Такое только в елецком «Светлом детстве»!

Предприятие малого бизнеса ООО «Светлое детство», выпускающее оригинальные вещицы из натуральной фанеры, отпраздновало новоселье. В просторном помещении нового торгового зала есть место многочисленным образцам эксклюзивной продукции.

А это бизиборд — любимая игрушка многих малышей.

Рыба-светильник.

Их предприятие — дело семейное

Предприятие можно назвать семейным: руководит им Ольга Анатоль­евна Малоросиянцева, а ее сестра Наталия Анатольевна Кириллова выступает в роли дизайнера. Про обеих можно сказать: люди творческие и на все руки мастерицы. Когда открывали свое дело, ориентировались на осветительные приборы — люстры, бра, светильники, в том числе и для детей. Затем стали изготавливать из фанеры сувениры, брелоки, часы и многое другое. Почему именно из фанеры? На взгляд Ольги и Наталии, она словно живая, теплая, ее приятно взять в руки, а еще экологически чистая. Для своих поделок «Светлое детство» закупает натуральный расходный материал у российского производителя из Воронежа. В отличие от китайских низкопробных полупластиковых аналогов наш древесный шпон безвреден и даже на ощупь и запах выгодно отличается от заграничного.

Дизайнер Н. И. Кириллова.



Техника, производительность, новинки

Когда продукция у сестер пошла счетом на сотни, они решили, что, помимо реализации через Интернет, нужен собственный магазин. Взяли в аренду помещение на улице Карла Маркса, оборудовали в нем торговый зал и мастерскую. Обзавелись специальным лазерным станком, способным вырезать любые узоры и сложные детали. Современная техника помогла повысить производительность труда, ведь руками да лобзиком много не работаешь. Новые технологии позволили значительно расширить ассортимент продукции. Среди прочего появились яркие, украшенные фигурками сказочных и мультипликационных героев ростомеры. А еще школьно-письменные принадлежности, зеркала, светильники, развивающие игры и бизиборды.

Бизиборд — что-то вроде доски или планшета с закрепленными на них предметами, из числа тех, что в обычной жизни детям трогать, как правило, не разрешают: шпингалеты, веревочки, звонки, замки, двери, петли, ключи и прочие интересные штуковины. А вот на бизиборде все это можно крутить, вертеть, открывать-закрывать — в общем, делать все, что душе ребенка, познающего мир, заблагорассудится. Мало того, такая игрушка способствует развитию мелкой моторики и освоению окружающего пространства, да еще и в собственное удовольствие!



Когда

они подросли

Постепенно производство, как и количество заказав, расширялось, «Светлому детству» стало тесновато на старых площадях. В итоге Ольга и Наталия решили выкупить участок земли и поставить на нем просторный модуль, где с комфортом разместилась бы торговая точка и производство.

Так ООО «Светлое детство» перебралось в засосенскую часть города. Яркая вывеска на ул. Орджоникидзе привлекла и мое внимание.

…Открываю дверь, переступаю порог и попадаю в большой торговый зал, где приятно пахнет свежим деревом. Глаза разбегаются от обилия выставленной здесь продукции. Дизайнер Н. А. Кириллова и сама затрудняется сказать, сколько же здесь наименований товара. Проще назвать направления, по которым работает это предприятие малого бизнеса. Здесь выпускают развивающие детские игры, сувенирку, оригинальные светильники и люстры, всевозможные коробочки для бытовых принадлежностей, кукольные домики, часы, украшения для дома и офиса, мелочь типа вешалок, рамок для фотографий, подставок под телефоны, а также салфетницы, брошки, ключницы и много еще чего…

Даже мне, взрослому человеку, захотелось подержать в руках и попробовать в действии отдельные уникальные предметы. А что тогда говорить о детях, которые попадают в этот сказочный мир?!



Приятно дарить людям радость!

— Ребятишки по нашему торговому залу тоже ходят как завороженные, — говорит Наталия Анатольевна, заметив мою реакцию на разнообразие товара. — А потом, уже оглядевшись и немного осмелев, спрашивают, можно ли попробовать бизиборды, а еще открыть дверцы кукольных домиков или посмотреть игры, например, крестики-нолики. Конечно, мы разрешаем: одно удовольствие наблюдать, как светятся у малышни глаза от восторга. Очень приятно дарить им радость, а еще видеть то, насколько людям нравятся результаты твоего труда!

Пока мы разговаривали с Н. А. Кирилловой, а я еще и разглядывала зеркала в ярком цветочном обрамлении, резные, тонкой работы люстры, сделанные на заказ резные нарды, футляры для вина, шкатулки и многое другое, на предприятии готовили к отправке потребителю очередной заказ.



Работают

на всю страну

Вот уже второй год «Светлое детство» активно участвует в различных конкурсах на изготовление продукции и, как правило, их выигрывает, благодаря разумному соотношению цены и качества товара. Еще помогает точное следование требованиям клиента и соблюдение контрактных сроков. При этом география поставок елецкой фирмы обширна — от Москвы до Магадана и от Республики Коми до Крыма. В числе заказчиков «Светлого детства» — всероссийский центр «Артек», детские сады и дома школьников, службы соцзащиты и другие учреждения, работающие с подрастающим поколением по всей стране. Например, в «Артек» отправили декоративные элементы, ростомеры, развивающие и настольные игры, бизиборды.

Да и елецкие покупатели — частые гости. Нередко просят сделать что-нибудь эксклюзивное, чтоб ни у кого не было. Чаще всего это подарки близким, родным или руководству. Как правило, заказчики потом звонят и благодарят — юбиляр остался доволен!

Даже ограничения, связанные с пандемией, почти не отразились на работе малого предприятия. Многие учреждения решили использовать это время для обустройства своих организаций, пополнения необходимого для работы с детьми материала и инвентаря, которые вряд ли где еще купишь, кроме как в Ельце в «Светлом детстве»!