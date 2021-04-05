Несостоявшиеся «наркогастарбайтеры» сели надолго

Елецкий городской суд приговорил к длительным срокам лишения свободы двух «гастролеров» из Московской области, которые раскладывали наркотики по тайникам-закладкам в Липецке и Ельце. Попытка незаконного сбыта зелья не увенчалась успехом: в нашем городе 30-летнего мужчину и его 31-летнюю подельницу «повязали» с поличным полицейские горотдела МВД.

Криминальная пара намеревалась «нашпиговать» два самых крупных города региона почти 200 граммами героина. На момент задержания больше половины из общей массы они уже рассовали в свертках по укромным местам в областном центре и в Ельце.

По информации гособвинителя прокуратуры Ельца О. Н. Полянских, обвиняемым инкриминировалось покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный в составе ОПГ с использованием Интернета. Примечательно, что мужчина на момент совершения преступления уже отбывал условный срок за незаконное хранение наркотических средств.

Сожители в погоне за большими деньгами решили подзаработать на сбыте зелья. Через интернет-мессенджер «Телеграм» отыскали «работодателей-кураторов», которые пояснили, что, где и как надо делать. Летом 2019 года было получено задание: выехать в наш регион и разложить в Липецке и Ельце в «закладках» пакетики с героином общей массой почти 200 граммов. О местонахождении каждой такой «закладки» надлежало сообщать по Интернету «операторам». Те передавали информацию «менеджерам по продажам».

В Ельце находившаяся под оперативным наблюдением полицейских преступная пара была задержана. У мужчины при личном досмотре обнаружили и изъяли свыше 70 граммов героина, у женщины — более 30 граммов. Впоследствии правоохранители опорожнили и все сделанные «наркогастарбайтерами» тайники как в Липецке, так и у нас в городе.

Как известно, наказание за наркотики, особенно в части сбыта (и даже попытки) большой массы зелья, в России давно и серьезно ужесточено. К примеру, по части 4 статьи 228.1 УК РФ (действия вышеназванной пары подпадают именно под ее санкции) предусмотрено безвариантное лишение свободы на срок до 20 (!) лет. Причем судья вправе назначить и дополнительное наказание, если есть на то основания.

Подследственный решил сыграть в «джентльмена» — дескать, в одиночку все делал, сожительница ни при чем, а наркотики в сумочку женщины возлюбленный положил без ее ведома. Подельница также поначалу отпиралась, но к финалу судебного следствия все же признала — да, хранила зелье именно там, откуда его изъяли полицейские.

В итоге несостоявшийся «закладчик» получил 13 лет колонии строгого режима (прежний условный срок ему «преобразовали» в реальный), а его помощница — 10 лет ИК общего режима.