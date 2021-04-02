Первый стрим мэра Ельца Евгения Боровских

Мэр Ельца Евгений Боровских провел прямой эфир в котором более часа отвечал на вопросы ельчан, касающиеся благоустройства города.

Вопросов к мэру Ельца было много. Один из них касался дальнейшей судьбы кинотеатра «Луч». Как рассказал Евгений Боровских, в ближайшее время власти планируют провести тендер, по выбору подрядчика на изготовление проекта реконструкции старого кинотеатра под городской дворец молодежи. По словам мэра Ельца, одним из главных условий для проектировщиков, а в будущем и подрядчиков проекта, станет опора на мнение горожан. Для этого будут проводится опросы и общественные слушания.

…дороги, инфраструктура, автобусы, мусор, площадки и приюты для собак, парки и скверы…

Такие стримы Евгений Вячеславович обещает проводить каждые две недели.