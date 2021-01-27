Второе пришествие «Черкизово»

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

На официальном сайте администрации Липецкой области появилась новость: соглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по переработке высокопротеиновых масличных культур в Елецком районе Липецкой области» подписали первый заместитель министра экономического развития России Андрей Юрьевич Иванов, начальник управления инвестиций Липецкой области Евгения Анатольевна Локтионова и генеральный директор ООО «ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА» Леонид Георгиевич Измайлов. Новое предприятие будет располагаться на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Елецпром».

Те самые банки-зернохранилища на территории ОЭЗ «Елецпром».

Планы

спутал ковид

Кстати сказать, впервые идею о строительстве здесь завода выдвинули представители группы «Черкизово» в августе 2019 года полномочному представителю Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Олеговичу Щеголеву и тогда еще и. о. руководителя Липецкой области И. Г. Артамонову. Сообщалось, что до 2023 года компания намерена вложить в новые проекты в нашем регионе более 22 миллиардов рублей. А ключевой инвестицией станет возведение завода по переработке сои, производству масла и шрота. Начать строительство предприятия предполагалось в 2020 году.

Увы, каким был прошлый год, никому рассказывать не надо — пандемия новой коронавирусной инфекции спутала многие планы. Вероятнее всего, и группы «Черкизово».

Однако начало нынешнего года и само подписание соглашения по реализации инвестиционного проекта на территории «Елецпрома» на столь высоком уровне позволяет надеяться, что второй заход группы «Черкизово» в нашу особую экономическую зону промышленно-производственного типа станет более успешным, чем первый.



Знакомые все лица

Сотрудничество ОЭЗ ППТ «Елецпром» с «Черкизово» началось еще 10 лет назад: в начале 2011 года ООО «Куриное царство», входящее в группу, регистрировалось в реестре участников елецкой особой экономической зоны. Планы у инвесторов были грандиозные, и наша газета писала о них. Речь шла о возведении на окраине Ельца огромного агропромышленного комплекса: комбикормового завода мощностью до 120 тонн в час, элеватора на 200 тысяч тонн, предприятия по выращиванию, убою и переработке птицы производительностью 24 тысячи голов в час, завода по переработке производственных отходов и логистического центра с возможностью одновременного хранения до 50 тысяч тонн замороженной продукции. Все это предполагало открытие нескольких сот рабочих мест, что для нашего города более чем актуально.

Увы, большинство пунктов из того плана так и не осуществилось. К чести руководителей группы «Черкизово», они постоянно встречались с представителями СМИ, подробно объясняли срыв бизнес-плана финансовыми трудностями, кредитными неурядицами, последствиями экономических кризисов и другими объективными причинами. И дело медленно, как говорится, в час по чайной ложке, но все же двигалось. В 2015 году ввели в эксплуатацию первый пусковой комплекс — зерносклад. В хорошую погоду с высокой точки города можно увидеть на восточной окраине Ельца несколько огромных, сияющих на солнце металлических банок: это и есть построенные группой «Черкизово» хранилища зерна. Они реальная часть разрекламированного грандиозного бизнес-проекта. Не будем юлить: мизер от заявленного 10 лет назад.

В итоге в 2018 году наблюдательный совет особых экономических зон регионального уровня принял решение об исключении «Куриного царства» из реестра участников ОЭЗ «Елецпром» «в связи с неосуществлением капитальных вложений в объемы и предусмотренные бизнес-планом сроки».



Новые планы

Выходит, что группа «Черкизово» вновь решила инвестировать в «Елецпром» — теперь уже посредством строительства нового завода, на котором планируется перерабатывать 1,5 тысячи тонн бобов в сутки и выпускать соевый шрот (без ГМО). Это не может не радовать: значит, месторасположение нашей особой экономической зоны, условия участия в ней для резидентов (льготы и прочие преференции) настолько привлекательны и комфортны, что «Черкизово» задумало осуществить новый план по капитальным вложениям в елецкую землю. Будем надеяться, что на сей раз его реализует.

К тому же «Черкизово» намеревается построить у нас не просто завод, а предприятие с большими перспективными возможностями. Он, например, обещает стать одним из крупнейших в России и поспособствует решению задач по импортозамещению соевого шрота. Кроме того, у проекта есть немалый экспортный потенциал — значительный объем соевого масла планируется поставлять за рубеж.

«Агробизнес России уже справился с задачей по импортозамещению, которую поставил В. В. Путин, все мясо мы теперь производим сами. Но надо не только радоваться достигнутым успехам, но и выходить на новый уровень — стать экспортной державой в сфере агропродуктов. Бразилия, Аргентина, США уже достигли этого за счет того, что они выращивают сою, которая стала сердцем мясной промышленности», — отметил руководитель направления инвестиционных проектов группы «Черкизово» Л. Г. Измайлов.

Реализация проекта на елецкой земле позволит создать около 100 новых рабочих мест. Планируется, что предприятие сдадут в первом квартале 2022 года, общий объем инвестиций по подписанному соглашению превышает 11 млрд. рублей.

КСТАТИ:

На окраине города начнут выпускать соевый шрот. Это побочный продукт, получаемый во время производства масла из сои. Отличается богатым белковым составом, поэтому очень популярен в сельском хозяйстве. Он добавляется в корм для свиней, рогатого скота, птиц и даже кроликов. Его получают при выжимке масла из семян сои в виде волокнистой массы, в которой содержится до 5 процентов растительных жиров.

Для животных шрот используется как концентрированный корм с обилием белка, аминокислот, витаминов и минералов, имеет длительный срок хранения, поэтому его любят закупать оптом.

В ТЕМУ:

Группа «Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции. Входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Включает в себя 9 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, 8 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель. Среди брендов — группы «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава».

А КТО ЕЩЕ?

В 2018 году на территории «Елецпрома» был зарегистрирован еще один участник особой экономической зоны — ООО «ТехПромИнвест». На застолбленном за собой земельном участке этот инвестор намерен построить производственно-транспортный логистический центр, в рамках которого начнут оказываться такие услуги, как консолидация транспортных потоков с юга страны, обеспечение торговых сетей региона и соседних областей качественными логистическими и складскими услугами, скупка у населения и крестьянско-фермерских хозяйств плодово-овощной продукции, ее первичная обработка, переработка, хранение и т. д. На данный момент, как фиксирует сайт ОЭЗ ППТ «Елецпром», на полученных инвестором участках проведены топографические работы, идет стадия проектирования.