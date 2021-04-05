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Как ельчане клип про тхэквондо сняли

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Газета «Красное знамя» уже рассказывала о талантливых елецких спортсменах Арсении и Глебе Макаровых, которые успешно участвуют в международных турнирах по тхэквондо. А недавно мальчишки стали «лицом» одного из таких соревнований.

Все началось с письма полученного ельчанами от одного из администраторов состязаний по тхэквондо, которое тот разослал спортсменам из разных стран и городов.

«Перед соревнованиями мы планируем сделать рекламный ролик, в котором можете поучаствовать и вы. Нужно лишь снять видео на тему тхэквондо от 10 до 30 секунд. Если вы пришлете видео, возможно, оно пройдет отбор для общего ролика…» — написал корейский организатор.
Ельчане и их тренер Андрей Васильевич Паламар откликнулись на это предложение и сняли несколько видеосюжетов. А в итоге, неожиданно для себя, стали, можно сказать, «анимированной заставкой» очередного всемирного первенства по тхэквондо. Его организаторам очень понравилась видео-нарезка из Ельца! И именно из нее они в итоге смонтировали рекламный клип чемпионата мира по этому виду спорта.

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