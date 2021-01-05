Помощь в капремонте 11 елецких МКД

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» утвердила заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда для проведения энергоэффективного капитального ремонта 16 многоквартирных домов. Большинство из них елецкие.

В соответствии с представленной заявкой Липецкая область получит 11 миллионов рублей из средств госкорпорации. Эти деньги преду-смотрено направить на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах.

На улице Юбилейной таких МКД 3 — № 9, 11 и 13-а, а также два многоквартирника (№ 26 и 30) на улице Радиотехнической, по одному — на улицах Гайтеровой (№ 19), Кротевича (№ 6), Клубной (№ 1, корп. А), Новолипецкой (№ 3, корп. Б), Путейской (№ 12) и Королева (№ 15).

В домах № 9, 11 по улице Юбилейной, № 26 по улице Радиотехнической установлены автоматизированные узлы управления системой отопления (АУУ СО) с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления. В домах № 19 на улице Гайтеровой, № 1, корп. А на улице Клубной, № 30 на улице Радиотехнической, № 3, корп. Б на улице Новолипецкой, № 12 на улице Путейской, № 13-а на улице Юбилейной запланировано выполнить данный вид работ.

В доме № 6 на улице Кротевича предусмотрена установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) с автоматическим регулированием параметров теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения. Помимо этого, в МКД № 9 и 11 на улице Юбилейной, № 26 на улице Радиотехнической, № 15 на улице Королева проведены работы по повышению теплозащиты окон в местах общего пользования.

В МКД № 3, корп. Б на улице Новолипецкой запланирован ремонт (замена) трубопроводов внутридомовой системы отопления в сочетании с тепловой изоляцией, а в доме № 13-а на улице Юбилейной — модернизация четырех индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменника горячего водоснабжения и аппаратуры управления ГВС.

Общая стоимость работ по энергоэффективному капремонту в МКД Ельца и Липецка — 17,21 млн. рублей (размер финансовой поддержки Фонда ЖКХ — 63,87% от данной суммы).

Согласно представленной регионом заявке проведение вышеназванных мероприятий в этих 16 домах Ельца и Липецка общей площадью 82,41 тыс. кв. м позволит улучшить условия проживания и снизить расходы горожан на оплату коммунальных ресурсов.

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В 2020 году Липецкая область уже подавала три заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на энергоэффективный капремонт 12 многоквартирных домов в Липецке и Ельце общей площадью 67,02 тыс. кв. м, в которых проживают 2427 человек. Общая стоимость работ на объектах составила 12,06 млн. рублей, сумма поддержки Фонда ЖКХ — 8,65 млн. рублей (71,72% от общей стоимости выполненных работ). Общий размер расчетной годовой экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов составил 4,17 млн. рублей.