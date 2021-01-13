Когда-нибудь все будет великолепно!

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

Прошлый год оказался одним из самых трудных для городской газеты «Красное знамя», да, пожалуй, и всего рынка печатной прессы России.

Здорово, когда призывают поддержать!

По мнению экспертов Высшей школы экономики, покупательная способность граждан во втором квартале 2020 года обвалилась до минимума за последние 10 лет. И многим попросту стало не до газет. Кроме того, доходы печатной прессы (например, рекламные) в целом по стране резко снижаются, а расходы, напротив, растут.

Не случайно председатель Правительства РФ М. В. Мишустин включил печатные СМИ в перечень пострадавших от COVID-19 отраслей, подчеркнув, что газеты играют важную роль в доведении до граждан оперативной и достоверной информации о происходящем и поэтому заслуживают поддержки.

В унисон премьер-министру страны Минфин РФ даже предложил увеличить затраты госбюджета в 2021 году на поддержание СМИ сразу на 40% по сравнению с теми, что планировались в прошлом году. Ура! Но, похоже, что все эти меры поддержки коснутся лишь «старших родственников» елецкой городской газеты — федеральных изданий и телеканалов, а местным — районным и городским редакциям — в этом плане, увы, ничего не светит…



Хорошо, когда Президент помогает!

Тот факт, что на малую прессу иногда обращает внимание даже Президент России В. В. Путин, отчасти внушает оптимизм. Подобное случилось во время традиционной пресс-конференции главы государства. Он вступился за несправедливо уволенного главного редактора районной газеты города Батайска. Откликаясь на жалобу журналистов, Владимир Владимирович, в частности, подчеркнул: «Без нормальной работы СМИ гражданское общество не построим. Это очевидно, потому что эффективная, живая пресса — это и есть часть гражданского общества». Далее Президент сказал, что муниципальные структуры Батайска не могут заниматься формированием содержания газеты. «Они только должны следить за тем, чтобы ничего не украли и чтобы все было на месте, чтобы у государства из-под носа ничего не утащили. Я надеюсь, что скрепки, стулья и другая редакционная мебель на месте… Попрошу обязательно губернатора, чтобы он разобрался с этим. Если у него сил не хватит, то я ему помогу», — строго прищурив глаза, завершил свою мысль Президент России.



Радостно,

когда выборы!

Наступивший 2021 год станет годом выборов (а это процесс всегда непростой) в Государственную Думу РФ. От того, как пройдет волеизъявление, какой будет явка на участки для голосования, во многом зависит активность избирателей на местах. Кстати сказать, эксперты давно подметили связь между местной печатной прессой и эффективностью избирательной кампании.

В частности, зам. начальника управления Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Г. Н. Кудий вывел закономерность: от тиражей региональных, городских и районных газет напрямую зависит явка избирателей на выборах. Это подтверждает и статистика: в тех регионах России, где доступ к прессе открыт, есть киоски «Роспечати» и развита подписка, там активнее идет голосование. И наоборот, где печатное слово не доходит до граждан, они не идут к избирательным урнам. Эксперт подчеркивает: это важный политический фактор, побуждающий задуматься о мерах господдержки малой прессы. Ну как не радоваться таким заявлениям госчиновника?!



Замечательно, когда есть реклама!

Впрочем, все это большая политика. Что касается местной повестки дня, то в новом 2021 году выживать «Красному знамени» станет гораздо труднее. Процесс производства газеты — дело не только хлопотное, но и дорогостоящее. При этом годовых бюджетных субсидий, выделяемых из городской казны, редакции не хватает даже на заработную плату коллективу из 14 сотрудников. А нужно еще отчислять средства на налоги и коммунальные платежи, оплачивать типографские расходы и доставку газет адресатам, обеспечивать редакцию связью и расходными материалами, поддерживать в рабочем состоянии компьютеры и оргтехнику. Делать это становится все труднее. Ведь наши доходы от рекламы резко сократились. Да и не только наши. Эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России оценили уменьшение объема рекламы в газетах по стране в 2020 году более чем на 50% (!). Для сравнения: тот же показатель прошлого года не превышал 20%. А это, по сути, один из главных источников доходов редакции «Красного знамени», и замечательно, когда он есть! А когда нет?!



Славно, когда единомышленники!

