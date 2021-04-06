Депутат Госдумы от Липецкой области по 114-му одномандатному округу Николай Борцов сдал документы на регистрацию для предварительного голосования по выборам депутатов Государственной Думы, которые пройдут 19 сентября.

-Руководство партии «Единая Россия» предложило мне участвовать во внутрипартийном голосовании. Я дал согласие и сегодня сдал документы на регистрацию кандидатом по 114 одномандатному округу, который я хорошо знаю. Главное слово за избирателями Липецкой области, — сказал Николай Борцов.

Документы от кандидатов на предварительное внутрипартийное голосование будут принимать до 29 апреля. Праймериз «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая. Проголосовать за будущего кандидата липчане смогут через портал «Госуслуги» с использованием учетной записи. А 1 июня будут подведены итоги, на которых «Единая Россия» определится со своими кандидатами на предстоящих выборах.

Николай Борцов известен в регионе своими благотворительными проектами. Он много помогает многодетным семьям, школам, больницам и православной церкви. Борцов учредил специальную стипендию, для поддержки одаренных детей, которая выплачивается ежемесячно. По традиции, несколько раз в год депутат Госдумы вручает их лично.

Во время эпидемии коронавируса депутат перечислил 3 млн рублей Липецкой областной клинической больнице. Эти средства направили на приобретение индивидуальных средств защиты и специальной одежды. Борцов также помог районной больнице в Лебядяни, перечислив учреждению 2 млн рублей.