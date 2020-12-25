Перспективно, позитивно, креативно

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

В уходящем году в городе была проделана большая работа по благоустройству и ремонту различных объектов: парков и скверов, автомобильного моста, дорог и тротуаров. Об этом газета «Красное знамя» рассказывала в предыдущем номере.

В грядущем году в Ельце благодаря участию в различных федеральных программах и конкурсах планируется привести несколько мест массового отдыха, одно из которых, аллея славы «Почетный железнодорожник», появится на карте города как абсолютно новый объект местной инфраструктуры.

3D-изображение будущей детской площадки в парке ж/д.

Что уже проторговано

Помимо завершения плановых работ в парке ж/д, намерены продолжить благоустраивать парк 40-летия Октября, а также заняться преображением Комсомольского сквера с «встроенным» в него «сквером с Вечным огнем» (так в официальных документах именуется обособленная территория с памятником погибшим воинам).

Кроме того, в 2021 году должны привести в порядок и благоустроить после инженерных работ проезжую часть улицы Коммунаров, отремонтировать определенные участки дорожного покрытия и тротуаров на улицах Матросова, Северной, Фрунзе, а также построить 1,5 км новой дороги к подъездной автотрассе, ведущей к ОЭЗ «Елецпром».

Все эти масштабные проекты уже проторгованы на электронных аукционах, генподрядчики определены.



Кто и где будет работать,

каковы сроки

Конгломерат генподрядчиков, выигравших электронные аукционы на проведение работ на вышеназванных объектах, на сей раз компактный. Так, усманский индивидуальный предприниматель будет благоустраивать аллею славы «Почетный железнодорожник» на улице Орджоникидзе. У остальных трех генеральных подрядчиков в Ельце по два объекта.

Благоустройством Комсомольского сквера и парка железнодорожников займется ООО из Липецкого района. Большая часть «парковых» денег по муниципальным контрактам (почти 29 миллионов рублей) предназначается на оплату трудов по преобразованию именно этих зеленых зон отдыха.

В парке 40-летия Октября работы по контрактам должны быть завершены до 15 июля, в аллее и парке ж/д — до 19 июля, в Комсомольском и соседним с ним скверах — до 10 августа 2021 года.

Строить дорогу к подъездной автотрассе, ведущей к ОЭЗ «Елецпром», и ремонтировать участки на улицах Матросова, Северной и Фрунзе будет елецкая фирма. Эти дорожники давно работают в городе, они занимались ремонтом местных магистралей и тротуаров в 2020 году. Контрактные сроки окончания ремонта на улицах Фрунзе, Северной и Матросова — последние декады мая, июля и августа 2021 года, строительства дороги к ОЭЗ — середина июля.

Работы по капремонту участка улицы Коммунаров, на котором меняли энергосети, в уходящем году не торговали: прежде надо заручиться соответствующей проектно-сметной документацией. Торги на ее составление выиграла липецкая фирма. По контракту, заключенному с муниципальным комитетом по коммунальному хозяйству (ККХ), проектировщик должен был представить пакет документов еще до 21 ноября, но работу просрочил. За 23-дневную просрочку ККХ 15 декабря направил исполнителю претензию об уплате неустойки, которую взыщут с нерадивых.



Комсомольский сквер

Самые красивые и наглядные эскизные проекты того, что намерены благоустроить в будущем году, — у Комсомольского сквера и парка ж/д. Если там все сделают так, как запланировано, получатся просто замечательные места отдыха!

Доминирующая тема Комсомольского сквера — «Память комсомола», главный цвет — красный. Обилие здесь зелени создаст органичное сочетание зеленого с красным — каждый художник знает о подобном цветовом добрососедстве. Задумка проекта — вовсе не насаждение советской (коммунистической) идеологии. Воплощенные в разного рода объектах напоминания о прошлом в сквере намерены совместить с комфортным оформлением зон отдыха и созерцания, почета, живого уголка… При этом учитывалась и основная целевая аудитория сквера — студенты, молодые мамы с детьми, театралы (рядом драмтеатр «Бенефис»).

Зрительным центром обновленного сквера станет также абсолютно новый фонтан «Память комсомола». Помимо дополнительного озеленения, в Комсомольском установят множество малых архитектурных форм (МАФов), настелют новую тротуарную плитку, смонтируют светильники и панно «Память комсомола» (8 массивных, высотой под 3 м, красных плит по обе стороны аллеи с текстом об истории главной советской молодежной организации вместо нынешних скромных табличек).

