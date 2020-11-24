Поделитесь тем, что сделали своими руками

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Е. Ю. Осипова и ее работы: ни одной похожей…

Откуда приходит вдохновение?

Интернет — это не только «глобальная паутина», в которой можно найти любую информацию, но и отличный побудитель к действию! Вот и наша очередная героиня Елена Юрьевна Осипова на просторах Сети обнаружила однажды оригинальные брошки, выполненные из бисера. Они ее не только заинтересовали как уникальные украшения, но и заставили задаться вполне логичным вопросом: «А смогу ли я сделать подобное?».

Елена Юрьевна просмотрела немало сайтов и страниц для рукодельниц, внимательно, шаг за шагом изучала видеоуроки, осваивая непростую технику вышивки бисером, пока не поняла: «А ведь у меня тоже получается!».

При этом Елена Юрьевна очень редко заимствует идеи собственных творений в Интернете: ей нравится фантазировать, придумывать будущие вещички самой. Поэтому у нее нет ни одного одинакового украшения, каждое — эксклюзив от мастера!

Материалы для работы сегодня можно купить в магазинах и салонах для рукодельниц. И не только! К примеру, однажды, перебирая шкаф, Елена Юрьевна нашла свою старую-престарую футболку, которая — по моде десятилетней давности — была украшена яркими сверкающими стразами. Футболка благополучно ушла в утиль, а вот блестки нашли свое применение в новой работе.

Или другой пример. Настоящий мастер филигранно работает не только над лицевой, но и изнаночной стороной изделия — она должна выглядеть также аккуратно и привлекательно. Елена Юрьевна обратную сторону своих украшений изготавливает из кожи — выручила подруга, отдавшая ей свою старую, давно вышедшую из моды куртку.

Для того чтобы изготовить очередной эксклюзив, уходит немало времени. При этом дольше всего Осипова обдумывает новинку, решает, какими будут форма, цветовая гамма, размер и т. д. Затем за два-три дня украшение, рожденное фантазией и настроением мастерицы, становится реальностью. Работа требует особой внимательности и усердия: миниатюрные, крошечные бисеринки надо посадить на специальную тончайшую мононить и придать необходимую форму — броши, браслету, бусам.

Но Елену Юрьевну это нисколько не смущает: ей нравится создавать все новые и новые украшения, которые с удовольствием носит сама, раздаривает родным и подругам. А тот факт, что ее работы нравятся окружающим, вдохновляет и способствует рождению нового эксклюзива. Вот и сейчас Осипова уже озаботилась подарками к предстоящему Новому году, придумывает и рисует эскизы будущих работ…