В новом году «Краснознаменке» приходится жестко экономить на всем. Чтобы сократить расходы на печать газеты и при этом не поднимать подписную цену (сегодня она 570 рублей, хотя ее себестоимость составляет около 950 рэ!), мы вынуждены оставить цветными только 4 страницы городского издания, так называемую обложку. Предпринят и ряд других мер с целью экономии средств…

Очень не хочется, чтобы общий обзор нынешней ситуации превратился в грустную картину, похожую на кадры из кинофильма «Собачье сердце». Помните, там вредный домком Швондер сотоварищи уныло пели при свечах: «Суровые годы уходят борьбы за свободу страны. За ними другие приходят, они будут также трудны…». Уверен, вместе с коллективом газеты, нашими партнерами, учредителями, подписчиками и другими единомышленниками мы решим все проблемы, встающие сегодня перед редакцией «Красного знамени».



Прекрасно,

когда профессионалы!

Сотрудники «Краснознаменки» не только освещают жизнь Ельца, рассказывают об истории города и ельчанах на страницах печатного издания, но и активно осваивают электронные площадки, развивают редакционный сайт и социальные сети, даже снимают видеосюжеты.

Один из таких проектов — «Елецкий дневник» — отмечен Дипломом всероссийского конкурса Союза журналистов России (СЖР).

Да и наши творческие сотрудники в прошлом году (как молодые, так и ветераны) не раз становились лауреатами и призерами различных областных и общероссийских конкурсов, удостаивались самых престижных наград.

Коллектив «Красного знамени» состоит из штучных людей — профессионалов высокого уровня. Таких, например, как ветеран журналистики В. Г. Дурнев. И на заслуженном отдыхе он не порывает связей с родной газетой. Сегодня Владимир Герасимович активен и бодр, при этом отмечает 85-летие! И мы всей редакцией от души поздравляем его с замечательным юбилеем!



Отрадно,

когда праздники!

День российской печати по праву отмечают не только работники этой отрасли и профессиональные журналисты, но и сотни, тысячи наших внештатных авторов, читателей и друзей городской газеты. И это не единственный повод для празднования. Например, в нынешнем году исполнилась 103-я годовщина со дня рождения «Красного знамени». Впрочем, последние свидетельства говорят о том, что первый номер советского печатного органа вышел в Ельце еще раньше (в 1917 году), только именовался он по-иному. Свое привычное нынешнее название «Красное знамя» СМИ обрело 95 лет назад — в 1926 году. Юбилей, однако!

За все это долгое время наша газета (с ее вековыми традициями) стала частью городской культуры, таким же символом Ельца, как местные храмы и другие достопримечательности. И это не случайно, ведь коллектив редакции, постепенно меняясь и обновляясь, на протяжении более чем 100 лет (!) остается надежным источником проверенной информации, ведет летопись родного города.



Прелестно, когда вместе с мудрыми!

Уверен, к обществу постепенно вернется понимание, что газета исполняет еще и важные социальные функции: воспитательную, образовательную, культурно-просветительскую.

На мой взгляд, это отлично осознают мудрые руководители елецких учреждений и предприятий, реально помогающие «Красному знамени» в непростое время. В их числе те, кто обеспечивает корпоративную подписку на нашу газету для своих работников и ветеранов труда, ПАО «Прожекторные угли» (гендиректор Е. В. Шишкин), АО «Елецгидроагрегат» (гендиректор С. Н. Ефимова), АО «Энергия» (председатель совета директоров В. А. Архипенко), ОАО «Гидропривод» (гендиректор В. А. Мезинов), ООО «Елецкий мясокомбинат» (гендиректор А. П. Панарин), ООО «Елецкое пиво» (гендиректор Р. В. Донцой), ЕГУ им. И. А. Бунина (ректор Е. Н. Герасимова), коллектив горбольницы № 1 им. Н. А. Семашко (главврач В. В. Петров), благотворительный фонд «Качество жизни». Надеюсь, в новом году мы продолжим эффективное сотрудничество с елецкими предпринимателями (реализуя совместные проекты и конкурсы) А. В. Плаксицким, Г. Г. Шмыглей, компанией «Шин-Шиныч».

Совместные усилия и добрые дела помогают обрести веру в то, что когда-нибудь все у нас будет великолепно: и у газеты, и у города, и у региона, и у России в целом!