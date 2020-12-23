Окорочков Алексей Пантелеймонович

Мой отец родился 27 марта 1918 года в Ельце. Здесь окончил семилетку, а потом ремесленное училище. Работал на железной дороге, откуда его призвали служить в Военно-морской флот СССР.

Война на Балтике

Великая Отечественная война застала матроса Окорочкова на Балтике в Кронштадте в должности радиста. Этот морской форпост, как и Елец, носит почетное звание РФ — город воинской славы. Он одним из первых принял на себя удар фашистских захватчиков.

Всю войну отец оставался в рядах матросов Красно­знаменного Балтийского флота (КБФ), заслужил звание главного старшины. Участвовал в обороне Ленинграда и операции по взятию Кенигсберга. Занимался радиоэлектронной разведкой, добывая важные данные, в том числе и для руководства Балтфлота.

Запеленговать —

значит обезвредить

В наградных документах А. П. Окорочкова есть строки о том, что 12.06.1944 года им своевременно и точно запеленгованы два звена торпедных катеров фашистов, вышедших на охоту за советскими кораблями. Ценную информацию, не мешкая, довели до командования КБФ, и вскоре в результате контрмер операция гитлеровцев потерпела крах. А 22.06.1944 года старшина II статьи А. П. Окорочков сумел отследить маневры финского минного заградителя «Лоухи». После чего в означенный квадрат выдвинулись советские тральщики и благополучно разминировали устье Выборгского залива — точно там, где указал Окорочков. Это спасло не один десяток жизней наших моряков. В ночь на 25.08.1944 года мой отец запеленговал еще несколько немецких катеров и тральщик. Они пытались скрытно провести военно-морскую операцию в районе острова Курсало, неподалеку от устья Невы. Однако враг был раскрыт и обстрелян, после чего бежал с поля боя.

Боевые заслуги и награды

Характеризуя военные заслуги Окорочкова, командование Балтийского флота отмечало, что им было перехвачено более трех тысяч вражеских радиограмм. Только за кампанию 1944 года он засек свыше 800 пеленгов корабельных и береговых раций, что позволило выявить расположение фашистской артиллерии и кораблей, несущих дозорную службу у берегов Финского залива. Все это позволяло командованию КБФ адекватно реагировать на опасности и уничтожать противника.

За боевые заслуги главный старшина А. П. Окорочков был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» и еще множеством медалей и благодарностей.

После Победы

После Победы Алексей Пантелеймонович до 1952 года продолжал службу на Балтфлоте в Кенигсберге.

Затем вернулся в родной Елец, работал на железной дороге, построил дом на улице Заречной (ранее Болтовой) и вместе с супругой Надеждой Георгиевной (в девичестве Скуридиной) вырастили и воспитали двух дочерей и сына.

Отец ушел из жизни 2 ноября 2000 года в возрасте 82 лет. Память о нем, о его военном прошлом бережно хранится в семьях его детей, внуков и правнуков.