Правовые новшества

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

В 2021 году вступает в силу ряд изменений и дополнений в законодательстве РФ, касающихся как физических, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Газета «Красное знамя» в данной подборке рассказывает об этих правовых нюансах.

Удаленка

узаконена ТК

Как сообщила «Красному знамени» старший помощник прокурора Ельца О. Н. Полянских, с 1 января 2021 года вступает в силу федеральный закон, которым внесены изменения в Трудовой кодекс РФ (ТК), касающиеся регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода на нее работника — по инициативе работодателя, в исключительных случаях (к примеру, таких, как пандемия COVID-19).

Теперь в ТК закреплено понятие «дистанционная (удаленная) работа». Подобная форма занятости должна быть оформлена трудовым договором или дополнительным соглашением — с указанием времени выполнения работы. Важно отметить, что удаленка по закону — это не повод снижать работнику зарплату. Нововведениями в ТК также устанавливаются дополнительные основания прекращения трудового договора с дистанционным работником, порядок его временного перевода работодателем на удаленку в исключительных случаях.



Упор на поддержку отечественного производителя

По информации помощника прокурора Ельца И. А. Хомченко, с нового года устанавливается минимальная обязательная доля закупок российских товаров — в тех случаях, когда при процедуре закупки действуют ограничения на допуск импортных аналогов.

Таких видов товаров, согласно постановлению Правительства РФ, 107. К примеру, для устройств охранной или пожарной сигнализации, а также аналогичной аппаратуры в 2021 году минимальный процент закупки в рамках контрактов для отечественных товаров — 50%, а с 2022-го — уже 90%.

Правительственным постановлением закрепляются также особенности определения начальной максимальной цены контракта, а также цены контракта с единственным поставщиком и начальной цены единицы товара. С 2022 года заказчиков обязывают отчитываться об объеме закупок отечественных товаров.

Оценивать, по закону ли закупился тот или иной заказчик, в данном случае будет Минпромторг, правила и критерии оценки также определены.



Водителей гироскутеров «вправят»

В 2021 году вступят в силу некоторые изменения в правила дорожного движения. Например, у МВД РФ появится расширенный перечень условий и дефектов, при которых нельзя будет эксплуатировать транспортное средство с 1 июня 2021 года.

Последнее изменение, которое вступит в силу 1 апреля 2021 года, будет касаться деятельности авто­школ, а также экзаменов на получение водительского удостоверения. С этой даты практическая часть почти для всех транспортных средств будет проходить без закрытой учебной площадки, данный этап исключат из экзамена на права — экзаменующийся с инструктором сразу отправятся на улицы города (поселка). Подготовительный этап с учебным «полигоном» останется только для будущих мотоциклистов.

Также расширится список грубых ошибок, при которых экзамен не зачтут.

В 2021 году вступит в силу новая редакция списка неисправностей, при которых эксплуатация транспорта запрещена. Если неполадки будут выявлены, то водителя ожидает штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП. Правила дорожного движения адаптируют под владельцев нового современного транспорта — обладателей гироскутеров, электронных самокатов и прочих новомодных средств передвижения.



Откуда

такие деньги?

С 10 января 2021 года вступают в силу поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», которые предусматривают новые правила оплаты наличными. По мнению многих экспертов, эти поправки станут самыми масштабными с момента принятия закона в 2001 году.

Ужесточаются требования к переводам и снятию денег в банкоматах. Под контролем будут почтовые переводы от 100 тысяч рублей и выше, в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублевый эквивалент перевода превышает эту сумму. Также будет проверяться снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона (речь идет о суммах свыше 100 тысяч рублей).

С будущего года начнут контролироваться расчеты наличными и безналичными деньгами, проводимые по сделкам с недвижимостью на сумму не менее трех миллионов рублей. При любых операциях с недвижимостью гражданам теперь нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих денег. Это понадобится, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки.

Поправки нацелены на устранение двойных бухгалтерий. Будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными деньгами свыше 600 тысяч рублей.



Дачникам

надо успеть

По информации Росреестра, упрощенный порядок оформления садовых и жилых домов на землях для садоводства действует до 1 марта 2021 года. До начала весны кадастровый учет и регистрация прав на данную недвижимость могут быть проведены без направления уведомлений о планируемом строительстве и об окончании строительства таких домов.

Правоустанавливающий документ на участок представляется, только если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на этот участок. При этом сведения о доме указываются в техплане на основании проектной документации или декларации об объекте недвижимости.

Приведены параметры построек на садовых участках: отдельно стоящие здания; не более трех надземных этажей; строение не выше 20 м.



Доказывать добросовестность не потребуется

С 1 января для того чтобы получать субсидии по оплате ЖКУ, собственнику (нанимателю) жилья уже не потребуется доказывать отсутствие задолженности: соответствующую информацию чиновники должны получать сами, из ГИС ЖКХ.



