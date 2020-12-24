Ельцу уделяют внимание и заботу

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

В Ельце с рабочим визитом побывал заместитель главы администрации Липецкой области Илья Валерьевич Тузов, проверивший ход работ на строительстве нового водовода, капремонт железобетонного моста через Быструю Сосну, реконструкцию скверов Бунина и Соломенцева, а также замену сетей тепло- и водоснабжения на улице Коммунаров.

Замглавы администрации Липецкой области И. В. Тузов и глава Ельца Е. В. Боровских во время инспекции важнейших объектов.

Поручение

И. Г. Артамонова

В уходящем году Елец получил из федерального и областного бюджетов свыше миллиарда рублей. Примерно столько же стоит современный многоцелевой истребитель четвертого поколения МИГ-29 со всей его суперсовременной и высокотехнологичной начинкой. Такие самолеты порой можно видеть в елецком небе. А как увидеть то, на что пошли и насколько эффективно потрачены солидные средства в нашем городе? Как отразятся вложенные страной и регионом деньги на муниципальных сферах ЖКХ, дорожного строительства и благоустройства? Почувствуют ли простые ельчане перемены к лучшему? Все это и выяснял в ходе своего визита И. В. Тузов, подчеркнувший, что выполняет миссию, порученную ему главой администрации Липецкой области И. Г. Артамоновым.

Вместе с главой Ельца Евгением Вячеславовичем Боровских вице-губернатор осмотрел наиболее важные для Ельца объекты и выслушал отчеты специалистов об уже проделанной на территории муниципалитета работе.



Что уже сделано?

В нынешнем году в древнем Ельце в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок 12 участков городских магистралей общей протяженностью около 12 километров. По словам Е. В. Боровских, ремонт проходил не только на оживленных трассах, где пролегают маршруты общественного транспорта (ул. Новолипецкая, Советская, Кротевича), но и в тихих уголках частного сектора, где нередко сложный рельеф. Например, на ул. Дякина из-за крутого склона пришлось оборудовать почти 200 (!) водосборных лотков. Асфальт появился и на 300-метровом участке улицы Ленина, ознаменовав полное завершение тут ремонта. Кроме того, было обустроено 2,5 километра тротуаров на улице 9 Декабря.

В качестве примера приводили и улицу Новолипецкую. Для ее ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из бюджета страны выделили 50 миллионов рублей. Но дело осложнялось тем, что прямо под дорогой проходил аварийный водовод. И тогда глава администрации Липецкой области И. Г Артамонов распорядился выделить из региональной казны 300 миллионов рублей (!) на прокладку новых труб. Итог: новый асфальт и тротуары на поверхности плюс современные надежные трубы, проложенные под землей.



Водопровод

под Быстрой Сосной

В Ельце завершается второй этап строительства сетей водоснабжения и водоотведения елецкого участка особых экономических зон ППТ «Липецк» и РУ «Елецпром». Первую фазу строительства завершили еще в 2017 году.

Второй этап начался в 2019 и завершится в следующем, 2021 году. В ходе его реализации уже протянуто 8,5 километра трубопровода. Теперь в районе Каракумского моста строители готовятся сделать технологический «прокол», чтобы проложить около 700 метров труб по дну Быстрой Сосны. Завершение этого грандиозного проекта сопряжено с большим объемом земляных работ, заменой старых коммуникаций и труб на современные.

После ввода новой магистрали в эксплуатацию необходимый ресурс воды получат не только предприятия особых экономических зон, но и около 25 тысяч горожан, которые реально почувствуют улучшение качества водоснабжения.



Реконструкция моста

Заместитель главы администрации Липецкой области И. В. Тузов ознакомился с ходом капитального ремонта железобетонного моста. Во время его визита на стройплощадке дул холодный ветерок. Внизу, на льду реки, было полно рыбаков, а в большой полынье, прямо под мостом, деловито покрякивая, плавали дикие утки. Их ничуть не волновал шум работ, ведущихся в рамках программы «Уникальные искусственные дорожные сооружения». Этот проект в основном финансируется федеральным бюджетом.

Специалисты мостостроительной фирмы «Автомост» приступили к капремонту гидросооружения еще в начале нынешнего года. Сегодня с одного берега на другой транспорт добирается в режиме реверсивного движения. Зато после окончания масштабной стройки мост станет четырехполосным, то есть его пропускная способность увеличится вдвое от той, что была до реконструкции.

