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Общество

Глава Ельца на связи

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Глава города Е. В. Боровских провел первый прямой эфир, во время которого ответил на актуальные вопросы ельчан.

— Необходимость подобного прямого, открытого разговора с жителями города назрела давно, — отметил Евгений Вячеславович. — Мы получаем много вопросов, обращений, касающихся жизни Ельца, и таким способом сможем регулярно рассказывать горожанам о текущей работе, ближайших и перспективных планах, а также получать конструктивную критику и интересные предложения.
Во время своего первого прямого эфира мэр Ельца отвечал на вопросы, присланные ему посредством социальной сети «Инстаграм». Они были объединены по темам.
Бродячие собаки, открытие в Ельце площадок для выгула животных и приюта. В этом году первая территория, где четвероногие смогут вольно гулять, откроется в парке имени 40-летия Октября. Подобные места будут планироваться и в других районах города. Что касается бродячих «дружков», то по всем фактам для принятия мер необходимо обращаться в комитет по коммунальному хозяйству по телефону 2-55-68.
Автобусное движение. Ситуация осложнена ограничениями, связанными с пандемией, сложной финансовой ситуацией, в которой оказались некоторые транспортные компании, и нехваткой квалифицированных кадров. Было проведено совещание с перевозчиками, намечены конкретные меры по улучшению дел в этой сфере. Положение должно нормализоваться в апреле — мае. К тому же в этом году намечено привлечь специалистов для разработки новой схемы транспортной логистики Ельца, с которой горожане будут ознакомлены и смогут внести свои предложения.
Судьба кинотеатра «Луч». Планируется провести торги и определить подрядчика, который начнет реализовывать проект по реконструкции здания под городской Дворец молодежи.
Глава города Е. В. Боровских отметил, что это решение принималось с учетом мнения молодых людей и продиктовано самой жизнью: у юношей и девушек Ельца появится территория, где они смогут сполна реализовать свои способности и таланты, а также найдут себе дело по душе, которое со временем может стать их профессией.
Фонтан в новом сквере Бунина. В мае обновленное, современное гидротехническое сооружение уже планируют запустить. Фонтан станет настоящим украшением Ельца.
Железнодорожный парк и благоустройство всей засосенской части города. В этом году намечано закончить ремонт ДК железнодорожников, а также завершатся работы в ж. д. парке. Здесь планируется обустроить современную детскую площадку, фестивальную зону со сценой для проведения различных мероприятий. Начались работы на аллее «Почетный железнодорожник», расположенной между Домом культуры и спорткомплексом «Локомотив», при этом, как отметил глава, массовой вырубки деревьев не будет (подробности на стр. 3 сегодняшнего номера).
Дороги. Глава понимает тех, кто возмущается по поводу транспортных магистралей. Их состояние в Ельце действительно оставляет желать лучшего, особенно сейчас, после резких зимне-весенних перепадов температуры. Е. В. Боровских заверил, что подрядчики, допустившие брак, будут исправлять недостатки согласно действующему законодательству — за собственный счет. Сразу же, как только позволит погода, начнется ремонт дорог на 12 улицах, в том числе Задонской, Костенко, Радиотехнической, Лермонтова, Барковского, Товарной и т. д. Одновременно ведутся переговоры с областным управлением дорог и транспорта по выделению финансирования на благоустройство ряда других улиц города. Для того чтобы регулировать и контролировать весь объем работ, их сроки и качество, а также улучшить движение городского пассажирского транспорта, создано местное управление дорог и транспорта.
Улица Коммунаров. Дорожное полотно и прилегающая к нему территория будут приводиться в порядок по частям. В этом году — от стадиона «Труд» до перекрестка с улицей Спутников. В следующем — от Спутников до трассы М-4, проходящей в городской черте, а также от улицы Комсомольской вниз к Вознесенскому собору.
Глава также ответил на вопросы, касающиеся вывоза мусора, прокладки и ремонта тротуаров, освещения в парках имени 40-летия Октября и Петровском, прокладки инженерных сетей в Черной слободе, благоустройства сквера Пушкина, переселения из ветхого и аварийного жилья, установки спортплощадки в районе хлебной базы и другие. Полная версия прямого эфира — на сайте «КЗ» (https://kznam.ru/?p=7873), а также в социальных сетях городской газеты.

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