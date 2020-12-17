ОАО «Гидропривод»: 80 лет движения вперед

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Сегодня, 17 декабря, ОАО «Гидропривод» отмечает юбилей. Предприятию исполняется 80 лет.

История

На территории, которую сейчас занимает «Гидропривод», с 1813 года и до революции 1917 года находился колокольный и чугуноплавильный завод купцов Криворотовых и Петровых. В 1920 году после гражданской войны эти предприятия, по сути, заново восстановили. Так создавался Елецкий механический чугунолитейный завод. Его директором стал В. Н. Арсеньев, между прочим, участник штурма Зимнего дворца… По постановлению Совета народных комиссаров СССР 17 декабря 1940 года завод передали Наркомату станкостроительной и инструментальной промышленности. Предприятие получило задание осваивать производство токарно-болторезных станков и называлось Елецкий станкостроительный завод. Его коллектив возглавил Илья Сергеевич Жужжалкин.

В конце 1941 года, когда к Ельцу подходили фашисты, предприятие эвакуировали на восток, в город Чкалов, где оно продолжало работать вплоть до конца 1943 года. Вернувшись в родной Елец, завод стал осваивать выпуск гидравлических насосов и прочей гидроаппаратуры для металлорежущих станков. Первую такую продукцию ельчане изготовили в 1945 году. А с 1966 года предприятие получило нынешнее привычное название «Гидропривод».

В 70-80-е годы здесь происходит модернизация. Осваиваются новые изделия — современные насосы и гидромоторы, улучшается качество продукции. Ее поставляют на экспорт, предприятие завоевывает высокие награды на престижных выставках, отмечается Министерством машиностроительной промышленности. В 1992 году завод преобразован в ОАО «Гидропривод».

Проходная завода «Гидропривод».



День сегодняшний

Ныне ОАО «Гидропривод» — современное предприятие, которое специализируется на выпуске гидравлического оборудования, в том числе специальных насосов, а также установок и агрегатов для металлорежущих станков, кузнечно-прессового и другого оборудования. Например, тут выпускают высокотехнологичное оборудование для перекачки сжиженных газов, а также гидрорас­пределители для дорожно-строительной техники, самосвалов, машин коммунального хозяйства, сельскохозяйственной техники. Именно в Ельце делают насосы для гидроусилителей руля к автомобилям «КамАЗ», «Урал», «ГАЗ». «Гидропривод» обеспечивает продукцией такие предприятия, как «ООО «КЗ «Ростсельмаш», ПАО «Неф­текамский завод», «Арзамазский завод коммунального машиностроения» и многие другие. А еще здесь освоили ремонт импортных пластинчатых насосов, что позволило дополнительно привлечь партнеров.

Продукция предприятия реализуется в том числе и через свою дилерскую сеть: 15 представителей «Гидропривода» продают до 20 процентов изделий завода как по стране, так и в ближнее зарубежье.

Начальник техбюро цеха № 8 Андрей Сергеевич Меренков занесен в этом году на городскую Доску почета.



«Ростсельмаш» выбирает «Гидропривод»

Известный в стране и за рубежом машиностроительный гигант «Ростсельмаш» сотрудничает с ельчанами еще с советских времен. Впрочем, в современном мире рыночных отношений давняя дружба не в счет: во главу угла ставятся соотношение цены и качества, надежность, способность партнера чутко реагировать на замечания и предложения потребителей, а также быстро выполнять заказы. Все последние годы коллективу «Гидропривода» это удается. В 2018 году здесь значительно расширили ассортимент продукции для ростовчан, в прошлом году южные партнеры многократно увеличили объем заказов по гидравлике.

Подобное партнерство основано в первую очередь на сравнительных испытаниях и результатах эксплуатации комбайнов: установленная на них гидравлика с клеймом «Гидропривода» не подвела и зарекомендовала себя с лучшей стороны!

— Наши изделия по качеству и надежности ничем не уступают лучшим немецким образцам, — рассказывает журналисту «Красного знамени» генеральный директор предприятия В. А. Мезинов. — Сотрудничество с «Ростсельмашем» для нас весьма перспективно. Сегодня это предприятие уверенно развивается. Например, 25 процентов его комбайнов идут на зарубежные рынки, и мы горды тем, что они укомплектованы нашими изделиями. Что касается перспективы, то ростовчане намерены полностью поменять гидравлическую систему своих машин. Значит, перед нами стоит серьезная задача: производство новых поколений гидрораспределителей, более надежных и безопасных.

Ростовчане в последние годы освоили также выпуск тракторов, пользующихся большим спросом у селян. Так вот и эта продукция дочерней фирмы «Ростсельмаша» комплектуется изделиями елецкого «Гидропривода», и это направление также перспективно для нас.

И «КамАЗ» тоже…



Слесари механосборочного цеха № 3 Вячеслав Михайлович Гришин (слева) и его коллега Александр Владимирович Томилин — опытные работники, занятые на сборке основной продукции предприятия.

