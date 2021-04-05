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Спорт

С туризмом дружить — здоровыми быть!

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В спорткомплексе «Локомотив» прошел областной турнир по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, а также второй этап всероссийских соревнований «Кубок России».

В них приняли участие спортсмены из Москвы, Белгородской, Воронежской, Калининградской, Кемеровской и других областей, Краснодарского, Ставропольского и Пермского краев и Республики Татарстан.
Сборную команду Липецкой области представили воспитанники детско-юношеского центра им. Б. Г. Лесюка под руководством педагогов дополнительного образования К. С Ворониной, М. В. Кузиной и Н. А. Фаустовой. Ельчане успешно преодолели сложные пешеходные дистанции, ловко передвигаясь по скалодрому при помощи специального альпинистского снаряжения.
София Родионова и Елизавета Сергеева завоевали «золото» в дисциплине «дистанция — пешеходная — группа» и «бронзу» в парном выступлении.
Аркадий Акулин и Дмитрий Кудрявцев дважды одержали победу на различных дистанциях.
Михаил Лапшин, Дмитрий Кудрявцев, Аркадий Акулин и Илья Белоусов в составе группы заняли второе место. Кроме того, пара Михаила Лапшина и Ильи Белоусова в связке стала третьей.
А Аркадий Акулин добавил к своим наградам еще и серебряную медаль в личном зачете.

Илья Белоусов, Аркадий Акулин, Кристина Воронина (тренер ребят), Михаил Лапшин, Дмитрий Кудрявцев и Валерия Баранова на соревнованиях по спортивному туризму.

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