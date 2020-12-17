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Благоустройство

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

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В Ельце побывал замглавы региона
Сегодня, 17 декабря, в Ельце с рабочим визитом побывал заместитель главы администрации Липецкой области Илья Валерьевич Тузов, проверивший ход работ на важнейших объектах муниципалитета.

Первая остановка в городе была сделана на строительной площадке по реконструкции моста через реку Быстрая Сосна, где вместе с главой Ельца Е. В. Боровских, а также представителями подрядной организации обсуждался капитальный ремонт гидросооружения.
Затем областной гость посетил скверы Бунина и Соломенцева, где завершаются масштабные работы в рамках реализации проекта победившего на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.
Далее, в сопровождении журналистов замглавы региона проинспектировал улицу Советскую (здесь еще летом делали реконструкцию в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги) и улицу Коммунаров. На последней, с 21 декабря введут в строй новые теплотрассы и водовод (пока подача тепла и воды потребителем осуществлялась по временной схеме).


В целом Илья Валерьевич остался доволен увиденным, отметив, что команда главы Ельца сделала немало для того чтобы жители муниципалитета почувствовали перемены к лучшему, что особенно важно в канун Новогодних праздников. Он также подчеркнул, что древний город на особом счеты у главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова, который стремится уделять Ельцу должное внимание и заботу о его жителях.

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