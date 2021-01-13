«Елецкие кружева» блистают в проекте Васильева

Маруся БЫКОВА

Известный историк моды Александр Ва­сильев (большинству людей он известен как ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, см. анонс на стр. № 2) посвятил третий выпуск своего нового просветительского онлайн-проекта «АРТистократия» елецким кружевам.

Историк моды и телеведущий Александр Васильев держит в руках салфетку «Парадная», созданную совместно с фабрикой «Елецкие кружева».

«АРТистократия» реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Это проект о блестящих образцах народного декоративно-прикладного искусства, отечественных промыслах, которые существуют по нескольку веков и дожили до сегодняшнего дня.

Александр Васильев отметил в своем Instagram, что будет рассказывать о великолепных российских кружевах, финифти, фарфоре, хрустале, керамике, резьбе по дереву и многом другом, как о произведениях искусства, как о высшем проявлении творчества, ставшем национальным достоянием и гордостью России.

В его коллекцию «Лилии Александра Васильева» вошли изумительные вещи, достойные стать фамильными ценностями, а также роскошными подарками для близких и, конечно, далеких (заграничных) друзей.

В трехминутных видеороликах Александр рассказывает об истории промыслов, жизни мастеров, дает советы о том, как использовать их изделия, чтобы создать модный образ или уникальный интерьер. Дизайнер уверен, что благодаря проекту и современная интернет-аудитория может по-новому взглянуть на русский стиль, увидеть коллекционную ценность отечественных изделий.

Помимо этого, каждый ролик завершается розыгрышем подарков в виде онлайн-аукциона, где зрители могут побороться за уникальные вещи с монограммой Александра Васильева. Для этого достаточно подписаться на два аккаунта в Instagram @alexandre_vassiliev и @art_istokratia и оставить комментарий под роликом, а уже через неделю среди подписчиков случайным образом определяется победитель.

Свой третий выпуск, который вышел на прошлой неделе, телеведущий посвятил как раз елецким кружевам. В качестве лота на уникальный аукцион «АРТистократия» он выставил две салфетки «Парадная», созданные совместно с фабрикой «Елецкие кружева».

Александр Васильев прочитал своим подписчикам краткую лекцию по истории древнего елецкого промысла и отметил, что его покорила тончайшая работа потомственных кружевниц.

— Для коллекции «Лилии Александра Васильева» я выбрал елецкие кружева. Художники этого старинного русского традиционного промысла — потомственные кружевницы — покорили меня своей тончайшей работой. В Ельце уже более двухсот лет создают незабываемую ажурную красоту. Талант здешних рукодельниц известен далеко за пределами нашей страны. В 1937 году мастерицы из Ельца получили золотую медаль на всемирной выставке в Париже. И сегодня я рад представить нашу совместную работу. Салфетка «Парадная» — из выбеленного льна. Она такая изящная и нежная, как морозная снежинка. Я предлагаю ее использовать как мини-скатерть. Это не только элегантно, но и очень практично. Салфетки легче стирать, легче крахмалить. Лучший подарок любимой маме, бабушке, который не только украсит дом, но и вернет ее в детство с душистым чаем на веранде, уютом и теплом. Конечно, это идеальное решение и для туристов. Всегда хочется оставить что-нибудь на память о стране, прихватить с собой самобытную вещицу. Такой подарок никогда не даст забыть о душевных вечерах, проведенных в России. Помните, русская классика всегда в моде! — повествовал Александр Васильев в своем выпуске о елецком кружеве.

Помимо этого, историк моды для своих подписчиков раскрыл секреты, как правильно крахмалить ткани, а мы с удовольствием делимся этим с вами:⠀