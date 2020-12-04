В. Д. Панкратов: путь художника и бойца начался с Ельца

Виктор КУЗУБОВ

основатель картинной галереи им. И. Г. Мишина

Художник, фронтовик, педагог Виктор Дмитриевич Панкратов до начала Великой Отечественной войны учился в Орловском художественном училище, которое 20 лет (с 1938 по 1958 годы) располагалось в Ельце и дало путевку в жизнь десяткам талантливых живописцев. О Панкратове с полным правом можно сказать: человек необычной, удивительной судьбы.

Художник и ветеран В. Д. Панкратов.

Память о Ленине

Витя Панкратов родился 6 сентября 1921 года в Мичуринске в многодетной рабочей семье. Его отец Дмитрий Егорович трудился слесарем в паровозном депо, а мама Степанида Митрофановна заботилась о домашнем хозяйстве. И забот у нее хватало: у Панкратовых росло 8 детей — мал мала меньше. Впрочем, в то время многодетные семейства были не редкость.

С детства Виктор обладал цепкой памятью, пригодившейся ему впоследствии в жизни и творчестве. Как-то в задушевной беседе Виктор Дмитриевич поведал мне, что хорошо запомнил день смерти В. И. Ленина. В детских воспоминаниях трехлетнего малыша накрепко засели громкие продолжительные гудки паровозов и заунывный вой сирен заводов и фабрик, прощающихся с вождем мирового пролетариата.

Ясный, трезвый ум Панкратова до последних дней помогал ему восстанавливать события давно минувшего времени, что немаловажно в художественном творчестве.



Человек, определивший судьбу

В 1931 году Панкратовы перебрались в Липецк, где глава семейства нашел работу. Жили в районе Сокола. В здешней школе № 3 судьба свела юного Витю с учителем рисования, который во многом определил будущее своего подопечного. Этим педагогом был выпускник Императорской академии художеств Михаил Игнатьевич Станкевич. Человек неординарный, учившийся вместе с И. Е. Репиным и другими выдающимися русскими художниками.

Станкевич был настоящим интеллигентом, старой, еще дореволюционной закваски. Он, к примеру, свободно владел пятью иностранными языками. В долгих беседах с ним Виктор узнавал о различных художниках и их школах, формировал в себе чувство прекрасного, расширял кругозор и даже брал уроки немецкого. Одним словом, под влиянием своего учителя юноша из провинциального городка захотел стать художником.



Первое признание

Уже в школьные годы Виктор Панкратов с энтузиазмом начал рисовать. Принимал активное участие в выпусках школьной стенной печати, рисовал агитационные материалы. Его работы даже публиковались в местной газете, что само по себе свидетельствовало о признании юного дарования.

В 1937 году, к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина, в СССР проходил всесоюзный конкурс рисунков среди школьников. Его выиграл талантливый липчанин Виктор Панкратов, за что получил путевку в детский санаторий. Кстати сказать, воспоминания о пребывании здесь впоследствии нашли отражение в картине «Аллея моей юности», написанной художником в 1986 году.

В школьные годы Виктор познакомился и со своей будущей женой — Марией Жуковой. Позже она воевала на фронтах Великой Отечественной, а в мирное время стала учителем. Удостоена медалей и знака «Отличник народного образования».



Елецкий период

В 1938 году Виктор Панкратов приезжает в Елец, где сбывается его мечта — юноша поступает в Орловское художественное училище. Тут он оказался как рыба в воде. В «зачетке» парня сплошь «отлично» и «хорошо». В то время он пишет картины, сюжет которых определяет время. К примеру, одна из курсовых работ Панкратова называлась «Казнь басмача».

Позже елецкий период отразится во многих работах В. Д. Панкратова. Он очень умело передавал настроение и прелесть узнаваемых городских уголков.

А еще в 2006 году Виктор Дмитриевич написал акварель «Бои в Ельце. 1941 год» (хранится в частной картинной галерее нашего города). Ее сюжет вовсе не выдумка мастера. Ведь художник принимал непосредственное участие в боях за Москву, прологом которых стала Елецкая наступательная операция. Именно война не дала талантливому парню закончить художественное училище в нашем городе. С третьего курса Понкратова призвали на фронт.