ПАО «КамАЗ» — второй стратегический партнер «Гидропривода». Взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на кризисы, развивается плодотворно. В последние годы ельчане успешно поработали в рамках программы импортозамещения и смогли потеснить производителей из Китая, Индии и Германии, доказав, что способны выпускать продукцию на уровне мировых стандартов.

В результате на елецком заводе освоены и стабильно производятся более 15 модификаций новых насосов гидроусилителя руля для «КамАЗа».

Сегодня современный рынок испытывает постоянную потребность в регулируемых насосах большой мощности. Им в свою очередь необходимы чугунные корпуса особой прочности. «Гидропривод» готов к их производству. Ведь проведенное на заводе техническое перевооружение литейного цеха, появление тут современной индукционной печи и швейцарского аппарата экспресс-анализа позволяет корректировать качество чугуна прямо во время процесса производства. Гидроприводцы теперь, как та хозяйка, что варит суп и может в процессе приготовления попробовать еду на вкус, чтобы досолить, поперчить и т. д., то есть они могут «продегустировать» кипящий металл и внести изменения прямо по ходу его варки…



Главное богатство

Сегодня на предприятии трудится свыше 400 человек. Как отметил генеральный директор В. А. Мезинов, «это прекрасный, квалифицированный, трудолюбивый коллектив рабочих, конструкторов, технологов, управленцев»:

— За свои 80 лет завод переживал и взлеты, и падения, успехи и трудности, но всегда наше предприятие выгодно отличалось сплоченностью. У нас так: если ельчане приходили на «Гидропривод», то задерживались здесь надолго, а потом приводили своих детей, внуков…

Завод гордится династиями. К примеру, Скуридины: здесь работают несколько родных братьев, сюда же пришли их дети и уже внуки. Или взять Милениных: зачинатель династии — главный конструктор Юрий Алексеевич, за ним — его дочь, зять, племянник.

Заводчане помнят и тех, кто всю жизнь отдал предприятию, например, бывшего главного инженера В. И. Малявина. А заместитель директора Ю. М. Крылов достоин книги рекордов: работал на заводе до 80 лет! К слову сказать, редакция городской газеты действительно решила включить его в Книгу рекордов «Красного знамени»!

Именно с добросовестным, крепким коллективом директор связывает будущее предприятия. Оно уже отчасти известно: дальнейшая работа по программе импортозамещения, улучшение основных показателей, внедрение инноваций, повышение конкурентоспособности продукции, увеличение сети своих представительств, освоение новых форм реализации продукции — таких, как, к примеру интернет-продажи, участие в тендерах, использование специализированных торговых сетей и т. д.

— Всей своей историей наш завод доказывает, что продукция, сделанная в России, в Ельце, на заводе «Гидропривод», ничуть не хуже, а подчас и лучше, надежнее импортных аналогов! — подытожил наш разговор В. А. Мезинов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель профкома Г. А. Баранова:

— Мы гордимся заводом и социальными гарантиями гидроприводцев. Недаром наше предприятие несколько раз становилось победителем и призером областного конкурса коллективных договоров: у нас льготные, с 50-процентной стоимостью, обеды в столовой, действует концепция поощрения молодых работников, предусмотрены материальные выплаты за стаж, родителям первоклассников, а также в связи с рождением ребенка. Денежная помощь оказывается при выходе на пенсию, на свадебные торжества, на похороны. У нас всегда отличные новогодние подарки для детей сотрудников. На заводе проходят спортивные соревнования, организуются праздничные вечера, концерты — и все силами наших активистов Л. В. Писаревой, В. Е. Денисова, Е. М. Кузьминой, И. А. Моисеевой и других.

Главный инженер Е. Н. Фалин:

— Мы стремимся идти в ногу со временем и отправлять в массовое производство изделия, которые на равных соперничают с лучшими импортными образцами. Поставленная задача по разработке и внедрению продукции, конкурирующей на рынке в главном показателе — соотношении цены и качества. Завод успешно участвует в программе по импортозамещению. Нашему заводу желаю процветания, хороших и стабильных заказов, сохранить кадры, наш костяк профессионалов!

Главный метролог Е. Д. Трубицина:

— Наша служба стоит на страже качества и не допускает брака. Мы отвечаем за то, чтобы весь мерительный инструмент соответствовал существующим стандартам, эталонам. Тогда в цехах смогут выпустить продукцию надлежащего качества. У нас трудятся настоящие профессионалы своего дела — такие, как Г. А. Баранова, Н. А. Гольтяева, Н. Е. Хромых и многие другие. Любимому заводу и коллективу — благополучия и успешно работать, как минимум, еще 100 лет!

Начальник техбюро цеха № 8 А. С. Меренков:

— Сравню наших специалистов со скульпторами: они отсекают все лишнее, чтобы получить шедевр. Так и мы из куска металлической заготовки аккуратно, филигранно убираем ненужное, и остается изделие, которое затем станет составной частью комбайна или автомобиля «КамАЗ». Именно у нас происходит процесс рождения конечной продукции — от чертежа с заданными параметрами до готовой детали. Это интересно и увлекательно! Поэтому я люблю свою работу и свой завод!