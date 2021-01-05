Этапы жизни В. А. Окорочкова

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

Свое 70-летие отметил известный в Ельце спортсмен и педагог, депутат горсовета пяти созывов Виктор Алексеевич Окорочков.

С берегов Балтики

Большинство его родственников — коренные ельчане. А вот сам Виктор появился на свет 2 января 1951 года в городе Зеленоградске Калининградской области, что на берегу Балтийского моря.

Здесь проходил сверхсрочную службу в войсках радиоразведки его отец Алексей Пантелеймонович, фронтовик, отмеченный боевыми орденами и медалями.

Правда, вскоре после рождения сына мама малыша Надежда Георгиевна уговорила супруга вернуться на родину, в привычный климат, в знакомые с детства места, назад в Елец. Ведь именно в древнем городе оба родителя Виктора выросли и познакомились друг с другом.

Сказано — сделано! Вскоре семья Окорочковых обосновалась на улице Болтовой (ныне Заречная), где построили небольшой домик.

В это первое послевоенное десятилетие страна только-только начинала привыкать к небогатой, зато такой долгожданной мирной жизни. А для нашего героя начался его стартовый елецкий этап.

Юбиляр В. А. Окорочков с плакатом областного управления профтехобразования, рекомендующим перенимать опыт елецкого педагога по всему региону в конце 80-х годов прошлого века.



На улице

и в школе…

Подрастая, Виктор Окорочков, как и его сверстники, большую часть времени проводил на улице. Играли в футбол на пустырях и на берегу Быстрой Сосны. Одно лето там работал земснаряд, очищая русло от ила и намывая песок. В итоге образовался шикарный пляж, называемый в народе «карта». Широкой золотой косой он протянулся по засосенской стороне от Каракумского моста до собора. В этом месте среди пацанов разворачивались самые разные состязания — от плавания и подводных догонялок до футбольных баталий. Кстати сказать, именно здесь юный Витя научился держаться на воде: старший брат попросту столкнул его в речку: хочешь-не хочешь, пришлось выгребать к берегу…

Зимой на Быстрой Сосне тоже было чем заняться: прямо на ее льду устраивали хоккейные игры с самодельными клюшками.

Теплые воспоминания остались у Виктора и от родной школы (ныне гимназия № 97). Там правил легендарный директор, фронтовик Павел Ефимович Мухин, а военное дело преподавал Герой Советского Союза Николай Михайлович Ролин. Так что не только улица воспитывала елецких мальчишек, но и авторитетнейшие педагоги — такие, например, как завуч школы Зинаида Сергеевна Ефанова. Впрочем, она-то как раз считала, что детей нужно не воспитывать, а понимать, жить их заботами, дружить с ними. К таким учителям даже самые отпетые хулиганы относились с глубоким уважением.



Воспитывала жизнь

В общем, воспитание шло постоянно, хоть и исподволь. Этому способствовали и занятия в школьном духовом оркестре, где Виктор научился музицировать на трубе, и даже детские игры. Например, однажды, играя в казаки-разбойники, он случайно пропорол щеку здоровенным ржавым гвоздем. При этом, несмотря на кровь и боль, участвовал в дворовой забаве до конца, чтоб не подводить свою команду. Вот вам и закалка силы духа!

Возможно, упорный характер и тяга к состязаниям однажды привели пятиклассника Окорочкова в спорт-школу № 1, где Виктор с восхищением увидел настоящих тренеров по легкой атлетике и сам тренировочный процесс. А уже на следующий день, воодушевившись, он сагитировал и привел сюда с десяток своих друзей, большинство из которых были старше, крепче и выше своего заводилы.

Тогдашние тренеры С. В. Белоусов и А. М. Крякин милостиво оставили в спортзале всех засосенских, даже худющего и мелкого Виктора, видимо, чувствовали в нем лидера. Кстати сказать, в числе посещавших секцию оказался и будущий заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер первенства страны, обладатель Кубка Европы по легкой атлетике Анатолий Пискулин.

Да и со щуплым Виктором тренеры не прогадали. Вскоре этот легкий и шустрый мальчишка, несмотря на невысокий рост, стал показывать отличные результаты в прыжках в высоту, «напрыгав» на 1-й спортивный (взрослый) разряд.



Училище и танцы

В середине 60-х годов прошлого века многие засосенские пацаны мечтали поступить в ТУ № 1 (сегодня Елецкий железнодорожный техникум эксплуатации и сервиса), чтобы заниматься у легендарного универсального мастера физвоспитания Аркадия Федоровича Иванова (на этой должности он проработал с 1941 по 1982 годы!). Под его руководством местные футбольные команды «Локомотив», «Торпедо» и «Единство» (за нее играли елецкие военные) добивались едва ли не наивысших результатов. В общем, все, кто был одержим спортом, шли заниматься к Аркаше (так за глаза звали ребята своего любимца). После восьмилетки пошел в ТУ № 1 и Виктор, что ознаменовало новый этап в его жизни.

Два года учебы здесь пронеслись незаметно. В то время сборная училища гремела на всю Липецкую область и оставалась лучшей в самых разных видах состязаний — от легкой атлетики до командных видов спорта. Днем молодежь училась, тренировалась. А вечером дружно отправлялась на танцы в парк железнодорожников или изредка в городской, где засосенских не любили. Но те не пасовали и в обиду «центровым» себя никогда не давали, поддерживая друг друга. Впрочем, как правило, все возникавшие конфликты и недоразумения в итоге решались мирно.



