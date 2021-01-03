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интересный факт

Необыкновенная пищуха!

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Эта шустрая деловитая птичка, называется — пищуха обыкновенная. Я встретил ее на улице Свердлова, где она изучала кору старого ясеня в поисках насекомых. Пищуха — родственница нашим воробьям, поскольку относится именно к этому отряду.

Древесные жители


Свое имя птичка получила за тонкий писклявый голосок, который можно иногда слышать в наших садах, скверах, парках и пригородных лесных массивах. Жизнь этой птахи неразрывно связаны с деревьями. Они для них и дом, и столовая и, место отдыха. Что подметил еще Карл Линней, описавший пищуху как: «Малую птицу, живущую на деревьях». Действительно, всю жизнь эти пернатые проводят на стволах зеленых великанов. Даже летают они неохотно и не очень умело. Основа их рациона — разные малоподвижные насекомые, прячущиеся в древесной коре и под ней.

Обычно пищуха садится у подножья дерева и быстро двигаясь по спирали поднимаются вверх при помощи когтистых лап. При этом птица внимательно разглядывает каждую трещинку в коре, попутно доставая тонким острым клювом насекомых, их личинки яйца и куколки.


Смелые птахи

Несмотря на скромные размеры, они куда меньше воробья — не более 12 сантиметров в длину и весят — 7-10 грамм, птахи эти очень смелы. Людей они не боятся и на присутствие человека не обращают внимания. Пока я снимал птицу на камеру своего мобильника, она с деловым видом обследовала кору ясеня, отыскивая в ней зимующих насекомых, и на меня погладывала лишь изредка.

У пищух длинный и жесткий хвост, на который они опираются во время лазания по деревьям. А еще характерный тонкий и длинный как игла клюв, изящно загнутый книзу. Этим инструментом птица ловко достает из-под коры свою пищу.
Говорят, что самая старая пищуха прожила почти 9 лет, но на самом деле в природе срок их существования не превышает 2 года. Все из-за их беспечности и врагов, в числе которых, например, большой пестрый дятел, хорьки, ласки, белки. При этом пищухи многочисленный вид и состояние их популяции пока не вызывает опасений.

Пара на всю жизнь


Пищуха становится взрослой в возрасте года. Самки и самцы у них не отличаются размером и окрашены совершенно одинаково — пестро-пятнисто. Зато они образуют пары на всю жизнь. Правда, вместе мама и папа-пищухи живут только в период гнездования, совместно вскармливая птенцов. Все остальное время эти птички пребывают поодиночке. Лишь на зиму могут собираться небольшими стайками. Удивительно, как они узнают друг друга по весне, когда у них наступает брачная пора? А вот как-то узнают! И вместе строят гнездо в расщелинах коры или в дуплах деревьев. Интересно, что гнезда у них располагаются невысоко, порой в пятидесяти сантиметрах от земли, но в основном на высоте от 1 до 4 метров. Их в течение двух недель строят оба партнера, используя тонкие прутики, травинки, мох и кусочки коры.

Где живут и какими бывают?


У нас пищухи откладывают яйца по весне. В гнезде появляются 5-6 (иногда до 9) белых в темную крапинку продолговатых шариков. Их насиживает только самка. Это продолжается от 12 до 20 дней. Затем примерно столько же времени оба родителя заботятся о потомстве, вскармливая своих отпрысков. А еще через пару недель семья распадается до следующей весны.
Пищухи оседлые пернатые. То есть, на зиму они никуда из Ельца не улетают, как например, ласточки, скворцы, или другие перелетные и кочевые птицы. Ареал распространения этих малюток обширен. Они встречаются по всей Евразии, Восточной Сибири, Монголии, Японии, в Китае и Корее, Крыму, Турции, Иране, Индии. Пищуха обыкновенная не единственный представитель своего рода. К этому семейству относятся еще 7 видов, в том числе — североамериканская певчая птица и даже Гималайская пищухи. Кстати сказать, в животном мире есть и еще один представитель по имени «пищуха». Это чем-то похожее на хомяка мелкое млекопитающее отряда зайцеобразных. Так что эта наша птица, уж точно, совсем не обыкновенная!

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