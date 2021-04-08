Все, кто должен получить, получат!

Софья ВОБЛИКОВА

консультант пресс-службы управления социальной политики Липецкой области

Новые условия предоставления ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно вступили в силу после 1 апреля 2021 года. Благодаря им оказание помощи станет более адресным, а семьи, находящиеся в самом трудном материальном положении, смогут получить выплату в повышенном размере.

Размер дифференцирован

Размер выплаты теперь будет зависеть от степени нуждаемости семьи. Малоимущей считается семья, среднедушевой доход которой в месяц не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. Для Липецкой области на 2021 год это 9945 рублей. С мая 2020 года до настоящего момента выплата назначалась всем маломущим семьям в одинаковом размере — половина регионального прожиточного минимума для детей. Теперь этот размер будет базовым. Если получение выплаты в базовом размере (в Липецкой области на данный момент — 5107,5 рубля) не позволяет семьи выйти из числа малоимущих, то размер выплаты увеличивается до 75 процентов прожиточного минимума для детей. Это уже 7661,25 рубля. Если и это не позволяет выйти из черты бедности, размер пособия составит 100 процентов прожиточного минимума для детей — 10215 рублей.

Сегодня ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно получают более 27 тысяч семей Липецкой области.



Прямая речь

— Подать заявление на выплату в новом размере можно после 1 апреля и до 31 декабря. Важно, что, если семья, получающая выплату, будет иметь право на повышенный размер пособия, его пересчитают с 1 января 2021 года, — поясняет начальник управления социальной политики Липецкой области О. Н. Белоглазова. — То есть разницу в доплате жители нашей области получат в любом случае, неважно в какой месяц они обратятся за выплатой. Технически наш регион готов к большому потоку заявлений. Мы понимаем, что семьи нашей области хотят оформить меру поддержки как можно быстрее. Все центры соцзащиты на местах проинформированы, ведомства готовы представить всю необходимую информацию о заявителях. Но на любой запрос нужно время. И, чтобы избежать задержки в оформлении пособий, просим наших жителей не спешить с подачей документов, тем более что сделать это можно в любое удобное время, не выходя из дома, на портале госуслуг, — отметила Ольга Николаевна.

Срок рассмотрения заявления составит до 30 рабочих дней. Так что первые выплаты могут поступить на счета заявителей в мае. Такой срок обусловлен тем, что заявления проходят проверку в органах соцзащиты, для чего делаются запросы в другие ведомства.



Доступ расширен

Получение ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно станет более доступным для отдельных категорий граждан. По новым правилам назначения пособия, в составе семьи будут учитываться совершеннолетние дети — если это студенты-очники, не состоящие в браке и не имеющие детей и дети под опекой. Таким образом, совокупный доход семьи станет делиться между бòльшим числом членов семьи, следовательно, среднедушевой доход в семье будет меньше.

Выплата станет доступнее и для семей c детьми-инвалидами: компенсация по уходу за ними в размере около 10 тысяч рублей не будут учитывать при расчете дохода семьи.



Про имущество

Введение в 2020 году выплаты для родителей дошкольников предусматривало помощь действительно нуждающимся семьям, которые находятся за чертой бедности. Однако учет только доходов семьи не позволил отделить эти семьи от тех, кто только формально является малоимущим. Поэтому новыми правилами назначения выплаты вводится имущественный критерий.

Для претендентов на выплату предусмотрен большой объем собственности: в совокупности семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой. В расчет нуждаемости не включаются квартиры и дома, признанные негодными для проживания, квартиры, дома, автомобили, участки, полученные в качестве меры соцподдержки. Не будут учитывать доли в квартире, которые составляют одну треть и менее.

Имущество, находящееся в собственности заявителя, будет учитываться на момент обращения за выплатой, а сведения о совокупном доходе семьи будут взяты в расчетном периоде — длиной в один год, который предшествует четырем месяцам перед месяцем подачи заявления. Например, при подаче заявления в апреле 2021 года, будут учтены доходы семьи за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года.



Правило «нулевого дохода» введено

Для получения выплаты важно, чтобы у семьи на протяжении расчетного периода были доходы — от трудовой, творческой, предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия. Если таких доходов в расчетном периоде нет, то выплата может быть назначена, но при наличии объективных причин. К таким относятся, например, уход за детьми одного родителя из многодетной семьи, уход за ребенком до 3 лет, уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (второго родителя нет), уход за инвалидом, служба в армии, длительное лечение (больше 3 месяцев) и некоторые другие ситуации.



Не нужно очередей

Еще раз призываем семьи, претендующие на выплаты, не спешить обращаться за этой мерой соцподдержки, чтобы не создавать большого наплыва посетителей и излишней напряженности. Может повториться ситуация прошлого года, когда Президент России объявил о новой мере поддержки на детей от 3 до 7 лет. В то время люди выстраивались в очереди за пособиями и, как показало время, торопились и нервничали напрасно.

Чтобы этого не произошло вновь, помните: подать заявление на выплату можно до конца года.

Все выплаты, если семья имеет право на повышенное пособие, пересчитают. Кроме того, не обязательно обращаться напрямую в организации соцзащиты, ведь подать заявление можно через портал госуслуг, это проще и удобнее, поскольку не нужно стоять в очереди.

Расчет пособий повлечет большую работу с ведомствами. Например, понадобятся данные об имуществе заявителя (ранее такая информация не требовалась), поэтому с момента подачи заявлений до момента выплаты может пройти более месяца.