Подготовительные работы в Комсомольском сквере по графику должны начаться с первого же рабочего дня 2021 года.

Такой должна быть по эскизному проекту зона отдыха в преображенном Комсомольском сквере.

Новый фонтан «Память комсомола».



Парк ж/д

Проект благоустройства парка ж/д с его 3D-визуализацией очень красочный и впечатляющий. На преобразование этого уголка в последние годы возлагалось столько надежд (не сбывшихся в итоге), что в случае реализации здесь всех контрактных благоустроительных намерений в 2021 году открытие обновленного места отдыха станет для горожан, пожалуй, настоящей радостью и событием.

Виды работ в парке ж/д (по графику они также должны начаться сразу же после новогодних выходных): подготовительные, земляные, устройство резинового покрытия «Гамбит спорт», детской площадки с песчаным покрытием, подпорной стены. Также здесь должны уложить тротуарную плитку, посадить декоративные кустарники и установить МАФы. Парк, как и Комсомольский сквер, тоже планируется разбить на несколько зон — фестивальную, молодежную, отдыха, детский городок.

Внешне, на эскизном плане, все выглядит очень красиво. Как (и когда) будет в реальности — покажет время…

Эскизные планы сквера Комсомольского и парка ж/д опубликованы на сайте «Красного знамени» kznam.ru, каждый читатель «КЗ» может с ними ознакомиться.

Запланированный вид спортплощадки в парке ж/д.



Парк 40-летия Октября

В планах работ на 2021 год в парке 40-летия Октября — благоустройство территории, установка МАФов, а также систем видеонаблюдения и звукооповещения. Согласно графику приступить к выполнению контрактных обязательств генподрядчик из Липецкого района должен с 26 апреля. МАФы — пергола (беседка) и смотровая площадка. А еще всякие кинологические штуки для обучения и дрессировки собак — здесь должны оборудовать уголок для владельцев домашних четвероногих.



Сквер с Вечным огнем

В техзадании на этот объект — демонтажные, земляные и монтажные работы, устройство подпорных покрытий и наружного освещения, настил новой тротуарной плитки. Памятник погибшим воинам с Вечным огнем, разумеется, останется на своем месте, просто окружающая их территория должна видоизмениться в лучшую сторону.

По утвержденному графику начать разбирать старую плитку и облицовку, бетонные конструкции здесь должны через несколько дней после майских праздников (с 15 числа).



Аллея славы «Почетный железнодорожник»

Эту аллею обустроят на улице Орджоникидзе, рядом со спорткомплексом «Локомотив». Эскизный план работ (они по графику должны начаться с середины марта) уже готов и очень живописен.

Тут, помимо 18 скамеек и 10 урн для мусора, должны установить детскую площадку «Савушка», комплект мебели «Пикник», смонтировать систему электроосвещения, настлать дорожки и площадки с тротуарной плиткой двух типов. Покрытие части дорожек собираются стилизовать под ж/д тематику — сделать их из экотротуара, гравийной отсыпки с «вкраплением» шпал и рельсов.

Экотротуар — это водонепроницаемые дорожки из полимера и каменной крошки, одно из наиболее применяемых покрытий в современном ландшафтном дизайне, как и гравийная отсыпка.

Объекты генплана аллеи: «Место отдыха «Заброшенная ветка» (их два), «Музей под открытым небом (экспозиция РЖД)», «Площадка для командных игр», «Арт-объект «Железная дорога»», «Детская площадка», «Геопластика (это такой искусственно измененный, декоративный рельеф местности — авт.) и миксбордер (участок с декоративными растениями, красивая клумба — авт.)» (на одном из этих двух объектов есть парапет для сидения), «Сцена», «Площадка для отдыха/ожидания». Система освещения аллеи включает в себя 25 парковых и 8 светодиодных светильников. В общем, красота!

Общая стоимость контрактов по всем вышеназванным объектам — почти 139 миллионов рублей. Причем доля парков, скверов и аллеи составляет меньше половины из этой суммы — 51,9 миллиона рублей. Цена обустройства дорожного полотна и тротуаров на участках улиц Матросова, Северной и Фрунзе — почти 37 миллионов рублей.

Пока все эти планы — только на бумаге. Как они будут реализовываться на практике, покажет год грядущий.