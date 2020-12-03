КАК БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ 79-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЕЛЬЦА

И онлайн, и как обычно

5 ДЕКАБРЯ

В 10 часов. ИКЦ «Прожектор». День воинской славы России. Видеолекция из цикла «Национальное достояние» «Битва за Москву» (12+).

В 11 час. Группы «ВКонтакте» «Централизованная библиотечная система город Елец» и «Культура Ельца». Онлайн-викторина «Это было на нашей земле» (12+).

7 ДЕКАБРЯ

С 15 до 18 час. Группы «ВКонтакте» «Городской Дворец культуры» и «Культура Ельца». Онлайн-вечер памяти «Уроки мужества — уроки жизни» (12+).



8 ДЕКАБРЯ

В 14 час. Спортзал СШ № 1 им. М. М. Пришвина. Фестиваль ВФСК «ГТО» среди учащихся спортивных школ (6+).

9 ДЕКАБРЯ

В 11 час. Площадь Революции, городское, ольшанское кладбища, памятный знак в микрорайоне Александровском, сквер А. Гайтеровой. Митинги и возложения к местам захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, посвященные 79-й годовщине Елецкой наступательной операции (6+).

С 10 до 15 час. Группа «ВКонтакте» «Культура Ельца». V межрегиональный онлайн-фестиваль «С винтовкой и гармонью (6+).

В 10, 14 и 17 час. Улицы Коммунаров и Мира. Литературно-музыкальная газета (6+).

В 10 час. Группа «ВКонтакте» «Музей народных ремесел и промыслов». Выставка резьбы по дереву А. М. Алексеева ко Дню героев Отечества «Герои той вой­ны…» (6+).

Группа «ВКонтакте» «Городской Дом пионеров и школьников». Онлайн-концерт «Помнит сердце, не забудет никогда» (6+).

Актовый зал управления образования. Подведение итогов городской добровольческой акции «75 добрых дел» (12+).

Городской Дом пионеров и школьников. Квест-игра «Елецкая наступательная операция» (6+).

В 10 час. ИКЦ «Прожектор». Познавательная программа «Горит звезда над обелиском» (12+).

В 12 час. Группа «ВКонтакте» «Дом-музей Т. Н. Хреннникова». Онлайн-выставка «Гордость нашей страны» (книги, документы, фото военных лет, 6+).

В 14 час. Лицей № 5, гимназия № 97, школа № 12. Соревнования по шашкам среди школьников (6+).

В 15 час. Школа № 1 им. М. М. Пришвина. Открытый турнир по баскетболу среди юношей и девушек (12+).