По словам директора фирмы «Автомост» В. А. Еремина, с наступлением первых теплых дней на части моста приступят к укладке асфальта и машины поедут в обе стороны по двум полосам. А ко Дню города между берегами планируется открыть полноценное движение.

Реконструкция моста идет полным ходом.



В скверах Бунина

и Соломенцева

В скверах Бунина и Соломенцева, где прошла коренная реконструкция, И. В. Тузов осмотрел итоги значительных перемен. Они произошли благодаря победе ельчан во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его провело Министерство строительства и ЖКХ России.

Два сквера стали единым пространством для отдыха и проведения интересного досуга. Тут заменили фонтан: теперь он будет многоуровневым с эффектом водопада, установили необычную световую инсталляцию, посвященную произведениям И. А. Бунина. Неподалеку появились амфитеатр и площадка для выступлений, новые фонари и малые архитектурные формы в стиле XIX века. А разделявшая скверы улица Свердлова стала естественной и очень удобной частью этого зеленого уголка.

Общая сумма выделенных на реконструкцию средств составила почти 78 миллионов рублей, в том числе и федеральный грант 44,5 миллиона рублей.

Завершая проверку объекта, Илья Валерьевич обратил внимание на обшарпанные стены бывшей табачной фабрики, явно диссонирующие с общим видом обновленного культурного пространства. Замглавы региона рекомендовал исправить недостаток до открытия сквера, запланированного на 2021 год.

На первом плане — световая инсталляция в новом сквере.



На городских улицах

И. В. Тузов прошелся по улице Советской, где летом делали реконструкцию в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заглянул на площадь Ленина. На этом пути ему явно не понравилась чересчур «кричащая» наружная реклама и пестрые вывески некоторых торговых точек.

Затем инспекция проследовала на улицу Коммунаров, где завершились масштабные работы по замене теплотрассы и водопроводных сетей. Между прочим, все это хозяйство было уложено в землю почти 45 лет назад, еще в 1976 году, и с той поры изрядно поизносилось. Ежегодно тут фиксировали и латали до 30 (!) порывов. Так что положить на поверхности улицы новый асфальт было невозможно, точнее бессмысленно.

Теперь, по словам директора ООО «Энергосеть» А. П. Орлова, рассказавшего о ходе здешних работ, реконструкция сетей завершена. Строители успели сделать это до наступления отопительного сезона, а с минувшего понедельника к системе водоснабжения подключены все потребители из числа тех, что получали воду по временной схеме. В общем, как отметил И. В. Тузов, сделано большое и нужное людям дело. Оно не бросается в глаза, так как буквально спрятано под землю, но эффект от него — качественное улучшение инфраструктуры А это важно для многих ельчан.



Итоги и планы

В целом Илья Валерьевич остался доволен увиденным в нашем городе. Подытоживая свой визит, он сказал, что команда главы Ельца Е. В. Боровских сделала немало для того, чтобы жители муниципалитета почувствовали перемены к лучшему.

По его словам, успешная реализация проектов с участием федеральных денег на территории города — отличный задел на перспективу для участия в аналогичных всероссийских конкурсах. Такой опыт увеличивает шансы на победу в них. В том же Минстрое внимательно контролируют, как расходуются федеральные средства, и если видят эффективные примеры, то привлекают муниципалитет к дальнейшему сотрудничеству. А еще И. В. Тузов подчеркнул, что древний город на особом счету у главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова, который стремится уделять Ельцу и его жителям самое пристальное внимание и заботу.

Замглавы региона поделился задумками на 2021 год, согласно которым у нас запланирован ремонт улиц Матросова, Северной, Фрунзе и, конечно же, долгожданный капитальный ремонт ул. Коммунаров.

— Есть желание и реальные шансы обновить в 2021 году сквер Пушкина. Необходимо решать насущные проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Нужно искать федеральное финансирование для реконструкции очистных сооружений Ельца. Это очень большой проект стоимостью не менее 3 миллиардов рублей. Мы активно работаем в данном направлении с фондом реформирования ЖКХ. В будущем году в приоритете по-прежнему останутся коммунальная инфраструктура, дороги, благоустройство городской среды, — подчерк­нул Илья Валерьевич, общаясь с журналистами.