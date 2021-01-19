График приема избирателей депутатами Совета депутатов городского округа город Елец шестого созыва в I квартале 2021 года

Избирательный округ № 1

ЛАУХИН Владислав Вячеславович — 1-й и 3-й вторник каждого месяца, в общественной приемной местного отделения города Ельца ВПП «Единая Россия» (ул. Советская, 85), с 15 до 17 часов. Телефон для записи на прием — 2-10-58.

Избирательный округ № 2

СИМОНОВ Алексей Михайлович —1-й и 3-й вторник каждого месяца, в кабинете генерального директора ОАО «ДСУ № 3» (ул. Александровская, 1-в), с 15 до 17 часов.

Избирательный округ № 3

ТОЛСТОПЯТОВ Максим Владимирович — каждый 4-й четверг месяца, в общественной приемной местного отделения города Ельца ВПП «Единая Россия» (ул. Советская, 85), с 14 до 18 часов.

Избирательный округ № 5

КОРЯКИН Сергей Викторович — последняя пятница каждого месяца по адресу: ул. Гагарина, 1, с 15 до 17 часов.

Избирательный округ № 6

ПРОКУРАТОВ Александр Николаевич — 1-й четверг каждого месяца, в МБОУ «СШ № 24» (ул. Гагарина, 20-а), с 10 до 12 часов.

Избирательный округ № 7

КОСОРУКИХ Олег Николаевич — 2-я и 4-я среда каждого месяца, в кабинете директора МУП «Фабрика ремонта и индпошива обуви» (ул. Советская, 65), с 15 до 17 часов.

Избирательный округ № 9

ФРОЛОВА Ирина Васильевна — 1-я среда месяца, в общественной приемной местного отделения города Ельца ВПП «Единая Россия» (ул. Советская, 85), с 10 до 12 часов.

Избирательный округ № 10

САВВИН Василий Петрович — 1-й и 3-й понедельник каждого месяца, в здании ЛОЭТЗ — филиал ОАО «ЭЛТЕЗА», (ул. Рязано-Уральская, 9-а), с 15 до 17 часов.

Избирательный округ № 11

КУПЦОВ Александр Анатольевич — 1-я среда каждого месяца, в здании по ул. Орджоникидзе, 7-б, с 15 до 17 часов.

Избирательный округ № 12

КОЗЬЯКОВ Виктор Васильевич — 1-й вторник и 3-й четверг, в здании центральной проходной ООО «Елецизвесть», с 14 до 16 часов.

Депутаты, избранные

по единому

пропорциональному округу

МАЛЫХ Денис Николаевич — 1-й и 3-й четверг каждого месяца, в приемной местного отделения города Ельца ВПП «Единая Россия» (ул. Советская, 85), с 16 до 18 часов.

ПРОКОФЬЕВ Вадим Юрьевич — 3-я среда каждого месяца, в приемной местного отделения города Ельца ВПП «Единая Россия» (ул. Советская, 85), с 16 до 18 часов.

РОЛДУГИНА Ирина Анатольевна — 2-й четверг каждого месяца, в общественной приемной местного отделения города Ельца ВПП «Единая Россия» (ул. Советская, 85), с 14 до 16 часов.

АГЕЕВ Юрий Николаевич — 1-я и 4-я среда каждого месяца, в общественной приемной местного отделения города Ельца ВПП «Единая Россия» (ул. Советская, 85), с 16 до 18 часов.

САРАФАНОВ Денис Викторович — 2-я среда каждого месяца, в общественной приемной местного отделения города Ельца ВПП «Единая Россия» (ул. Советская, 85), с 14 до 16 часов.

ЛАРИКОВА Татьяна Вячесла­вовна — последняя пятница каждого месяца, в общественной приемной местного отделения города Ельца ВПП «Единая Россия» (ул. Советская, 85), с 16 до 17 часов.

ФЕТИСОВ Александр Иванович — 2-я и 4-я среда каждого месяца, в здании городского комитета политической партии КПРФ (ул. Советская, 73), с 9 до 12 часов.

НАСОНОВА Римма Сергеевна — 1-я и 3-я среда каждого месяца, в здании городского комитета политической партии КПРФ (ул. Советская, 73), с 9 до 12 часов.

ЕМЕЛЬЯНОВ Анатолий Викторович — последний четверг каждого месяца, в штаб-квартире ЛДПР (ул. Пушкина, 3), с 12 до 15 часов.

ЧИЖИКОВ Михаил Михайлович — каждый 1-й вторник месяца, в штаб-квартире ЛДПР (ул. Пушкина, 3), с 15 до 17 часов.

ВОЛОБУЕВ Сергей Васильевич — 1-я и 3-я среда каждого месяца, в здании администрации городского округа город Елец, каб. № 40 (ул. Октябрьская, 127), с 15 до 17 часов.

КОРОБОВ Владислав Николаевич — 5 и 25 числа каждого месяца по адресу: ул. Московское шоссе, 8, с 15 до 17 часов.



Председатель Совета депутатов городского округа город Елец

НИКОНОВ Виктор Николаевич принимает избирателей каждую среду в кабинете председателя Совета депутатов городского округа город Елец (ул. Октябрьская, 127, каб. № 36) по предварительной записи. Запись на прием по понедельникам с 8 до 17 часов в приемной председателя по т. 4-95-34.

Заместитель председателя Совета депутатов городского округа город Елец ИЗОТОВ Александр Борисович принимает избирателей в кабинете заместителя председателя Совета депутатов городского округа город Елец (ул. Октябрьская, 127, каб. № 41) каждую среду, с 9 до 12 часов.