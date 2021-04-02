Восемь партий пригласили на обучение наблюдателей по методике НОМ и ОП Липецкой области

Восемь региональных отделений политических партий Липецкой области были приглашены заключить соглашение о сотрудничестве с Общественным штабом по наблюдению за выборами. Цель соглашения – совместная подготовка наблюдателей на основе методики НОМ и ОП и контроль предстоящих выборов. «Методика очень качественная и интерактивная», — заверил собравшихся координатор липецкого ЛДПР Анатолий Емельянов, прошедший обучение по программе в Москве.



Встреча прошла на площадке Общественной палаты Липецкой области. В мероприятии приняли участие представители региональных отделений партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина», «Коммунисты России», «Новые люди» и «Гражданская платформа».



В формате видео-конференц-связи в ней приняла участие член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова. Она напомнила, что 20 февраля обучающая программа, разработанная Общественной палатой РФ и Ассоциацией НОМ при поддержке ведущих общественных организаций и экспертов, в формате однодневного семинара была проведена в Москве для представителей партий: «Программу поддержали 17 политических партий, том числе три парламентские – «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Многие из партий уже сейчас включают наши методические рекомендации в свои программы обучения», — добавила она.



«Сегодня институтам гражданского общества в преддверии федеральной избирательной кампании как никогда важно объединять усилия с партиями в профессиональной и качественной подготовке наблюдателей. Мы понимаем, что думские выборы, как наиболее значимое общественно-политическое событие страны, будут проходить в условиях многочисленных попыток дискредитации процесса, волны информационных вбросов. Именно поэтому наша программа носит комплексный характер: главным её итогом станет корпус независимых «арбитров» на участках по всей стране», — сообщила Алёна Булгакова, добавив, что надеется на выстраивание плодотворного сотрудничества Ассоциации НОМ, Общественной палаты РФ и политических партий «на всём протяжении предстоящих кампаний».



О готовности включить в программу представителей всех партий, которые настроены на конструктивное взаимодействие, заявила руководитель Общественного штаба, председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина. «Преподаватели уже прошли обучение по этой программе. В течение апреля – мая они проведут семинары в муниципальных образованиях для всех желающих принять участие в независимом наблюдении. Направляйте своих представителей: вместе мы сможем отслеживать реальную ситуацию на участках и оперативно реагировать на различные вопросы», — сообщила глава ОП региона.



Член Липецкого регионального отделения Ассоциации юристов России, эксперт НОМ Юрий Бондаренко добавил, что необходимость сотрудничества обуславливается и теми вызовами, с которыми могут столкнуться наблюдатели: «Они призваны быть в курсе того, что происходит на участках. Своевременно подтверждать или опровергать информацию. Для этого должна быть абсолютная неангажированность, которая достигается путём прохождения единого обучения».



«Цели у нас, действительно, общие. Костяк наших наблюдателей уже сформирован, и мы будем рады направлять их на обучение Ассоциации НОМ и ОП РФ», — сообщил руководитель регионального Исполкома партии «Единая Россия» Евгений Зенков.



О готовности направить своих представителей на учебу заявили также представители регионального отделения партии «Справедливая Россия».



Координатор Липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов, прошедший обучение 20 февраля в Москве, в свою очередь, отметил, что партия поддерживает методику обучения: «Она очень качественная и интерактивная», — сообщил он.



Напомним, второй этап проекта «Наблюдатель», в рамках которого преподаватели обучают будущих наблюдателей по программе Ассоциации НОМ и ОП РФ, стартовал уже в двух десятках регионов страны. Учёба для желающих принять участие в наблюдении продлится полгода. Преподаватели, сами предварительно прошедшие программу в рамках первого этапа, будут рассказывать об избирательном законодательстве, типах и видах нарушений, способах их предотвращения, а также борьбе с фейками в сети.



В марте Общественные штабы по наблюдению за выборами были открыты во всех 85 субъектах РФ. Они призваны стать площадками, объединяющими усилия политологов, журналистов, представителей крупнейших общественных организаций и академической среды. Задача наблюдателей в рамках штабов – контролировать разные уровни выборов с целью обеспечения их прозрачности, фиксировать нарушения в ходе процедуры голосования и подсчета голосов, контролировать соблюдение мер санитарной безопасности. В состав общественных штабов входят члены общественных палат регионов, представители общественных организаций, предпринимательского и журналистского сообществ, блогеры, волонтеры, политологи и эксперты в области избирательного права.