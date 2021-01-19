Как мы с мужем в телешоу снимались

Екатерина МАТВИЕНКО,

участница телепередачи «Модный приговор»

В минувший вторник (19 января) на Первом телевизионном канале вышла очередная программа «Модный приговор», участие в которой приняла елецкая пара Максим и Екатерина Матвиенко.

Специально для «Красного знамени» главная героиня телепередачи Екатерина (она закончила факультет журналистики ЕГУ им. И. А. Бунина) подготовила репортаж о том, как готовилось и снималось это популярное ТВ-шоу на Первом канале российского телевидения.

Максим Матвиенко, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев, Екатерина Матвиенко, певица Надежда Бабкина и папа Максима — Сергей Алексеевич Матвиенко.

Попали туда неожиданно

Все началось с того, что я заполнила анкету на официальном сайте телешоу «Модный приговор» еще весной 2020 года. При этом ни на что не надеялась, просто решила попробовать, а там как получится…

Через неделю со мной по телефону связался один из редакторов программы. Его интересовало: что мы за семья и то, как живем? Рассказала о том, что в марте 2013 года мой муж попал в ужасное ДТП, после которого стал инвалидом 1-й группы.

До аварии строили грандиозные планы. Максим работал летчиком гражданской авиации, а я в то время закончила факультет журналистики ЕГУ им. И. А. Бунина. Ожидали скорых, ярких перемен и перспектив. И вдруг в один день все рухнуло: автоавария (в которой любимый, слава Богу, выжил, но оказался в инвалидном кресле) в корне изменила нашу жизнь. По сути, нужно было начинать ее заново. Уже восьмой год мы вместе идем нелегким путем к реабилитации здоровья мужа. Выполняем необходимые медицинские процедуры, укрепляем мышцы, постепенно восстанавливаемся — в общем, двигаемся к намеченной цели!



С завязанными глазами

Похоже, редактору телепередачи наша история показалась интересной. Нас с Максимом пригласили на видеособеседование. Затем предложили заполнить необходимые анкеты и документы, чтобы ехать на съемки.

Руководство телепрограммы оплатило проезд и проживание в московской гостинице, приспособленной для инвалидов. Все дальнейшее происходило как будто во сне.

Сразу по приезде в столицу меня повезли на встречу со стилистом. Все происходило в квартире этой дамы. Мне надели на глаза повязку, чтобы я не видела во что меня наряжают, и начали примерку вещей, загодя купленных по моим параметрам. Очень непривычное ощущение: ради меня одной работает целая команда профессионалов!

На следующий день меня одевали уже в московском торговом центре. Удивительно! Вещи, на которые я бы никогда не обратила внимания, мастер дизайна так ловко подбирал по цвету и стилю, что получалось очень гармонично и эффектно! Все это продолжалось довольно долго. Затем меня фотографировали во всевозможных нарядах (этого я опять же не видела, поскольку глаза вновь завязали), наверное, подбирали мой цветотип и пробовали создать различные образы.

Третий день также прошел со стилистом, на сей раз с народным. И опять пришлось провести несколько часов в торговом центре, где долго выбирали и мерили самую разную одежду.



День съемок

Наконец наступил долгожданный день съемок. К назначенному времени мы с мужем и свекром Сергеем Алексеевичем приехали в ТВ-студию. Нас встретил редактор и проводил в комнату под названием «Геройская». Тут люди готовятся морально, чтобы настроиться для работы.

А затем началось: сначала меня снимали в моей обычной одежде. Попутно мы с Максимом беседовали с ведущими о нашей жизни. Тут были и слезы, и смех — в общем, куча эмоций.

Ведущие «Модного приговора» — известная певица Надежда Бабкина, историк моды Александр Васильев и российская журналистка Эвелина Хромченко. Мне они показались вполне обычными, открытыми людьми, с которыми общались запросто безо всяких проблем.

А еще в день съемок для нас с Максимом прозвучал музыкальный подарок в исполнении группы «Две Маши». Это оказалось неожиданно и очень приятно!



«Преображение»

После окончания первой части съемок меня повели на так называемое преображение. С собой ничего нельзя было взять — ни сумочку, ни телефон. Все зеркала, попадавшиеся нам на пути, были тщательно заклеены (даже в туалете!), так как до преображения я не должна себя увидеть даже случайно.

Далее со мной работали сразу несколько специалистов. Например, окрашиванием волос и прической занимались 3 парикмахера, а макияж делали 2 визажиста. Чувствовала себя какой-то голливудской кино­звездой, которую собирают на дефиле по красной ковровой дорожке для вручения «Оскара». Весь процесс занял около 4 часов.

Все это время мы с мужем не виделись. Максим оставался со свекром в «Геройской». Очень благодарна папе за помощь! Без него нам с супругом было б намного труднее во всей этой кутерьме.

Когда закончилось преображение лица и прически, за мной пришел редактор и повел меня в другую студию, предварительно закрыв мою голову материей, чтобы никто по пути не увидел происшедших перемен. Я шла, глядя под ноги. В новом месте меня стали переодевать. Этот процесс очень быстро и ловко проделывали не менее 7 человек: одна натягивает колготки, другая — рубашку, третья — обувь, четвертая — вставляет в уши серьги.



Екатерина Матвиенко до и после преображения.



Образы

Стилисты постарались и представили меня в нескольких образах. Первый (на каждый день) складывался из костюма, рубашки и кроссовок. Все было очень элегантно и комфортно, точно подходило по цвету, освежало и молодило!

Второй образ — современной леди — состоял из длинного пальто, ботильонов, юбки и водолазки. Никогда б раньше не подумала, что бордовый цвет (юбка и водолазка) можно так удачно сочетать с мятным (пальто).

Наконец третий образ — принцессы-золушки, девушки, которая наконец-то решила уделить себе внимание и расцвела. Чтобы передать его, использовали длинное платье коричнево-золотого цвета, босоножки и аксессуары. Я была в восторге! Будто разбудили после глубокого сна. Опять же выход на подиум, музыка, камеры, софиты. В общем, положительные эмоции переполняли меня и моего мужа!

Позже узнала, что костюмы, как и другая одежда — ручной работы, ночь напролет шилась перед самой съемкой. После ее завершения состоялась небольшая фотосессия с ведущими программы «Модный приговор». Мы еще немного пообщались, а затем мило распрощались.

«Надеюсь, это только начало…»

Время на ТВ пролетело для меня незаметно. Оказалось, наши съемки закончились аж в первом часу ночи! И сразу после этого начали снимать еще одну героиню, уже следующей серии этого шоу. Таких участниц тут за день проходит 4 — 5. Процесс подготовки телепередачи ужасно длительный, но очень интересный и познавательный.

Мы словно окунулись в другую жизнь, в мир шоу-бизнеса. Кстати сказать, всю одежду, обувь, аксессуары и даже духи и косметику, использовавшиеся во время телепередачи (это стоит несколько сот тысяч рублей), мне подарили! Но даже не это главное, думаю самое важное — положительный заряд энергии, полученный во время съемок на ТВ. Я поняла, что наша жизнь может быть яркой, интересной, насыщенной, что мы с Максимом все еще молоды и у нас все впереди. А кроме того, поверила: каждый человек — творец своей судьбы, главное в ней — яркие эмоции, радостные переживания, запоминающиеся встречи с интересными людьми рядом с любимым человеком! Надеюсь, это только начало позитивных перемен, которые последуют в нашей жизни…