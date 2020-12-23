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Автолюбитель

Новые требования по ТО и страховке

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В следующем году в России вступят в силу несколько важных изменений в нормативных правовых актах, касающихся водителей автомототранспорта.

С 1 марта 2021 года в РФ начнут действовать новые правила по прохождению техосмотра: оформить диаг­ностические карты можно будет только в электронном виде. Кроме того, всю процедуру прохождения ТО обяжут фотофиксировать.
Техосмотр можно будет не проходить владельцам автомобилей, чьим машинам нет четырех лет, для авто не старше десяти лет ТО — раз в два года, а для автомобилей старше десяти лет — ежегодно.
Еще одно новшество касается страхования. В 2021 году страховщики получат право предъявлять своим клиентам регрессное требование: в случае ДТП с винов­ного будут взыскивать полную сумму ущерба в пользу потерпевшего. Поводом для этого может стать несвое­временно пройденный техосмотр.
Соб. инф.
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По информации подразделения правового направления ОМВД России по г. Ельцу, до 1 января 2025 года владельцам транспортных средств (ТС) следует заменить бланки паспортов и свидетельств о регистрации на свою технику, иначе потом они будут недействительными.
Приказом МВД РФ № 676 от 28.09.2020 г. внесены соответствующие изменения в данные документы. К примеру, в новой «корочке» водительских прав в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения должны быть расположены надписи: «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ», «РЕRМIS DЕ СОNDUIRE», «DRIVING LIСЕNCЕ», выполненные сиреневым цветом и размещенные в три строки в вышеуказанной последовательности.
Пока старые документы пригодны к использованию, в течение ближайших лет их менять нет необходимости. Но к началу 2025-го водителям обязательно надо получить новые.

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