник многих выставок. А предложить для них Александр Иванович может многое, его творчество разнообразно: портреты, пейзажи, жанровые сцены — все это написано классно, чувствуется академическая школа.

Многое в работах Тимофеева навеяно мотивами родного елецкого края. К примеру, художником созданы прекрасные работы, посвященные И. А. Бунину. Среди них меня особенно впечатлило полотно, на котором изображен будущий нобелевский лауреат на борту парохода, на котором он навсегда покинул Родину. Художнику во взгляде Бунина удалось передать трагичность будущей эмигрантской судьбы целого поколения интеллигентов России.

Еще очень интересует Александра Ивановича тема Великой Отечественной войны и ее связь с Ельцом. Этому художник посвятил несколько своих полотен. Создана им и большая дио­рама с изображением боев за наш город. На мой взгляд, все эти работы способны украсить интерьер любого общественного здания — вокзала, театра, историко-культурного центра, краеведческого музея, библиотек… Ведь все это сделано мастерски и очень талантливо, с любовью.