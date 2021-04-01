Елецкие педагоги добились всероссийского признания

Два педагога из Ельца вышли в финал всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2021».

Учитель школы № 23 Н. М. Коротнева одержала победу в номинации «Молодые учителя». Она защитила образовательный проект гражданско-патриотической направленности «Чтобы помнили…».

Логопед детского сада № 41 Ю. С. Ярлыкова стала лучшей в номинации «Молодые воспитатели дошкольной образовательной организации».

— Наши педагоги активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Мы очень заинтересованы в успехах молодых жителей региона. Они развиваются и реализовываются, — считает глава администрации Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов.

В финале конкурса «Педагогический дебют — 2021» (он пройдет в Москве) Юлии Сергеевне и Надежде Михайловне предстоит публичное выступление и проведение занятий по их специальностям.

Н. М. Коротнева — победитель в номинации «Молодые учителя».

Ю. С. Ярлыкова — победитель в номинации «Молодые воспитатели ДОО».