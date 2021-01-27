Умникам и умницам будет где развернуться!

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в Ельце по адресу: ул. К. Маркса, 15 начнет работу Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ).

Научат бесплатно

Проект направлен на обеспечение дополнительного образования в области технического творчества студентов и старшеклассников и станет открытой площадкой, где подростки и юношество научатся воплощать инженерные идеи в реальные дела, например, в создание моделей роботов.

Главная задача ЦМИТа — бесплатно обучать молодежь новым технологиям: робототехнике, цифровому моделированию, архитектурному и промышленному дизайну, изготовлению прототипов современных машин, конструированию и даже работе на современных станках.

Подобная площадка уже есть в Липецке, теперь она появится и в Ельце. Приоритетным направлением Центра станет производственно-промышленная деятельность.

Специалисты для ОЭЗ

Это обусловлено расположенными по соседству особыми экономическими зонами (ОЭЗ) регионального уровня. Одна из них — туристско-рекреационного типа «Елец», а другая — промышленно-производственного типа «Елецпром». Для их успешной работы понадобятся соответствующие специалисты, владеющие навыками самых передовых профессий и технологий.

Именно поэтому в ЦМИТе планируется дать молодежи дополнительное образование в области технического творчества, инновационного проектирования. Предполагается также, что елецкие юноши и девушки смогут выполнять заказы на мелкосерийную продукцию для действующих малых и средних предприятий.

Партнерами ЦМИТа стали российский Фонд содействия инновациям, а также елецкие предприятия АО «Энергия», «Елецгидроагрегат», ОАО «Гидропривод».

Поможет школам

Новое учреждение может стать местом проведения уроков технологии для школьников. Не секрет, что не все учебные заведения имеют возможность проводить не только теоретические занятия, но и практические уроки, связанные с высокими технологиями. Зато теперь заинтересованные школы смогут воспользоваться площадкой Центра и его оборудованием. С некоторыми учебными заведениями уже заключены предварительные соглашения.

— От энергии и знаний молодежи зависит будущее страны. Мы стараемся создавать условия для всестороннего развития молодого поколения, — отметил глава Липецкой области И. Г Артамонов, комментируя планы по открытию Центра в Ельце.

ЦМИТ расположится на базе филиала «Мой бизнес». В дальнейшем будут созданы группы Центра в социальных сетях, где опубликуют дополнительную информацию о работе этого учреждения.