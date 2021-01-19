«Лучок» — не простачок!

Владимир ПЕРЦЕВ

Победой команды «Лучок» завершился старейший в Ельце турнир по мини-футболу на Кубок газеты «Красное знамя».

Впервые он был проведен по инициативе футбольного судьи всесоюзной категории А. А. Притыкина в далеком 1974 году. И с тех пор ни разу не оказывался в столь стесненном положении, как сейчас. Из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, 46-й турнир на Кубок «Красного знамени» впервые проходил без зрителей. По этой причине и сообщений о нем в средствах массовой информации почти не было. Как говорится, в подобных случаях лишний ажиотаж нежелателен.

Во всем остальном на состязаниях было почти как в прошлые годы. Игры проводились в привычном месте — в спортивном зале ФК «Елец». Разве что участников популярного турнира оказалось меньше обычного — 10 команд, представлявших только Елец и Елецкий район.

Но сохранилось главное — высокий накал борьбы. Проявилось это уже на первом этапе состязаний, когда игры проводились по круговой системе в двух группах (в каждой — по 5 коллективов). В итоге лучшие результаты показали команды «Лучок», «Эльта-М», «ЖЭК» (Нижний Воргол) и ЕГУ.

В полуфинале «Лучок» обыграл футболистов из университета со счетом 7:3, а «Эльта-М» одолела «ЖЭК» — 7:5. В этих играх особенно упорной борьбой отличались первые таймы, которые закончились соответственно со счетом 3:2 и 3:3.

В финальном матче «Лучок» обыграл «Эльту-М» — 9:4. А 3-е место завоевали футболисты «ЖЭКа», взявшие верх над ЕГУ со счетом 8:3.

Главным бомбардиром турнира стал лидер атаки команды «Лучок» Александр Твердохлебов, забивший 15 голов. Лучшими игроками также признаны Андрей Хромых («Лучок»), Николай Соболев («Эльта-М») и Андрей Козлов («ЖЭК»).

Не совсем обычный для всех нас 46-й турнир по мини-футболу на Кубок «Красного знамени» ушел в историю. Он особенно будет памятен тем, что показал: спорт выживает и побеждает в любых условиях.