Война, ранения, награды

С 1941 по 1943 год В. Д. Панкратов прошел фронтовыми дорогами от стен Ельца до Воронежа и Тулы. Сражался в Сталинграде и на Курской дуге. Именно под Курском, на легендарном Прохоровском поле, Панкратов чудом выжил, получив тяжелое ранение. Долгих 9 месяцев лечился в госпитале в солнечном и гостеприимном Тбилиси.

Врачебная комиссия однозначно признала Виктора Панкратова инвалидом II группы. Но старшина пулеметной роты 1241-го стрелкового полка 375-й стрелковой дивизии продолжил боевой путь.

К 1945 году, когда он вновь был ранен, грудь отважного воина украшали два ордена Отечественной войны I и II степеней, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».



Охота

за преступниками

Мирная послевоенная жизнь начиналась для Виктора Дмитриевича в родном Липецке. Правда, продолжалась она недолго. Узнав, что фронтовик владеет немецким, польским и литовским языками, да еще говорит на грузинском, ему в 1946 году предложили службу в органах МВД Литовской ССР.

Работа была непростой. Группа, в которую включили Виктора Дмитриевича, должна была выявлять, разыскивать и задерживать тех, кто в войну активно сотрудничал с фашистами на территории Прибалтики и был причастен к совершению государственных преступлений. Причем милиционеры действовали не только на территории СССР, но и выезжали в командировки за рубеж. К примеру, В. Д. Панкратову довелось побывать с официальными миссиями в Варшаве, Берлине, Париже, Бордо, Марселе, Софии и Дрездене.

Пользуясь случаем, он при любой возможности обязательно посещал художественные музеи этих городов. Увы, эта его служба закончилась в 1947 году из-за ран, не дававших фронтовику покоя. Виктор Дмитриевич вернулся в родной Липецк.



Учил космонавтов, летчиков и юных художников

В то время в Липецке располагалась спецшкола ВВС, где Виктор Дмитриевич стал преподавателем спецдисциплин. Одним из его учеников в то время был будущий космонавт и дважды Герой Советского Союза А. В. Филипченко, а также многие известные летчики.

А еще В. Д. Панкратов создал в местном Дворце культуры «Сокол» знаменитую изостудию, которой с 1947 года руководил несколько десятилетий. Благодаря его стараниям эту школу художественного мастерства прошли несколько тысяч ребят. Из них 124 человека стали профессиональными живописцами. Парадоксально, но многих учеников Панкратова приняли в Союз художников раньше чем у учителя. Сам Владимир Дмитриевич получил членство в СХ России в возрасте 90 (!) лет.



Неординарный

и разносторонний

В. Д. Панкратов долгие годы преподавал рисование и изобразительное искусство в липецких школах и ПТУ, воспитывая у молодых людей чувство прекрасного и любовь к творчеству. Владимир Дмитриевич оставался неординарным и разносторонним человеком. К примеру, в его биографии есть участие в международном форуме ученых-геронтологов и долгожителей, который проходил в Липецкой области. А еще он писал литературный автобиографический роман. Довелось видеть записи Панкратова, и, на мой взгляд, это по-настоящему увлекательная, качественная проза.

Вклад этого художника в культурную и общественную жизнь столицы региона оценен по достоинству. За свое творчество В. Д. Панкратов отмечен множеством грамот и Дипломов государственных, профсоюзных и общественных организаций. В числе его наград — нагрудный знак «За заслуги перед г. Липецком», кроме того, художник — почетный гражданин города Липецка. Многие свои картины Владимир Дмитриевич дарил друзьям, в школы, библиотеки, институты и музеи родного города.



Мастер кисти

Несмотря на разносторонний талант, именно художественное творчество оставалось для В. Д. Панкратова главным. Его этюды в технике акварели (реже он писал маслом) без претензий на внешние эффекты. Они реалистичны, порой с элементами «любительской» живописи, что придает работам непередаваемую прелесть и изюминку. Панкратов талантливо писал не только природу. Он создал цикл портретов земляков, погибших в «горячих точках» и передал их в семьи родственников героев. Им же выполнена галерея портретов известных земляков Липецкого края.

Войне посвящены многие фронтовые рисунки воина-художника, публиковавшиеся в армейских газетах в лихую годину. А картины «Оборона Воронежа» и «Апофеоз Прохоровского поля», написанные мастером после Великой Отечественной, стали своеобразным памятником, запечатлевшим грозные исторические события.

Виктор Дмитриевич Панкратов умер 20 мая 2017 года в возрасте неполных 96 лет, оставив о себе добрую память в сердцах своих земляков и потомков.