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Елецкие педагоги добились всероссийского признания

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Два педагога из Ельца вышли в финал всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2021».
Учитель школы № 23 Н. М. Коротнева одержала победу в номинации «Молодые учителя». Она защитила образовательный проект гражданско-патриотической направленности «Чтобы помнили…».
Логопед детского сада № 41 Ю. С. Ярлыкова стала лучшей в номинации «Молодые воспитатели дошкольной образовательной организации».
— Наши педагоги активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Мы очень заинтересованы в успехах молодых жителей региона. Они развиваются и реализовываются, — считает глава администрации Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов.
В финале конкурса «Педагогический дебют — 2021» (он пройдет в Москве) Юлии Сергеевне и Надежде Михайловне предстоит публичное выступление и проведение занятий по их специальностям.

  • Н. М. Коротнева — победитель в номинации «Молодые учителя».
  • Ю. С. Ярлыкова — победитель в номинации «Молодые воспитатели ДОО».

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