В спортивный техникум

Закончив ТУ № 1, Виктор Окорочков полгода работал по полученной специальности: сначала дублером-практикантом, а затем помощником машиниста тепловоза.

Весна 1969 года запомнилась небывалым паводком на реке Быстрой Сосне. Вместе с отцом Виктор плавал на лодке прямо по затопленным улицам, кое-где помогая соседям эвакуироваться с самых крыш домов.

А немного позже тот же 1969 принес нашему герою победу на первенстве зоны России по прыжкам в высоту, проходившем среди спорт-сменов ВДСО «Трудовые резервы» в Орле. Именно там его приметил и пригласил поучиться в Ленинградский техникум физкультуры и спорта заслуженный тренер СССР, легендарный наставник сборной страны Э. И. Рохлин. Так для елецкого парня начался очередной жизненный этап.

Когда Виктор приезжал из Ленинграда в Елец на каникулы, непременно заходил потренироваться в родную спортшколу № 1. В это время ее наставники собирали воспитанников словно на показательные выступления. Вот как вспоминает об этом заслуженный мастер спорта СССР А. А. Пискулин: «Техника прыжка у Окорочкова действительно завораживала. Он как пружина отталкивался ногой от пола и взлетал до самой планки. А когда казалось, что спортсмен уже зависает в наивысшей точке и сейчас неминуемо заденет перекладину, Виктор каким-то невероятным кошачьим движением, как говорят прыгуны, «облизывал» планку и сухим листом скользил вниз, покорив высоту!».



Армия и родина

Из спортивного техникума Виктора Окорочкова призвали в ряды Советской Армии. И тут опять помог спорт, сильно повлиявший на этот период жизни молодого человека. В общем, он служил в спортроте. Стал членом сборных команд Ленинградского военного округа и страны. Выполнил норматив мастера спорта СССР по военному троеборью. Для этого рядовой Окорочков на предельной скорости преодолел армейскую полосу препятствий (а это вам не шутки!), метнул гранату в мишень с расстояния 40 метров и метко отстрелялся из автомата Калашникова лежа, стоя и с колена.

Благодаря отличной спортивной подготовке служба в Вооруженных Силах СССР далась активному, общительному и инициативному Окорочкову вполне легко. После «дембеля» он завершил учебу в техникуме и по распределению отправился на родину, в елецкое СПТУ № 25.

Работая здесь руководителем физического воспитания (вот когда ему пригодился опыт и педагогические приемы всех, кто в свое время воспитывал и тренировал его самого!), В. А. Окорочков заочно закончил Ленинградский пединститут им. А. И. Герцена.



Личная жизнь

и работа

В эти и последующие годы в жизни Виктора Алексеевича произошло немало важных событий. Во-первых, спустя год после армейской службы (1975 г.) он женился на той, которую любит по сию пору.

С Галей (Галиной Анатольевной) они познакомились на танцах еще до армии. Она понравилась ему сразу, и он сначала пригласил ее на медленный танец, а потом проводил домой. Так и завязалась их дружба.

Галина по образованию экономист, закончила Воронежский инженерно-строительный институт. У Окорочковых двое детей — сын Павел и дочь Ольга. Оба выпускники МИИТа. И оба уже подарили родителям внуков. Первый — Егора и Софию, а вторая — Алису.

Преуспел В. А. Окорочков и в профессиональной деятельности. В СПТУ № 25, где он трудился до 1987 года, наш юбиляр не только успешно руководил физвоспитанием, проводил уроки, спортивно-массовые мероприятия, организовывал секции, но и стоял у истоков строительства здешней спортивной базы (стадиона и спортзала с необходимым оборудованием). В том, что училище не раз отмечалось на областном уровне за образцовую физкультурно-спортивную работу в 70 — 80-е годы, безусловно, большая заслуга Виктора Алексеевича. Мало того, опыт его деятельности рекомендовали распространять на весь регион.



Его награды

В 1985 году В. А. Окорочкова наградили знаком «Отличник профессионально-технического образования». А спустя 2 года, когда он уже трудился заместителем директора по учебно-воспитательной работе железнодорожного училища № 1 (того самого, которое когда-то заканчивал), пришла весть, что ему присвоили почетное звание «Заслуженный учитель проф-техобразования РСФСР».

В то время «заслуженного» давали только очень маститым, как правило, убеленным сединами педагогам. Поэтому когда 36-летний Виктор Алексеевич приехал в Липецк, где проходила церемония награждения, один из распорядителей этого торжества никак не мог взять в толк, что перед ним действительно сам «заслуженный»: «Вы точно В. А. Окорочков?!», — недоверчиво вопрошал чиновник у подтянутого, моложавого и спортивного ельчанина перед его выходом на сцену.

Думается, к наградам Виктора Алексеевича можно отнести и доверие ельчан, пять раз избиравших педагога и спортсмена депутатом городского Совета депутатов. Его общественная деятельность начиналась еще в советские времена, в конце 80-х годов прошлого века, когда горсовет насчитывал 140 народных избранников (для сравнения: ныне их 25). Как депутат В. А. Окорочков помогал людям и городу, а как профессионал продолжал и развивал славные спортивные традиции в родном училище.

Сегодня его первым воспитанникам и выпускникам уже по 60 лет. Сам Виктор Алексеевич считает главной своей наградой на всех жизненных этапах то, что большинство его подопечных выросло достойными людьми и гражданами. Этим он более всего гордится!