До пенсии еще 20 лет.

Но об ее размере уже известят

Пенсионный фонд России с 2021 года начнет уведомлять будущих пенсионеров, которым уже исполнилось 45 лет, о размере их будущей пенсии. Соответствующие уведомления разошлют через Госуслуги и «Личный кабинет» на сайте ПФР. Информировать станут раз в 3 года. Будущие пенсионеры узнают о своих пенсионных накоплениях и о том, какова будет их пенсия в зависимости от уровня доходов.

Подобное информирование позволит заранее оценить свои пенсионные выплаты и при необходимости предпринять определенные меры по их увеличению.

Если «Личных кабинетов» на сайтах Госуслуг и ПФР у граждан нет, они могут получить необходимые сведения в местном отделении Пенсионного фонда.



Маткапитал увеличится

Как сообщили в Минтруде, материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%, его размер составит 483882 рублей на первого ребенка и 639432 рублей — на второго.



Отменяются моратории

С нового года теперь не будут жалеть неплательщиков за услуги ЖКХ, не начисляя им пени и штрафов, а также «отрезать» возможность получения электроэнергии, газа и воды. Мораторий на такие меры вводился, в частности, для поддержки тех, кто не умеет платить за «коммуналку» онлайн или временно потерял доходы.

С апреля по декабрь 2020 года представителям стройиндустрии разрешили не платить неустойку по договорам долевого участия — на этот раз хотели поддержать данную отрасль экономики. С 1 января 2021-го подобная преференция отменяется.

В связи с пандемией COVID-19 до сегодняшнего дня судебным приставам было запрещено приходить к должникам домой и арестовывать их имущество. Завтра это ограничение де-юре перестает действовать.



«Коммуналка» подорожает

Это произойдет с 1 июля 2021 года. Согласно распоряжению Правительства РФ от 30.10.2020 г. № 2827-р, в Липецкой области плата за услуги ЖКХ вырастет на 4%, это средний показатель по России. В Крыму и Севастополе, к примеру, средний индекс 6,2%, самый маленький он у Мурманской области — 3,2%, меньше ни у кого из 85 субъектов РФ нет.



Готовим автоаптечки

сами

С 1 января 2021 года водители будут комплектовать аптечки сами. Одновременно вступают в силу новые требования к их содержимому.

Так, в аптечке должны находиться две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, марлевые бинты шириной 5 и 7 см (четыре и три штуки соответственно), стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы.



Костры

запрещают законодательно

1 января 2021 года в России начинают действовать новые правила противопожарного режима. Теперь разводить костры нельзя не только на землях общего пользования, как ранее указывалось в федеральных нормативных правовых актах, но и на территориях частных домовладений в населенных пунктах.

«Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», — говорится в новых правилах. Приготовление шашлыка на мангале под запрет не попадает.

Кроме того, жителям запретят устраивать свалки горючих отходов на территориях, прилегающих к домам. Нарушителям грозит административный штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Если же по их вине произойдет пожар, сумма возрастет до 5 тысяч рублей.



Освободить чердаки

и пройти ТО

В новых противопожарных правилах ряд нововведений коснется и жильцов МКД. С начала 2021 года им уже нельзя будет хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах — в местах, нередко используемых в качестве кладовых для консервов, а также различных ненужных вещей.

Также в многоквартирных домах запретят эксплуатацию неисправных газовых приборов без прохождения технического обслуживания.

Кроме того, с 2021 года будет запрещено оставлять на балконах без присмотра свечи и непотушенные сигареты. По новым правилам решетки на окнах подвалов должны открываться. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей.



Бумажные трудовые книжки уходят

в прошлое

С января будущего года россиянам, впервые устроившимся на работу, перестанут выдавать бумажные трудовые книжки — работодатель обязан завести на сотрудников только электронные документы.



Сигареты и алкоголь подорожают

Рост акцизов на сигареты в 2021 году будет существенно выше инфляции и составит 20 процентов — это определено федеральным законом от 15.10.2020 № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на неф­тяное сырье».

Согласно поправкам в налоговое законодательство акциз на папиросы и сигареты в 2021 году вырастет до 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — до 60 рублей за штуку.

По оценке Минфина РФ, рост акцизов на табачные изделия приведет к подорожанию средней пачки сигарет на 20 рублей (в среднем около 140 рублей за пачку). Новые акцизы на алкоголь будут повышены существенно меньше табачных — только на 4 процента, то есть в пределах инфляции. Однако с начала 2021 года все реализуемое в России спиртное — как импортное, так и произведенное внутри страны — будет продаваться с федеральными специальными марками «Гознака».

Введение единой маркировки, по задумке Минфина, должно сократить время на изготовление марок с момента размещения заказа до их получения заказчиком. Помимо этого, весь сопутствующий документооборот планируется перевести в цифровой формат.