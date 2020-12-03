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Экономика

Как банк защищает клиентов от COVID-19

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О современных страховых программах, которые помогают клиентам банка обезопасить себя от COVID-19, журналисты редакции газеты «Красное знамя» поговорили с управляющей банком «Открытие» в Липецке Светланой ЕРМАКОВОЙ.

Управляющая банком «Открытие» в Липецке С. Г. Ермакова.

— Светлана Геннадьевна, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, каким образом кредитно-финансовое учреждение помогает своим клиентам встретить очередную волну коронавируса во всеоружии, и что это за новые банковские услуги, помогающие людям?
— Еще в конце августа стартовали продажи нового продукта, подготовленного совместно с нашим стратегическим партнером — компанией «Росгосстрах» — под названием «Защита ковид». Это страховка, которая ежемесячно автоматически продляется. Клиентский платеж составляет 325 рублей в месяц, а страховая выплата при первичном диагностировании COVID-19 — 40 тысяч рублей, то есть общая страховая сумма — в 10 раз (!) больше.
Этот страховой продукт в силу своей актуальности и дешевизны моментально получил большую популярность у наших клиентов.
— Есть ли какие-то условия или ограничения (стоп-факторы) по этой услуге?
— Страховка оформляется только при наличии нашей зарплатной карты, но с учетом многочисленных бонусов и кэшбэков, «привязанных» к карте, это, скорее, можно назвать дополнительной выгодой для клиентов.
Застрахованными по программе «Защита ковид» могут быть граждане России в возрасте от 18 до 65 лет. Конечно, клиентов, страдающих обструктивной болезнью легких или другим заболеванием в острой стадии, требующим стационарного или амбулаторного лечения или обследования, мы не страхуем.
— А если человек не является вашим клиентом, как быть в таком случае?
— Стать клиентом «Открытия» очень просто. Надо обратиться в наш офис «Елецкий» лично к его директору Наталии Анатольевне Докукиной или к своему работодателю с просьбой выпустить зарплатную карту банка «Открытие».
— Как в таком случае подключить страхование, ждать начисления заработной платы?
— Нет, банк позаботился об ускорении всех процедур. Подключить страхование возможно в момент получения карты, а плата за страховку спишется автоматически, когда у вас будет доступно более 325 рублей на карточном счете.
— Крупные очаги пандемии сейчас находятся за границей. Действует ли программа страхования при возникновении страхового случая за рубежом? Есть ли ограничения по странам?
— Программа страхования распространяется на Россию и страны, официально разрешенные для посещения россиянами. На случаи заражения в странах, не разрешенных для посещения нашими согражданами, программа не распространяется. Актуальная информация по открытым и закрытым странам здесь: www.mid.ru, www.russiatourism.ru, www.rospotrebnadzor.ru.
— Какие документы необходимо представлять в страховую компанию при наступлении страхового случая?
— В связи с первичным диагностированием: паспорт, письменное заявление о страховой выплате с указанием платежных реквизитов, а также пакет медицинских документов: заключение врача-специалиста о диагностировании COVID-19 и данные анализов, на основании которых был поставлен диагноз. Кроме того, при стационарном или амбулаторном лечении потребуются выписки из истории болезни и/или медкарты. Наличие положительного теста на COVID-19 без соответствующего заключения врача не является основанием для наступления страхового случая.
— Давайте закончим на более радостной ноте. На основании Федерального закона «О национальной платежной системе» с 1 января следующего года граждане России получают бюджетные выплаты (пенсии, стипендии, пособия и единовременные выплаты по беременности и родам) только на карты МИР. Вы как-то откликнулись на эту новацию?
— Конечно. Мы предлагаем нашим клиентам открыть виртуальную карту МИР. Речь идет об автоматическом выпуске — ехать в офис банка и вручную заполнять заявление не нужно. Выпуск и обслуживание карты бесплатные. Кроме того, владелец виртуальной карты в полном объеме получает наш пакет услуг и привилегий: кэшбэк, скидки, переводы и снятие наличных без комиссии, доход до 5% по счету «Моя копилка» и многое другое. Подробнее о программе и правилах страхования можно узнать на сайте нашего банка: open.ru.
— Спасибо за интересный разговор!

Врезка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах жизнь», «Открытие брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ «Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтехидей.

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